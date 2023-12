Columnista FT: ¿Qué salió mal con el prometedor modelo chileno de pensiones?

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por Arturo Cifuentes*

El sistema de pensiones chileno, un plan pionero de contribución definida administrado de forma privada que comenzó en 1980, fue inicialmente considerado como el estándar de oro entre los planes de jubilación.

En consecuencia, sirvió como modelo para reformar los sistemas de pensiones de muchos países de América Latina, Asia y Europa del Este. Numerosos profesionales chilenos involucrados en su implementación se transformaron en consultores globales de pensiones. Sin embargo, hoy en día, el sistema es despreciado por un gran número de chilenos y su supervivencia en su forma actual es dudosa. Entonces, ¿qué salió mal?

En resumen, fue un caso clásico de una buena idea mal ejecutada. Actualmente el sistema consta de cinco opciones de inversión, conocidas como fondos A, B, C, D y E. El fondo A es el más riesgoso, mientras que el fondo E es el más conservador. Se espera que los trabajadores hagan una transición gradual del Fondo A al Fondo E a medida que envejecen, dependiendo de su tolerancia al riesgo. La regulación intentó controlar el riesgo en estos fondos a través de límites independientes del tiempo (porcentajes mínimos y máximos por clase de activo) en lugar de métricas de riesgo a nivel de cartera.

El desafortunado resultado de esta decisión ha sido que, en términos de rendimientos ajustados al riesgo, los fondos se encuentran en un grave desorden. Un estudio reciente publicado en el Journal of Retirement muestra, por ejemplo, que en más de la mitad de los casos el Fondo E superó al Fondo A. En resumen, los participantes en fondos más riesgosos no fueron compensados ​​adecuadamente por el riesgo que asumieron.

La regulación también desalienta las inversiones en activos alternativos, lo cual está mal concebido considerando el horizonte de largo plazo de las carteras de los fondos de pensiones. Otra regulación problemática dicta que cualquier inversión no denominada en pesos debe estar al menos parcialmente cubierta, lo que equivale a negar los beneficios de la diversificación monetaria. El requisito adicional de que la cobertura debe realizarse activo por activo en lugar de a nivel de cartera no ha hecho más que exacerbar esta ineficiencia.

En conjunto, estas políticas han reducido en la práctica los rendimientos en más de dos puntos porcentuales en la mayoría de los casos como opciones de asignación de activos subóptimas con importantes implicaciones prácticas. Obsérvese que una diferencia de apenas el 1,5% en los rendimientos anuales durante un período de 35 años puede llevar a una reducción de entre 30% y 40% en los pagos de pensiones.

Tres fallas críticas

Además, hay tres cuestiones más críticas a considerar. En primer lugar, el diseño inicial exigía una contribución insuficiente de 10% del salario de un trabajador. Los estudios sugieren que es necesaria una contribución de entre 15% y 17% para obtener una pensión aceptable. Pero ha habido renuencia política a aumentar esta cifra, lo que requeriría que los trabajadores sacrificaran su salario neto actual por beneficios futuros.

En segundo lugar, alrededor de 30% del mercado laboral de Chile opera de manera informal, y muchos trabajadores cambian con frecuencia entre empleos formales e informales. Desafortunadamente, durante los períodos informales, rara vez contribuyen a sus cuentas de pensión.



En tercer lugar, las encuestas y la evidencia anecdótica indican que la mayoría de los trabajadores no entienden cómo funciona el sistema de pensiones. Por ejemplo, no saben en cuál de los cinco fondos tienen sus ahorros (a la mayoría de los trabajadores se les asigna una opción predeterminada en función de su edad). Además, no saben que sus fondos están en cuentas segregadas y no pertenecen a las administradoras de activos privados o AFP. Esta combinación de políticas de inversión mal diseñadas y contribuciones inadecuadas ha resultado en pensiones decepcionantes. Lamentablemente, muchos chilenos culpan a las AFP por sus bajas pensiones, aunque los administradores han operado dentro de las limitaciones de una camisa de fuerza regulatoria.

Reforma mal encaminada

Ahora existe consenso en que se debe hacer algo para abordar el “problema de las pensiones”. Sin embargo, algunas iniciativas propuestas por el actual gobierno de izquierda parecen encaminadas a desechar el sistema actual en lugar de corregir sus deficiencias. Estas incluyen la creación de un administrador de activos de propiedad estatal o la desinversión de parte de las contribuciones de los trabajadores a un fondo común de “solidaridad”.

Como mínimo, una reforma sensata ahora debería consistir en eliminar los límites de inversión por clase de activo e introducir una política de inversión basada en métricas de riesgo a nivel de cartera. El gobierno también debería relajar las restricciones a las inversiones alternativas y eliminar los requisitos de cobertura mal diseñados. A menos que Chile implemente tales reformas, una segunda ola de chilenos insatisfechos con sus pensiones podría estar a sólo una generación de distancia.

* El autor de esta columna es un exbanquero de inversiones de Nueva York, expresidente del Comité Financiero Asesor de Fondos Soberanos de Chile y autor de "The Worth of Art — Financial Tools for the Art Markets”.