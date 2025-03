Con una promulgación propia Chile Vamos sale a defender la reforma de pensiones pactada con el Gobierno

“Este es un gran cambio para Chile. Hubo muchos que lo intentaron, pero siempre había la disputa de quién ganaba un poquito. No, nosotros pensamos en el Chile grande”, fueron las palabras con las que el senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Juan Antonio Coloma festejó el resultado del acuerdo al que Chile Vamos llegó con el Gobierno del presidente Gabriel Boric para alumbrar una reforma de pensiones, luego que las propuestas de los expresidentes Michelle Bachelet y Sebastián Piñera quedaran en el camino.

El extimonel gremialista, uno de los principales artífices del acuerdo desde la vereda opositora, destacó que después de 20 años se promulgue, finalmente, una nueva política de pensiones –aludiendo con ello al Pilar Solidario de Bachelet, promulgado en 2008, pieza central del sistema de protección social–.

El senador defendió la participación de Chile Vamos en el acuerdo con el Ejecutivo, detallando la manera en que su sector contribuyó para mejorar el proyecto del Gobierno hasta llegar a lo que finalmente se promulgó.

El Gobierno nos propuso que la mayor cotización fuera a un fondo de reparto, nosotros exigimos que fuera a los trabajadores de Chile, al fondo de capitalización.

Coloma habló desde la misma comuna de Peñalolén donde el Ejecutivo realizó la promulgación de la reforma y a sólo un par de cuadras de distancia. En el marco de un conversatorio con personas a las que beneficiará la iniciativa y, con completo de por medio, destacó lo importante de esta legislación para el país, el senador opositor enfatizó que se trabajó desde el Congreso para contribuir al cambio.

De este modo detalló que su sector contribuyó en perfeccionar el proyecto original de manera sustancial, ya que “el Gobierno nos propuso que la mayor cotización fuera a un fondo de reparto, nosotros exigimos que fuera a los trabajadores de Chile, al fondo de capitalización. Ellos decían cero a capitalización, seis a reparto, logramos seis a capitalización y cero a reparto”, enfatizó el parlamentario opositor.

Y añadió: “En segundo lugar, nos dijeron que estos nuevos fondos los administraba el Estado, nosotros les dijimos no, los administran quienes saben administrar y no el Estado, que nunca sabemos a dónde van esos recursos. Y, adicionalmente, con esa base, coincidimos en subir la PGU a $ 250 mil en forma gradual; a que, de aquí para adelante, el hombre y la mujer a la misma edad y con el mismo ahorro, tengan la misma jubilación. Porque es justo”. Coloma fue categórico en que hay que trabajar para resolver los problemas de los chilenos “con nuestras ideas, no con otras”.

Hoy, entre muchos partidos, entre Gobierno y oposición, hemos logrado hacer algo bueno para el país.

Oposición “patriota”

Con el mismo estado de ánimo, el presidente de Renovación Nacional (RN), senador Rodrigo Galilea –otro de los negociadores–, dijo estar “orgulloso de haber contribuido a que Chile logre tener una buena reforma de pensiones”. El legislador opositor señaló que la nueva norma aborda muchos aspectos muy requeridos por los pensionados: “mejorar la PGU, premiar a quienes ahorraron muchos años de su vida, lograr equiparar las condiciones de jubilación entre hombres y mujeres, por nombrar sólo algunos, era absolutamente necesario”, recalcó.

La voluntad de Chile Vamos y el compromiso, no sólo con los trabajadores, sino también con los pensionados, jubilados, está más presente que nunca.

Galilea recalcó que “nos demoramos demasiado”, ya que se estuvo 20 año discutiendo una reforma de pensiones, pero “hoy, entre muchos partidos, entre Gobierno y oposición, hemos logrado hacer algo bueno para el país”. Y agregó que “eso es lo que se espera de la política”. Galilea advirtió sobre quienes “te van a seguir diciendo cosas falsas respecto de esta política”, -en referencia a los partidos que se negaron a suscribir el acuerdo: republicanos, libertarios y social cristianos- e instó, “por favor, no crean en esas cosas (…) estamos completamente orgullosos, tranquilos, de que esta vez hubo gran política”.

Desde Evópoli, el tercer negociador de la oposición, el senador Luciano Cruz-Coke, optó por destacar que la reforma de pensiones promulgada este jueves “no sólo es un triunfo para los jubilados, para los pensionados de Chile; sino que es un triunfo también para las ideas que defendemos desde Chile Vamos”.

El senador hizo propios los dichos de Galilea, reiterando lo “orgullosos” que están de haber conseguido este acuerdo en el que, desde su punto de vista, se impusieron las ideas de su sector. Cruz–Coke destacó que “la voluntad de Chile Vamos y el compromiso, no sólo con los trabajadores, sino también con los pensionados, jubilados, está más presente que nunca”.

Y se sumó a las críticas de sus socios a los representantes de los partidos Republicano, Nacional Libertario y Social Cristiano, asegurando que “muchos, por aprovechar políticamente un momento dicen que acá te van a quitar la plata, que este es un manotazo… ¡No hay tal, esta plata está resguardad!”, enfatizó.

Por su parte, el timonel de la UDI, diputado Guillermo Ramírez insistió en que la reforma se realizó con las ideas de la derecha “y no con las suyas”, apuntando al oficialismo. Lo que refleja que “nosotros somos una oposición que demuestra con hechos ser patriota”.