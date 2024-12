Coordinador de la mesa técnica de pensiones: "No nos pronunciamos sobre la distribución, porque eso es una decisión mucho más política"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Cristóbal Huneeus, coordinador de la mesa técnica de la reforma de pensiones y asesor del Ministerio del Trabajo, analizó en detalle el contenido del informe final de la comisión que se filtró a la opinión pública esta semana.

Huneeus reconoció que el informe “es difícil de leer porque hay muchas simulaciones y muchos números”, sostuvo en entrevista con T13 Radio.

Por ejemplo, Huneeus explicó que respecto a la distribución del 6% de cotización adicional, “nosotros no nos pronunciamos sobre la distribución, porque eso es una decisión mucho más política” y aclaró que para el informe “lo que hicimos para varias de las simulaciones es suponer algunas distribuciones. Alguna gente ha entendido que esta es la propuesta de la comisión, esto no es así, estos son simplemente parámetros”.

En detalle, respecto a la licitación del stock recordó que el proyecto original ordenaba licitar el 10% cada año.

“Nosotros recibimos comentarios de muchos expertos que nos decían que licitar cada año fomenta la colusión. Entonces propusimos expandirlo a cada dos años”, dijo en Tele13 radio.

Sobre las licitaciones por default, Huneeus indicó que la propuesta es hacer primero la licitación y después seleccionar el 10%. “Así la persona ya sabe que puede gestionar sus fondos. Es un cambio sustancial que informa la decisión de cambio de fondos”.

Respecto a las garantías, explicó que representan un bono por año cotizado. “Es 0,1UF por año cotizado. Si yo coticé 10 años y tengo derecho a la garantía, aparte de mi pensión voy a recibir 1UF más. Si cotizo 20 años recibo el doble, y si cotizo 30 años, hasta donde está el tope, recibo tres veces más”, precisó.

Asimismo, se refirió al bono de cuidados. Y aunque destacó que no hubo acuerdo, explicó que es “un sistema de seguridad social para gente entre 18 y 60 años que cuida a alguien y está en un registro. Yo (el Estado) le voy a pagar durante 24 meses las cotizaciones para recompensar el trabajo no remunerado”.

Al ser consultado sobre el factor de reparto, enfatizó que “en el informe no se habla de reparto sino de préstamo (...) Financieramente esto es enredado; el préstamo enreda un poco la discusión porque la gente no entiende mucho ¿por qué tengo que prestar la plata? ¿por qué no la presta el Estado?”

En la misma línea, Huneeus destacó que hay espacio “para que se bajen las comisiones para mucha gente y que el sistema sea más eficiente”.

El coordinador de la mesa técnica de pensiones también reiteró que “hay que recordar que estoy obligando al individuo a cotizar, entonces si como Estado te obligo a cotizar, me tengo que asegurar que tengas ofertas eficientes y competitivas”.