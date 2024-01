Gobierno enfrentaría estrecha votación en Sala con diputados que aún mantienen su decisión en suspenso

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El fantasma de lo que ocurrió en marzo con la reforma tributaria -luego de que la Cámara de Diputados rechazara la idea de legislar- ronda por estos días en el Congreso Nacional.

Este miércoles, el Ejecutivo pondrá a prueba en la Sala una de sus iniciativas clave, la que se encamina incluso para el oficialismo a ser uno de sus legados de la administración del Presidente Boric: la reforma previsional.

Si bien cálculos iniciales apuntarían a que el Gobierno podría contar con los votos necesarios para aprobar la idea de legislar, fuentes del oficialismo anticipan que siguen las conversaciones en horas previas para asegurar el apoyo y que la votación sería “estrecha”.

La reforma de pensiones requiere de quórum calificado para ser aprobada, lo que se traduce en que se necesitan 78 votos de los diputadas y diputados en ejercicio. La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, señaló la tarde de este lunes que “vamos a volver a reunirnos con todos los partidos, porque aquí hasta última hora -y en esto quiero ser bien precisa-, hay que estar pendiente de todos los votos, porque sabemos que es una votación de quórum”.

En esa línea, la autoridad apuntó a que, “el rol que juegue cada parlamentario es vital”.

La oposición ya ha sincerado su postura en contra de la inciativa. En tanto, hasta el cierre de esta edición, había bancadas que aún mantenían en suspenso el respaldo y otras que ya habían definido su posición.

En el caso de Demócratas, la postura se enredó luego de que el Gobierno acogiera la propuesta de la bancada PPD-independientes para incorporar un seguro de longevidad, reclamando que fueron los primeros impulsores.

El diputado de esa tienda, Miguel Ángel Calisto, señalaba este lunes que estaban resolviendo si darían o no el apoyo a la idea de legislar y aseguraba que en todo caso, de todas maneras iban a rechazar en particular. “Lo que no ha entendido el Gobierno es que para avanzar en una reforma de pensiones no puede ser a costa de las cotizaciones de los trabajadores”, dijo.

Por su parte, el diputado del Partido de la Gente, Rubén Oyarzo, afirmaba que su bancada estaba de “mal humor” dado que el Ejecutivo había acogido ideas de otras tiendas y no así del PdG. “El Gobierno, hasta el minuto, no nos ha escuchado con nuestra propuesta de aumentar el tope del autopréstamo y eso nos tiene en ascuas de ver nuestro voto”, planteó.

De hecho, la tarde de este lunes, el parlamentario advirtió: “Por el minuto, rechazaríamos”.

Por su parte, la diputada Sara Concha (Partido Social Cristiano), aseguró a DF que “el Gobierno insiste en ideas que no mejoran las pensiones de los chilenos”. La legisladora manifestó: “No van a contar al menos con mi voto para aprobar este proyecto de ley”.