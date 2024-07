Jara informa retrocesos en la mesa técnica de pensiones, pero apunta a avanzar y pide que reforma se vote el lunes

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

“Esta es una presidencia accidental. Espero que lo antes posible el senador (Iván) Moreira pueda estar aquí presidiendo”, dijo el senador UDI, Juan Antonio Coloma, este miércoles tras asumir la conducción de la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado en reemplazo de su par de partido, quien está fuera con licencia médica.

Así, Coloma tomó las riendas de la instancia en un momento de álgido debate y de inflexión para la reforma previsional, en que el Gobierno y la oposición buscan alcanzar un acuerdo que permita darle viabilidad política a los cambios al sistema de pensiones.

Durante la sesión, el oficialismo reiteró la necesidad de propiciar la votación de la reforma, pero la oposición insiste, por una parte, en esperar a que termine el trabajo de la mesa técnica y por el otro lado, que se apliquen ajustes al contenido previo a la deliberación.

“Esperamos un acuerdo con los parlamentarios de oposición (...) Ese acuerdo podrá ser total, parcial o con disensos, o sin acuerdo, que sería lamentable”, dijo la ministra Jara.

Últimos pasos

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, pidió al nuevo presidente de la comisión que el proyecto se vote el lunes 8 de julio en la comisión de Trabajo, considerando que este jueves se llevará a cabo la última sesión de la mesa técnica.

Si bien dicha instancia de expertos ha logrado puntos de encuentro en torno a varios temas, la ministra Jara informó que se retrocedió en la mesa técnica, la que trató de cerrar su trabajo la semana pasada, pero no se logró por falta de acuerdo en el último punto, que estaría relacionado a cómo establecer mecanismos que permitan mejorar las pensiones actuales sin complicar las futuras, lo que ha sido el mayor nudo crítico del debate.

“Las propuestas que se habían hecho desde la misma oposición dentro de la mesa técnica, se rechazaron”, reveló Jara.

En ese contexto, la ministra emplazó a que “en definitiva, si no vamos a estar de acuerdo, hay que decírselo a la ciudadanía, pero esto no se puede prolongar para siempre”.

Añadió que, dado que la mesa no se ha logrado cerrar por desacuerdos en el último punto, “entonces, si no va a haber acuerdo, eso no significa que la mesa puede seguir eternamente abierta porque atrás de nosotros hay cientos y miles de pensionados esperando”.

A la salida de la comisión, Jara señaló que “esperamos un acuerdo con los parlamentarios de oposición para poder avanzar. Ese acuerdo podrá ser total, parcial o con disensos, o sin acuerdo, que sería lamentable”. De todas maneras, reiteró que hay varios puntos de consensos.

Respecto a la forma en cómo funcionará la comisión, Coloma manifestó: “Voy a tratar de tomar las decisiones buscando siempre el cumplimiento de las normas y lo que considere el bien común. Déjeme (ministra) por lo menos estudiar, hacer una propuesta a la comisión respecto de cómo podríamos funcionar”.

Compromisos

La secretaria de Estado agregó que “sin duda, si para votar la idea de legislar el lunes se requiere por escrito los compromisos, estamos plenamente disponibles”, considerando que la oposición ha solicitado que para votar se requiere una especie de protocolo.