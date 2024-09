Las tres instancias de trabajo de la reforma de pensiones en meses clave de cara a su votación en enero de 2025

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

La reforma de pensiones cumple este viernes seis meses desde que comenzó su segundo trámite constitucional en el Senado.

Y si bien sigue en la comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta desde esa fecha -sin sortear aún ninguna valla- distintos actores coinciden en que estos meses se han dado pasos importantes.

El diagnóstico y foco acordado transversalmente en la mesa técnica es uno de hitos, además de fijar como plazo máximo enero de 2025 para que se vote en la Sala del Senado.

Fue en el seno de la comisión de Trabajo donde se estableció crear una mesa técnica que entregó su informe en julio y que ahora en paralelo a la tramitación en el Congreso, continúa analizando los temas más complejos en torno a la iniciativa. Pero además, fue en dicha instancia legislativa donde se llegó a un acuerdo en un protocolo de tramitación, lo que si bien desató la preocupación de algunos diputados, permitió establecer una metodología de trabajo basada en votaciones ad referéndum y plazos concretos.

A la mesa técnica y la comisión de Trabajo se suma otro espacio de discusión compuesto por expertos, el Ministerio del Trabajo y de Hacienda.

Las votaciones ad referéndum

En el marco del protocolo de acuerdo legislativo al que llegó el Gobierno con la oposición, la comisión de Trabajo del Senado, liderada por el senador UDI, Juan Antonio Coloma, determinó llevar a cabo votaciones ad referéndum como método para avanzar con la reforma.

Sin embargo, la primera y única vez en que se logró votar una materia bajo esta lógica fue el miércoles 14 de agosto, referente al seguro de lagunas previsionales.

Este miércoles continuará el debate en torno al segundo tema, el alza del tope imponible, aunque aún sin claridad de si alcanzarán a votar durante la sesión debido a las preocupaciones que plantearon los senadores sobre el efecto que podría tener la medida sobre la cotización de salud y el salario líquido de las personas.

La comisión hizo un compromiso de votar la reforma con un plazo máximo, en enero de 2025 en la Sala de la Cámara Alta, para lo cual debe haber salido de las comisiones de Trabajo y Hacienda, lo que podría darse con acuerdo total o parcial.

“En cumplir el plazo no le veo riesgo. Que se llegue o no a un acuerdo que nos permita que el proyecto salga con un respaldo amplio es una aspiración, mas no es un hecho concreto hoy”, adelantó esta semana en entrevista con DF la ministra del Trabajo, Jeannette Jara.

Revisión de los números

Una vez a la semana se reúnen los integrantes de la mesa técnica de pensiones que se estableció en mayo donde los senadores de la comisión de Trabajo designaron a sus representantes para acercar posiciones y que entregó su informe final en julio.

Sin embargo, su trabajo no concluyó ahí. Los parlamentarios acordaron que dicha instancia acompañe en paralelo la tramitación del Congreso, buscando alternativas para los temas más críticos que siguen entrampando la reforma.

Según reveló la ministra, “el mandato a la comisión técnica tiene que ver con todos aquellos temas que no se lograron resolver y que fueron parte del informe declarados como pendientes, pero que se resumen en dos grandes puntos: la licitación de stock de afiliados y el seguro social, o los beneficios de la reforma para decirlo más ampliamente”.

La autoridad añadió que “para este efecto, dado que ya se definieron los objetivos de la política pública, lo que están viendo son los números” y añadió que se están debatiendo los parámetros. “Esto significa si los beneficios van a ser iguales para hombre y para mujer en año cotizado o diferenciados”, sostuvo, refiriéndose a la garantía de UF 0,1 por año cotizado que establece la reforma.

La mesa es coordinada por el economista y asesor del Ministerio del Trabajo, Cristóbal Huneeus. Por parte de la oposición la conforman la exministra María José Zaldívar en representación del senador RN, Rodrigo Galilea; la economista Cecilia Cifuentes por parte del senador y presidente de la comisión de Trabajo del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI); y la economista e investigadora de Horizontal, Soledad Hormazábal, quien fue nombrada por el senador Evópoli, Luciano Cruz-Coke.

Desde la vereda oficialista están en representación del senador PS, Gastón Saavedra, la economista Paula Benavides y el exsenador Juan Pablo Letelier. En tanto, la voz de la senadora independiente, Alejandra Sepúlveda, está a cargo de su asesor Hermes Gutiérrez.

El diseño de una salida alternativa para mejorar las pensiones actuales

Uno de los puntos más controvertidos ha sido cómo mejorar las pensiones actuales sin que implique, a juicio de la oposición, una carga para las futuras generaciones y resguardando la propiedad de los fondos.

En la mesa técnica surgió por parte de las comisionadas de oposición la idea de generar un préstamo por parte del Estado, lo que no tuvo consenso pues desde el oficialismo argumentaron que tenía un efecto sobre las arcas fiscales debido a su costo.

En concreto, habrían planteado esta alternativa siempre y cuando dicho préstamo sea devuelto íntegramente a quien corresponda y con interés de mercado al momento de jubilarse, que el Gobierno ha estimado en torno a 2% y 3% real.

Hoy existe un comité también liderado por Huneeus que, con expertos del Ministerio de Hacienda y de Trabajo, evalúa alternativas en torno a una medida como esta.

Dentro de los técnicos que forman parte de este selecto grupo están exautoridades de Teatinos 120 de Piñera II, como el exministro de Hacienda, Ignacio Briones y los exDipres, Cristina Torres y Matías Acevedo.