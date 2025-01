Marcel tras avance de la reforma de pensiones: "Las AFP tienen que dar vuelta la página y decir cómo voy a cooperar con este sistema"

El ministro de Hacienda frente a la próxima fase de la discusión señaló que: "Uno no debe dar nada por seguro, nos preocuparemos de convencer, difundir y responder a las dudas".

Para las 15:00 horas de este lunes está citada la votación en Sala de la reforma de pensiones, la que está con discusión inmediata. Se espera que la sesión especial del pleno se lleve a cabo hasta total despacho. Posteriormente, pasaría a la Sala de la Cámara de Diputados, donde el Gobierno espera sortear con éxito dicha última valla, evitando que se constituya una comisión mixta, lo que a juicio de algunos siembra el temor de que la tramitación se extendiera para marzo

El ministro de Hacienda, Mario Marcel al hacer un balance del “vamos” obtenido en la Comisión de Hacienda del Senado en el programa Mesa Central, destacó el haber alcanzado un acuerdo político amplio para avanzar en esta política pública, aunque en algunos aspectos se haya alejado de la propuesta inicial del Gobierno. “Siempre hay cosas que uno hubiese querido hacer, pero creo que esta reforma combina dos cosas muy importantes: mejoramiento de pensiones futuras y actuales (que era el principal objetivo) y también los cambios estructurales en el sistema; se crea un seguro social, beneficios nuevos, se genera más competencia en la industria, todo ellos cambios bien importantes”.

Sobre la etapa que viene dijo que “uno no debe dar nada por seguro, nos preocuparemos de convencer, difundir y responder a las dudas que puedan haber”. Con la esperanza de que antes del 31 de enero se obtenga su total aprobación.

Durante su intervención, el personero nuevamente enfrentó las críticas surgidas por el apuro que existe para aprobar el proyecto. “Hablar de que se legisla matacaballo es una contradicción… Llevamos mucho tiempo discutiendo este y antes otros proyectos de reforma de pensiones, que no fueron…pensar eso no me parece después de que se alcanzó un acuerdo político transversal, en la Comisión de Trabajo por una unanimidad, y en la Comisión de Hacienda también (salvo algunos aspectos). Acá son los adultos mayores los que han estado esperando todo este tiempo” cuestionó.

A su vez, añadió que una vez que se han alcanzado acuerdos políticos amplios “no hay que dejar un poco al azar lo que puede ocurrir en dos a tres semanas más o en los próximos meses, y no tensionar más a la gente”, haciendo alusión al cambio de agenda que se espera desde marzo debido al calendario electoral que se aproxima.

El rol de las AFP

Sobre cómo queda la industria de las AFP con la reforma, Marcel destacó que ahora se les planeta un marco más exigente y competitivo. “Tiene que seguir existiendo alguien que administre las inversiones y ahí hay un expertise del sector privado que es valioso. Y en la medida que haya entidades que se avocan a la función de inversión y lo hacen bien y se les exige que lo hagan bien, es compatible con un sistema que tiene elementos de solidaridad…”.

El secretario de Estado apuntó a que el rol “dominante y absoluto” que han tenido las AFP en Chile cambiará. “(Hoy) tienen el control de la información, administran el seguro de invalidez y cesantía y de las pensiones que se pagan. Y, solo la cuarta parte son las pensiones autofinanciadas y todo el resto es PGU, entonces esta reforma permite subcontratar y les plantea un marco más exigente para la administración de inversiones…”, y añadió: “Ahora (con los cambios) ya no le correspondería que le llamemos sistema de AFP sino un sistema mixto”.

También criticó las forma en que las AFP han hecho campaña contra las reformas "por años" y emplazó a las administradoras a "dar vuelta la página y decir; cómo voy a cooperar con este sistema para ver cómo lo implementamos", sentenció.

Los ajustes

Asimismo, Marcel realizó un resumen de los aspectos medulares de la propuesta, que a su juicio, cumple con los objetivos que se buscaron: mejorar pensiones actuales y futuras, aumenta la PGU, se entregarán beneficios por años cotizados y se compensará los efectos de la mayor sobrevida de la mujer (bono tabla). Así, la previsión de Hacienda es que el incremento en las pensiones será de entre 14% y 35%

El ministro también fue enfático en señalar que no hay ninguna posibilidad de que no se devuelva el préstamo (tal como habría sugerido la diputada Gael Yeomans). “No está contemplado en la ley y no hay resquicio posible para ello con estos seis niveles de protección que hemos puesto (en el proyecto)”.

“En el caso del aporte con rentabilidad protegida (préstamo) el trabajador lo recupera con reajuste e intereses al momento de jubilar, ¡cómo podría ser eso reparto!. Eso va a quedar en una cartola, quien administre este aporte es un ente autónomo, el beneficio futuro se va a ver reflejado en un bono que va a ir ganando reajuste e intereses, bono que es inembargable, garantizado por el Estado, el seguro social al mismo tiempo que acumula obligación, va a ir acumulando activos, también va a ir acumulando cotizaciones”, detalló.