Matthei no define su posición sobre la reforma de pensiones, pero anticipa que "es bueno que se intente un diálogo serio"

El debate en torno a la reforma de pensiones se transformó en un tema ineludible para la exalcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), quien durante su gira a la Región del Biobío, abordó la situación que ha generado en los últimos días las conversaciones que se han dado entre Gobierno y oposición para intentar llegar a un acuerdo previsional.

La figura mejor aspectada según las encuestas de opinión de cara a la carrera presidencial se mostró a favor del diálogo. Respecto a las conversaciones que se están llevando adelante, aseguró que "el tema de pensiones está siendo tratado en el Congreso, en el Senado, yo no estoy en el Senado, no estoy en las tratativas".

Lo anterior, se dio luego del intenso debate que ha generado durante los últimos días la postura de Chile Vamos por la compensación a mujeres y las críticas del Partido Republicanos a la centroderecha por la materia, donde Matthei fue emplaza por José Antonio Kast a tomar posición.

Si bien no se refirió al contenido, la exalcaldesa adelantó una postura respecto de los esfuerzos que están haciendo actores de su sector para acercar posiciones que permitan llegar a un consenso en la materia. "Me parece sí que es bueno que se intente un diálogo serio sobre todo pensando en el futuro, sobre todo pensando en Chile", planteó.



Con todo, no se aventuró por apostar si es finalmente habrá o no un consenso en la materia. En esa línea, la también exministra del Trabajo en Piñera I sostuvo que "si va a haber o no va a haber un acuerdo no lo sabemos aún".

Sobre el rol que ha jugado con la coalición respecto a este tema, reveló que "yo lo único que he intervenido es para que por los menos en Chile Vamos, tratemos de estar todos unidos en lo que sea finalmente el resultado".

Así, concluyó: "No conocemos aún el resultado, nadie lo puede prever, hay conversaciones, me parece que son bastante intensas, pero la verdad es que todavía no sabemos si es que va a haber un acuerdo o no".