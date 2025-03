Ministra Jara: "Espero poder acompañar al Presidente Boric hasta el final del Gobierno"

Llegó el día. Finalmente, este jueves el Gobierno promulgará la reforma de pensiones. Con ello, podrá enviar a la Contraloría el decreto para la toma de razón y, posteriormente, proceder a su publicación en el Diario Oficial, trámite que el Ejecutivo espera que concluya este mes.

Se trata de una actividad que se realizará al mediodía de este jueves en Peñalolén, la que será encabezada por el Presidente Gabriel Boric, quien estará acompañado de dos ministros que fueron claves en el proceso: la titular de Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara y su par de Hacienda, Mario Marcel.

En la antesala de ese acto, Jara abordó los plazos de implementación. En entrevista con 24 Horas, la mañana de este jueves aseguró que el seguro de lagunas previsionales comienza a regir en mayo, mientras que en agosto empieza a enterarse la cotización de los empleadores.

En cuanto a los pagos de beneficios, se estima que en septiembre comenzaría el primer pago de la PGU, para el grupo de personas mayores de 82 años, mientras que a fines de 2025 o comienzos de 2026, estarían ya arrancando los beneficios del Seguro Social, como la garantía por años cotizados y la compensación a mujeres por mayor sobrevida.

La autoridad también fue consultada sobre la situación política que se ha generado en torno a la posibilidad de que su nombre sea encumbrado por su partido para jugar un rol de cara a las presidenciales de este año. "Espero poder acompañar al Presidente Boric hasta el final del Gobierno", planteó la secretaria de Estado.

Sin embargo, no lo descartó completamente. "Voy a estar donde sea requerida. A mí me entusiasma mucho esta materia y quiero que además la implementación salga bien", dijo.

En todo caso, Jara expresó que "pertenezco a un partido político en el que las decisiones se toman entre todos (...) así que voy a conversar con ellos".

En particular consultada respecto de si personalmente tuviera disposición para asumir ese desafío, señaló que "quisiera dedicarme a la implementación de la reforma previsional, pero esa conversación no se ha dado, entonces es como especular sobre algo que todavía no ocurre".

El acto de Chile Vamos

A tan solo un par de minutos caminando del lugar donde La Moneda realizará el acto a mediodía, una hora y media más tarde, a las 14:00 horas, Chile Vamos también hará su propio hito.

A través de sus presidentes de partido, además de los senadores Juan Antonio Coloma y Luciano Cruz-Coke -quienes fueron dos de los parlamentarios clave del acuerdo junto al presidente RN, Rodrigo Galilea-, se referirán a la promulgación de la reforma de pensiones.

Lo anterior se dará luego de que las autoridades compartan un conversatorio con vecinos en una casa de la comuna de Peñalolén.