Senador Coloma apunta que si no avanza la reforma previsional "el Estado tendrá que hacer un gasto enorme en la PGU”

El debate por la reforma previsional vive momentos cruciales. Esta semana salieron a la luz los detalles del segundo informe de la Comisión Técnica de Pensiones que se elaboró en la Comisión de Trabajo del Senado. Al conocerse la noticia, el senador UDI y presidente de dicha comisión, Juan Antonio Coloma, acusó que se trataba de una filtración y hoy cree que esto “no fue desinteresado”.

“La longevidad ha cambiado brutalmente, por eso, creo que el mejor reflejo es que vivimos más, hombres y mujeres. Los sistemas de pensiones en Chile se hicieron con una expectativa de que los chilenos íbamos a vivir mucho menos y lo que estamos haciendo hoy es vivir, 10, 19, 20 años más. Entonces, el 10% que uno suponía que iba a alcanzar, ya no te da”, señaló Coloma durante una entrevista en Mesa Central de Canal 13.

Por esta razón, dijo que el principal problema que se debe enfrentar dentro del sistema es la actualización de varios aspectos, como el aumento de la cotización individual y de la Pensión Garantizada Universal (PGU) “sin afectar las arcas fiscales”. También destacó la necesidad de igualar las pensiones de hombres y mujeres: “Lo que vamos a hacer es que a la misma edad y con el mismo ahorro, hombres y mujeres, van a tener la misma pensión”.

Senado inicia debate por brecha de género y en enero se verán indicaciones a la reforma

También hizo énfasis en el autopréstamo para “aquellas personas que dentro del sistema han cotizado por más de 30 años y tengan malas pensiones porque han tenido lagunas”. Y destacó que es importante “generar una mejor competencia de las administradoras para que mejore la rentabilidad”.

Aunque reconoció que “no sabe lo que va a pasar", dijo que el país está "en momentos de definiciones", por lo que espera haya entendimiento entre las partes. "Lo que no podemos ser es voluntaristas, o sea: hagamos todo esto y no nos preocupemos de cómo se financia el Estado. Pensando en grande, nos preocupa cómo le va a cargar la mata al Estado a futuro”.

En este sentido, advirtió que si no se logra un acuerdo, “el Estado va a tener que hacer un gasto enorme en la PGU porque las cotizaciones van a ser cada vez peores”, considerando el tema de la longevidad. Por lo tanto, “ese mismo Estado que todos tenemos que cuidarlo, va a tener que hacerse cargo y le va a costar 5%, 6% del PIB. Si no hacemos nada de un punto de vista fiscal, les tengo una mala noticia, va a salir más caro porque al final va a haber qué abordarlo por la vía de la PGU o alguna otra vía”.

Al respecto de los plazos para despachar el proyecto de ley de reforma de pensiones, el senador UDI reafirmó que se llevará a cabo en enero: “No sé como va a salir, yo espero que salga completo, pero lo vamos a despachar, porque también hay que tener una lógica de tomar decisiones. Siempre hay buenos argumentos para postergar y Chile ya no puede seguir postergando decisiones clave”.