Senadores Galilea y Saavedra fijan los primeros lineamientos para la nueva fase de la reforma previsional

Después que este miércoles el Gobierno y la oposición alcanzaron un acuerdo para la tramitación de la reforma previsional, el ánimo entre los integrantes de la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado era visiblemente mejor que las semanas previas.

Este jueves, dos senadores de la comisión -el RN, Rodrigo Galilea y el socialista, Gastón Saavedra- hicieron llamados a hacer esfuerzos para sacar adelante una buena reforma.

“Nosotros vamos a contribuir a que no se queme (el pan en la puerta del horno) porque queremos que haya pan”, sostuvo Saavedra en el marco del diálogo “Reforma de Pensiones: ¿Es posible un acuerdo?”, organizado por Cajas de Chile.

“Dado que en general en esta sala está representado un cierto sector, aquí uno es contributivo o no lo es”, dijo el senador Rodrigo Galilea.

El encuentro se realizó ante una audiencia donde estuvieron presentes actores del mundo privado, como el presidente de la CPC, Ricardo Mewes; ejecutivos de la industria, como el gerente general de AFP Cuprum, Martín Mujica; el gerente de Planificación y Desarrollo de AFP Habitat, León Fernández de Castro; además del coordinador de la mesa técnica de pensiones, Cristóbal Huneeus y algunos expertos como la economista Michéle Labbé y el abogado Alejandro Charme.

Saavedra añadió que “el maximalismo no es posible y por lo tanto, lo que sí es posible son los acuerdos”. Y, manifestó que “así como nosotros fuimos capaces de ponernos de acuerdo, les quiero pedir a ustedes que también avancemos en aquello”.

El llamado al sector privado y los técnicos

En tanto, Galilea hizo un llamado directo a la audiencia, luego de recibir algunas críticas, como por ejemplo, a la idea de un préstamo reembolsable para mejorar las pensiones actuales y de quienes están próximos a jubilar, sobre todo en términos de su funcionamiento y tasa de retorno, la que según el senador, aún no está definida que sea de entre 2% y 3%.

“Dado que en general, en esta sala está representado un cierto sector, aquí uno es contributivo o no lo es”, manifestó Galilea, lamentando, por ejemplo, que se hable de que las soluciones que están sobre la mesa serían un esquema de reparto o una cuenta nocional.

“Aquí se trata de colaborar, porque por primera vez en muchísimos años, podemos encontrar una vía de solución a una reforma que está absolutamente alejada de la locura de los ‘NO+AFP’ y que pueden preservar lo que es un sano sistema de pensiones para el país, con los desafíos que tiene el futuro”, agregó.

Pero el emplazamiento fue aún más directo: “Le pido, mirando a los ojos a algunos de aquí, que sean contributivos en vez de dispararle al primer pato que ven volando porque aquí no estamos compitiendo una olimpiada como Francisca Crovetto, sino que estamos construyendo herramientas sociales que contribuyan a la tranquilidad en el país y a un razonable estándar de vida de quienes ahorraron buena parte de su vida en sus pensiones”.

¿AFP Estatal?

Uno de los temas en que ambos parlamentarios mostraron una opinión distinta fue sobre la alternativa de que exista una AFP Estatal.

Saavedra hizo una revelación. “Soy socialista, por lo tanto, adhiero al Gobierno del Presidente Boric”, pero aseguró que su programa cayó “derrotado en la primera vuelta”. Entre otros temas, hacía alusión a la AFP Estatal.

Así, no se mostró optimista respecto a la posibilidad de que esta idea llegue a puerto, pero expresó que “si llegara a quedar, va a ser un nuevo león sin dientes, no sirve”.

Galilea discrepó, argumentando que no tiene una oposición de entrada a esa idea. “Por nuestro lado, no existe una restricción conceptual a ello, pero si es que se da el paso, tiene que haber ciertas medidas que probablemente hagan que el elefante no rompa la cristalería”, indicó el presidente de RN.

Entre ellas, mencionó que exista un límite máximo de participaciones, que se avance en mejoras en la institucionalidad y haya reglas equivalentes para una institución pública y las privadas. Además, “si es que llegara a existir la licitación de stock, el Estado no puede participar en las licitaciones”.

