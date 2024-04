Ministra Jara y la rebaja que parte el viernes: “La jornada laboral en Chile es de horas a la semana, no de minutos, no de segundos, no de suspiros”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, reiteró este domingo que la rebaja de jornada laboral que parte el próximo viernes debe ser de una hora en algún día de la semana para avanzar hacia el primer escalón que comienza a regir desde 45 a 44 horas.

“La jornada laboral en Chile es de horas a la semana, no de minutos, no de segundos, no de suspiros”, señaló.

En conversación con Chilevisión, la secretaria se hizo cargo de denuncias que ha habido ante la Dirección del Trabajo y redes sociales respecto a que habría casos de empresas donde se ha optado por una planificación para reducir 12 minutos diarios.

Según Jara, además, ha ocurrido que se han querido imputar esos minutos a la hora a colación. “Es decir, si tú tenías 30 minutos de colación, ahora te dicen ya tienes 42 minutos, entonces sale a la misma hora”, graficó.

En este contexto, reforzó que “la hora de colación no se modifica en nada y quien la aumente con la excusa de las 40 horas, lo que está haciendo, es cometer una ilegalidad y la vamos a fiscalizar y sancionar. Los trabajadores en esto no están solos. El Ministerio del Trabajo los va a acompañar permanentemente”.

La ministra puso como ejemplo que lo que debería pasar es que se disminuya una hora el lunes o jueves o cualquier día, lo que se puede aplicar a la entrada o salida o, incluso, dos medias hora.

Pero, advirtió Jara, resulta que “algunos empleadores empezaron a forzar esto y a señalar que, en realidad, esto eran minutos diarios”.

Como muchas veces en Chile se interpela a que hay incertidumbre y falta de confianza, la ministra del Trabajo afirmó que, en este caso, “quienes están desde el mundo de los empleadores haciendo este tipo de cosas -y que entiendo que son una excepción dentro de los gremios empresariales-, debieran reflexionarlo, porque el país necesita paz, tranquilidad y confianza y esa la construimos todos”.