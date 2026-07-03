Messi, Ronaldo, Haaland y Mbappé golpean a las casas de apuestas: DraftKings pierde hasta US$ 50 millones
El rendimiento de los mejores delanteros y las victorias de los equipos populares le han costado a DraftKings hasta US$ 50 millones.
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Por Stephanie Stacey
Los goles de grandes estrellas y las victorias de equipos populares han encarecido la fase inicial del Mundial para las empresas de apuestas, que esperan que el torneo atraiga a un lucrativo grupo de nuevos clientes.
Según estimaciones de Bank of America, la casa de apuestas estadounidense DraftKings, una de las marcas de apuestas en línea más grandes del mundo, perdió hasta US$ 50 millones en la fase de grupos del torneo.
Las pérdidas estimadas se producen después de que las empresas de apuestas invirtieran fuertemente en apuestas en directo y promociones novedosas en torno al Mundial, mientras luchaban por sacar el máximo provecho de la esperada bonanza de las apuestas de fútbol y defender su posición frente al auge de los mercados de predicción como Polymarket y Kalshi.
Jordan Bender, analista del banco de inversión Citizens, afirmó que los grupos de apuestas deportivas, las empresas de corretaje y los mercados de predicción estaban "convergiendo para gastar cientos de millones de dólares en la captación de clientes" durante la Copa del Mundo.
Según un análisis realizado por Bank of America, las apuestas combinadas populares -conocidas como apuestas múltiples en el Reino Unido y apuestas parlay en Estados Unidos- resultaron especialmente costosas cuando Lionel Messi, Erling Haaland y Kylian Mbappé marcaron dos goles cada uno la semana pasada.
Las apuestas combinadas, que ofrecen una gran ganancia si un apostador acierta una serie de predicciones, suelen ser muy rentables para las empresas de apuestas porque existe una baja probabilidad de que todas las selecciones de la apuesta resulten ganadoras para el cliente.
Según Bank of America, apostar a que los tres jugadores estrella anotarían era una apuesta combinada muy popular. Los apostadores que apostaban a que los tres anotarían al menos dos veces —un resultado con una probabilidad de alrededor del 1 %— obtenían una ganancia inesperada particularmente grande.
DraftKings declinó hacer comentarios sobre las pérdidas estimadas. El director ejecutivo, Jason Robins, había declarado previamente al Financial Times que el torneo sería "un punto clave para la captación de clientes".
Las casas de apuestas deportivas emplean equipos de analistas para calcular probabilidades y obtener ganancias añadiendo un margen a las cuotas que ofrecen a los consumidores. Suelen ganar más dinero cuando los favoritos no rinden al nivel esperado, ya que los apostadores ocasionales generalmente apoyan a sus equipos locales y apuestan por los goleadores estrella.
Los apostadores también suelen respaldar a sus selecciones nacionales, lo que significa que el desempeño de los equipos de grandes mercados de apuestas como Estados Unidos e Inglaterra es particularmente significativo. El buen desempeño de la selección estadounidense hasta el momento ha sido "el mayor problema" para la mayoría de las casas de apuestas en EEUU, según la analista de Bank of America, Julie Hoover.
La victoria de Inglaterra por 4-2 sobre Croacia, que generó las mayores apuestas en la fase de grupos del torneo, resultó costosa para Flutter, el principal rival de DraftKings, propietario de marcas como Paddy Power, Sky Bet y FanDuel. Los clientes de Flutter en el Reino Unido ganaron 4,1 millones de libras esterlinas en el partido, pero la compañía afirmó que el empate 0-0 de Inglaterra contra Ghana "compensó con creces las pérdidas".
El analista de Macquarie, Chad Beynon, dijo que el torneo probablemente no sería "un motor de ingresos a corto plazo", pero creía que las empresas aún podrían beneficiarse de expandir el conocimiento de la marca para, en última instancia, "vender productos de mayor margen como (los casinos en línea)".
El director ejecutivo de Flutter, Peter Jackson, declaró al Financial Times en mayo que su empresa se había beneficiado del Mundial de 2022 a pesar de haber perdido mucho dinero cuando Argentina venció a Francia en la final por penales. "Incluso ahora, cuando pienso en el impacto que tuvo esa competición para nosotros, no pienso en el dinero que perdimos, porque, en realidad, ofrecimos un gran espectáculo".
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