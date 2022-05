Musk pierde US$ 12 mil millones tras tuitear que ya no apoya a los Demócratas y que votará por los Republicanos

Elon Musk vivió una agitada jornada en Twitter este miércoles, anunciando que dejó de respaldar al Partido Demócrata en Estados Unidos para votar por los Republicanos, y lanzando duras críticas contra los criterios ESG de responsabilidad ambiental, social y de gobernanza.

Mientras tanto, Tesla se hundió al nivel más bajo de este año, eliminando US$ 12.300 millones de la fortuna de su fundador, mientras que Twitter extendió aún más su caída.

En total, Musk ha perdido US$ 49 mil millones desde que lanzó su oferta por Twitter el mes pasado, en parte porque el mercado en general se derrumbó y algunos inversionistas de Tesla dudan sobre cómo se financiaría su oferta por el gigante de las redes sociales.

Musk, de 50 años, sigue siendo la persona más rica del mundo, con una fortuna de US$ 209.900 millones, según el índice de multimillonarios de Bloomberg, pero su patrimonio ha disminuido en US$ 60.400 millones este año, la tercera mayor caída, superada solo por la Changpeng Zhao, fundador de Binance, que ha retrocedido en US$ 81 mil millones, y la de Jeff Bezos, que ha declinado en US$ 62 mil millones.

Musk se ha vuelto cada vez más enfático desde que lanzó su oferta de US$ 44 mil millones por Twitter. Y hoy miércoles no fue la excepción.

El empresario tuiteó que los criterios ESG son "una estafa" después de que Tesla perdiera su lugar en un índice S&P Global que rastrea a las empresas en sus estándares ambientales, sociales y de gobierno. También predijo que los “ataques políticos” contra él “aumentarían dramáticamente en los próximos meses”.

En otro tuit, Musk dijo que había apoyado a los demócratas en el pasado porque "eran (en su mayoría) el partido de la bondad", pero ahora ha cambiado de opinión. “Se han convertido en el partido de la división y del odio, así que ya no puedo apoyarlos y votaré por los republicanos”, dijo.