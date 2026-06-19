Grupo CAP busca atraer carga argentina para exportar al Asia a través de sus puertos en Atacama y Biobío

Ejecutivos del área portuaria sostuvieron reuniones para promover las oportunidades de intercambio comercial que surgen desde las instalaciones de los terminales Las Losas y Huachipato.

Representantes de los terminales multipropósito de Grupo CAP visitaron Argentina con el objetivo de profundizar la integración logística e impulsar el desarrollo de corredores que conecten la producción trasandina con los mercados del Asia Pacífico , a través de los puertos que la compañía mantiene en las regiones de Atacama y Biobío.

La comitiva, integrada por ejecutivos de Puerto Las Losas en Atacama y Huachipato Terminal Portuario en Biobío, sostuvo encuentros estratégicos con el embajador de Chile en Argentina, Gonzalo Uriarte, además de representantes de empresas del sector minero, energético y logístico . El foco de las conversaciones se centró en compartir visiones sobre los desafíos comunes para habilitar una infraestructura portuaria que fortalezca el intercambio comercial y productivo binacional .

Las operaciones portuarias del grupo apuntan a su consolidación como plataformas logísticas habilitadoras para las exportaciones del país vecino . Al respecto, la gerenta de Infraestructura de CAP y presidenta de ambos terminales, Patricia López, señaló que Chile y Argentina tienen una oportunidad para profundizar la integración logística y comercial de ambas naciones.

Oportunidades comerciales

La ejecutiva destacó además las capacidades de los puertos que tiene la compañía. “Nuestros terminales multipropósito cuentan con capacidades complementarias, disponibilidad de infraestructura y espacios para el desarrollo de proyectos logísticos e industriales, lo que nos permite acompañar el crecimiento de actividades como la minería y la energía, y contribuir al desarrollo de corredores que conecten la producción argentina con los mercados del Asia Pacífico” .

En la zona centro-sur, las instalaciones de CAP en Talcahuano destacan por su conexión a infraestructura energética estratégica, que incluye un oleoducto y gasoducto hacia Argentina, además de poseer más de 150 hectáreas disponibles para operaciones portuarias, logísticas e industriales .

Sobre estas oportunidades comerciales, el gerente general de Huachipato Terminal Portuario, David González, apuntó que “vemos una oportunidad concreta para que las cargas argentinas accedan a una alternativa eficiente y competitiva hacia los mercados del Asia Pacífico” .