Grupo CAP busca atraer carga argentina para exportar al Asia a través de sus puertos en Atacama y Biobío
Ejecutivos del área portuaria sostuvieron reuniones para promover las oportunidades de intercambio comercial que surgen desde las instalaciones de los terminales Las Losas y Huachipato.
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Representantes de los terminales multipropósito de Grupo CAP visitaron Argentina con el objetivo de profundizar la integración logística e impulsar el desarrollo de corredores que conecten la producción trasandina con los mercados del Asia Pacífico
La comitiva, integrada por ejecutivos de Puerto Las Losas en Atacama y Huachipato Terminal Portuario en Biobío, sostuvo encuentros estratégicos con el embajador de Chile en Argentina, Gonzalo Uriarte, además de representantes de empresas del sector minero, energético y logístico
Las operaciones portuarias del grupo apuntan a su consolidación como plataformas logísticas habilitadoras para las exportaciones del país vecino
Oportunidades comerciales
La ejecutiva destacó además las capacidades de los puertos que tiene la compañía. “Nuestros terminales multipropósito cuentan con capacidades complementarias, disponibilidad de infraestructura y espacios para el desarrollo de proyectos logísticos e industriales, lo que nos permite acompañar el crecimiento de actividades como la minería y la energía, y contribuir al desarrollo de corredores que conecten la producción argentina con los mercados del Asia Pacífico”
En la zona centro-sur, las instalaciones de CAP en Talcahuano destacan por su conexión a infraestructura energética estratégica, que incluye un oleoducto y gasoducto hacia Argentina, además de poseer más de 150 hectáreas disponibles para operaciones portuarias, logísticas e industriales
Sobre estas oportunidades comerciales, el gerente general de Huachipato Terminal Portuario, David González, apuntó que “vemos una oportunidad concreta para que las cargas argentinas accedan a una alternativa eficiente y competitiva hacia los mercados del Asia Pacífico”
En cuanto a las operaciones específicas, afirmó que “estamos desarrollando una oferta logística integral que combina infraestructura portuaria, almacenamiento, conexión ferroviaria y servicios de valor agregado, permitiendo construir soluciones adaptadas a las necesidades de cada industria y corredor logístico”
Respecto a las instalaciones ubicadas en la bahía de Huasco, la empresa apunta a consolidar una vía de salida interoceánica apalancada en su cercanía al Paso San Francisco
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