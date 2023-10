Mayne-Nicholls: “El presupuesto por ventas de entradas era de $ 1.200 millones, hoy vamos en más de $ 3.100 millones”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Cuando faltaban cuatro meses para el inicio de los juegos Panamericanos Santiago 2023, Harold Mayne-Nicholls recibió la llamada de un viejo amigo: el ministro del Deporte, Jaime Pizarro. El encuentro, pensaba Mayne-Nicholls, era para almorzar y hablar de fútbol. Cuando llegó a Pedro de Valdivia con Providencia, el lugar de la reunión, el ministro Pizarro se encontraba con la subsecretaría de la cartera y su jefa de gabinete: “Una cosa muy rara, yo pensé que íbamos a hablar de fútbol”.

Pero en lo inmediato el motivo real se reveló: su nombre era el único que estaba sobre la mesa como posible coordinador de Santiago 2023. “El ministro me dijo: ‘Harold, estamos teniendo un problema, te queremos pedir que seas el director ejecutivo de los juegos’. Lo miro y le pregunto: ‘¿Tengo opción de decir que no?’, ‘No ninguna’, me respondió. ‘Listo vamos’”. Ya no había vuelta atrás.

- ¿Qué significó abordar este cargo con tan poca anticipación? ¿En qué estado recibió la organización?

- Fue un desafío mayúsculo. No había tiempo para tomar acciones en todos los temas, había que priorizar y cortar inmediatamente. Primaba el apuro de sacar todo adelante.

- ¿Cuáles eran las mayores urgencias en ese minuto?

- Los principales problemas fueron que existía un equipo muy quebrado y poco sólido, sumado a una falta de toma de decisiones y de liderazgo muy grande.

- En ese sentido, uno de los requisitos que solicitó para asumir fue mayor autonomía ¿Se cumplió?

- Eso fue lo que pedí y me lo han respetado. Si no tuviera cierto grado de autonomía, estaría todo el día firmando papeles y los juegos estarían listos para 2030. Además, no sirvo para hacer un lobby gigantesco, yo tomo las decisiones y asumo la responsabilidad, ese es mi estilo.

- ¿Cómo han sido estos cuatro meses siendo director ejecutivo?

- Demandante, pasaron demasiado rápido. Llego antes de las 8 y me voy después de las 10, todos los días durante cuatro meses y me gusta, no me trae problema, evidentemente me habría gustado tener más tiempo para hacerlo más calmado, pero no se pudo. Y uno tiene que adaptarse a las cosas que hay y no a las cosas que le gustaría.

- ¿Qué pasa con los problemas operativos y de seguridad que se han evidenciado en estos últimos días? ¿Puede esto repercutir en el evento?

- Lo que ocurre es que la magnitud de los juegos hace que los problemas sean mayores, pero no deberían afectar en nada, los problemas operativos pasan a ser anécdotas.El tema de seguridad es distinto y ahí necesitamos mucha más cooperación de todos los organismos del Estado; la hemos pedido, la hemos tenido, pero la vamos a necesitar hasta el último día.

- Faltan más de 300 mil entradas por vender. ¿Cómo va este proceso y cuánto han logrado recaudar?

- Cuando llegué el presupuesto de ingreso por ventas de entradas era de $ 1.200 millones, hoy vamos en más de $ 3 mil millones. A pesar de que no vamos a ejecutar todas las entradas, ya hemos vendido el 75% de lo que pretendíamos. Los tres gruesos que nos faltan son el fútbol, vóleibol y atletismo. Y a pesar de que los precios son más baratos que un partido de fútbol profesional o que un recital, la elección de los lugares no fue correcta, pero al asumir ya no se podía cambiar.

- El presupuesto original destinado para los Panamericanos era bastante menor al ejecutado. ¿A qué se debió ese aumento de gastos?

- La proyección era imposible de creer; los Juegos de Lima costaron US$ 1.200 millones y aquí proyectaron US$ 170 millones. Ahora calculamos que el costo de los Juegos será de US$ 600 millones, donde el 98% corresponde a inversión pública. Evidentemente nos afectó el tema de la pandemia y la inflación en la construcción, la primera nos retrasó y la segunda elevó los precios. El otro factor es que hay casi un 10% más de disciplinas y eso tiene un valor. Pero la calidad de los recintos no tiene nada que ver con la proyección, ahora son de primer nivel. Un ejemplo es la pista de atletismo, que es exactamente la misma pista que se va a usar para París 2024.

- ¿No hubo una mala ejecución?

- No es que haya despilfarro, salvo en el sobreprecio de la construcción por ir contra el reloj, aunque en mi caso da lo mismo, cuando llegué eso ya estaba. Que lo analicen los que estaban antes, yo tenía que echarle para adelante y terminarlo, no ahorrar.

El legado

- ¿Cuáles son las expectativas que existen para los deportistas chilenos, qué resultados proyecta?

- Me encantaría que en cuanto a resultados, tengamos más medallas que en Lima, donde obtuvimos 50, sería increíble que subamos eso, pero no es mi área, yo no soy experto en el tema.

- A su juicio, ¿Cuál es el legado que dejará este evento?

- La infraestructura que va a quedar en el país es para que todos los deportistas puedan entrenar, actuar y desarrollarse con tecnología de primerísimo nivel. Y el segundo legado, es que esperamos que muchas niñas y niños se entusiasmen por hacer actividad física y así contribuir a bajar los índices de sedentarismo y obesidad que nos están golpeando muy fuerte. Estamos trabajando con la Presidencia en el legado de infraestructura, en material deportivo y el legado social que nos van a dejar los juegos.

- ¿Puede la infraestructura incentivar a que en un futuro Chile sea sede de algún otro evento deportivo de gran magnitud?

- Bueno, yo creo que sí. Con esta infraestructura estamos en condiciones de hacer campeonatos de cualquier deporte, tenemos recintos de primer nivel y debemos empezar a pensar un poquito más allá, pero eso se arranca de mi obligación, y ya depende de las autoridades.

Rol de los privados y auspicios

- ¿Cuál fue el rol de los privados, particularmente, los aportes económicos que realizaron?

- El aporte económico de los auspiciadores está entre US$ 20 millones y US$ 23 millones, donde el 20% es dinero y el 80% es canje. Por ejemplo, Gatorade nos facilita la hidratación para los atletas, y aunque eso no lo puedo convertir en plata, lo que hago es ahorrarme el costo.