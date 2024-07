CFO Empresas Gasco: “Es muy difícil que Chile sea 100% renovable (...) el gas aún tiene mucha cabida”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Desde que egresó de Ingeniería Civil Industrial se introdujo en el mundo financiero. Con el pasar de los años, mientras las conversaciones y las estrategias se tornaron cada vez más técnicas, Rodrigo Baeza (44 años) fue acentuando su interés por el sector. Fue en 2009 cuando decidió cursar un Máster en la Universidad de Melbourne, y tras su regreso al país no ha dejado de escalar profesionalmente.

Aterrizó en Empresas Gasco hace cinco años y en 2023 asumió como gerente de finanzas corporativas. Hoy Baeza está encargado de liderar la estrategia financiera de un holding que busca posicionarse como un actor que entrega soluciones energéticas integrales. A pesar de que el 90% de los ingresos de Gasco provienen de su negocio tradicional —distribución de gas— la compañía proyecta duplicar los ingresos en nuevas líneas de negocios para el próximo año.

La diversificación se plasma en sus inversiones. De los US$ 103 millones de Capex anunciados para este año, solo un 29% está dirigido a su negocio de base, mientras que el 50% irá destinado al proyecto termosolar que cerró con la minera BHP, un 7% para la filial dedicada a suministrar energía eléctrica con base en gas y un 6% al negocio de generación fotovoltaica. “Buscamos hacer las inversiones en los negocios que hoy día están siendo más rentables”, comenta.

Gasco opera en Chile y Colombia, dos mercados donde la matriz energética se ve fuertemente abastecida por combustibles contaminantes, mientras que el componente gas es bajo. "Ese escenario nos posiciona como un actor relevante a la hora de desplazar a otros combustibles más contaminantes, sobre todo en tiempos donde es importante producir con energías más limpias”, comenta Baeza.

En entrevista con Señal DF, el CFO también aborda los desafíos que está enfrentando tras registrar el primer trimestre un aumento de los costos de venta y administración en un 16,8% y 13,8%, respectivamente, al compararlo con el mismo periodo del año anterior. Además, en ese mismo lapso, su filial más importante —Gasco GLP— anotó una baja del 27% en su Ebitda.

Baeza no lo ve como algo preocupante. Por un lado, explica que los costos han crecido frente a la comercialización de mayores volúmenes, mientras que la volatilidad en los resultados es propia de negocios cíclicos y con alta exposición al precio del commodity. De todas formas, revela que el 2024 los resultados los están acompañando.

“Estamos apuntando a sobrepasar el Ebitda del año pasado. El factor temperatura, la buena gestión comercial, nuevos productos y descuentos para los clientes nos hace proyectar con optimismo este año”, apunta el CFO.

Ese optimismo ya lo sintió el negocio internacional. El Ebitda en Colombia aumentó en un 33% en comparación al primer trimestre del año anterior, anotando un récord histórico en el país.

¿La razón? Bajas reservas de gas natural y la escasez de agua en los embalses han llevado a Colombia a una compleja realidad energética que ha dado espacio a que el gas licuado sea una alternativa para muchos clientes. Una situación que los ha llevado a consolidarse como el segundo actor más importante de ese mercado, y donde esperan seguir creciendo. “Nos preocupa mucho la participación de mercado, pero una guerra de precios no ayuda a nadie, por lo tanto, queremos crecer, pero no estamos obsesionados mirando la competencia.”

Estimaciones “cautelosas”

-Gasco pasó de ser una empresa que distribuía gas a una empresa que brinda soluciones energéticas. ¿Qué cambios tuvieron que realizar en la estrategia financiera?

-Los proyectos en el sector energético son de largo plazo, por lo tanto, necesitábamos poder calzar los flujos con los pagos de deuda. Frente a eso, hoy día tenemos una estructura de financiamiento en la cual el 70% es deuda de largo plazo. De todas formas, por el contexto de tasas altas, hemos tenido que tomar deuda de corto plazo para ir enganchándonos después en deuda de mayor plazo, cuando las tasas estén en mejores condiciones. Actualmente, en Gasco mantenemos razones de endeudamiento bastante bajas, cuyo objetivo es reducir los costos financieros, que están muy altos por el contexto macroeconómico.

-En el largo plazo, ¿la distribución de gas seguirá siendo el sector más relevante?

-Somos cautelosos con esas estimaciones, ya que el mundo sin duda ha cambiado y las renovables se han expandido con intensidad. A pesar de eso, en nuestro país no tenemos fuentes de hidrocarburos, sino que debemos importarlos, por eso creemos que es muy difícil que Chile sea 100% renovable. En definitiva, dentro de esta evolución energética vemos que el gas todavía tiene mucha cabida, por eso, decir que en seis años el 50% de nuestros ingresos será por nuevos negocios sería un poco aventurado.

-A pesar de las inversiones para diversificar el negocio ese sector representa solo el 10% de las ventas. ¿Cuándo cambiará su estructura de ingresos?

-Es algo que ya estamos logrando. Hoy la generación eléctrica representa entre el 9 y 10% de los ingresos, pero esa cifra aumentará a un 20% en 2026 gracias a los contratos de generación termosolar con BHP para las faenas Minera Escondida y Minera Spence.

-¿Qué relevancia tienen los otros proyectos energéticos de la firma?

-Todos los negocios tienen una relevancia relativa, ya que son negocios que te permiten diversificar. Evidentemente, no a todos les va a ir bien siempre, pero hemos visto que cuando a un sector le va mal, hay otro que no le va tan mal. En el resultado consolidado no sacamos nada con ganar dinero un año si al siguiente perdemos.

-¿Pero hay otros negocios rentables?

-Sí, filial Gasco Luz (generación fotovoltaica) es uno de los negocios que está siendo rentable, aunque en menor medida. Ese sector va creciendo en función de la capacidad instalada que vamos teniendo, por eso este año va a cerrar con un Ebitda en torno a los $ 2.000 millones, y para el próximo año alcanzará los $ 3.200 millones.

-El alza de las tarifas eléctricas ya comenzó, ¿cómo se verá impactado Gasco Luz?

-Esa alza de las tarifas de alguna manera también impacta favorablemente en el negocio, dado que nuestros clientes son de altos consumos. Como al cliente le sube el precio de la energía los ingresos aumentan, lo que se reflejará en un incremento del 10% del Ebitda en esa filial. Sin embargo, a nivel consolidado el aumento es marginal, ya que el negocio es de menor envergadura en comparación a los otros.

-El margen Ebitda consolidado de la compañía alcanzó el primer trimestre de este año un 15,2%. ¿Cómo se compone esa cifra?

-Gran parte del margen que tenemos a nivel consolidado lo proporciona el negocio de gas, el cual tiene un margen Ebitda dentro de lo esperado por la industria.

En el caso de la generación eléctrica (el segundo negocio más importante) el escenario no ha sido muy favorable por la alta disponibilidad de agua en los embalses, ya que somos una central de respaldo ante escasez, sin embargo, intentamos suplir esa caída entregando energía a clientes que no tienen suministro para sus operaciones.

Buscando un socio

-Gasco busca robustecer su estrategia de soluciones energéticas pero opera en Chile, un país sin hidrocarburos. ¿Están buscando un socio estratégico? ¿Una operación de M&A?

-Siempre estamos abiertos a ver alternativas y constantemente estamos evaluando activos para crecer de manera más rápida y de manera orgánica, así que no puedo descartar que a futuro tengamos alguna operación de ese tipo.

-¿Cuál es el perfil de la empresa que buscan?

-Para nuestros accionistas es muy importante confiar en la administración y en los que están detrás de la otra compañía. Es importante, aunque no lo descarto, que sea alguien que tenga un profundo conocimiento sobre el negocio, ya que buscamos relaciones de largo plazo que contribuyan a Gasco más allá del capital que puede aportar.

-¿Están analizando nuevas líneas de negocios?

-Siempre, pero principalmente buscaremos potenciar la línea de negocios en mineras, ya que una vez que estás dentro se abren oportunidades. Aquí llegan licitaciones donde debemos ofrecer una opción híbrida que permita al cliente tener flexibilidad y un costo más bajo.

-¿También están ofreciendo servicios a la industria salmonera?

-Sí, estamos muy involucrados en la industria salmonera, suministramos soluciones energéticas en base a gas a 11 salmoneras y también a las lanchas fuera de borda.

Un negocio cíclico

-La baja diferenciación del producto gas licuado en el segmento envasado aumenta la probabilidad de que la competencia se centre en el precio. ¿Cómo Gasco busca diferenciarse?

-Estoy algo en desacuerdo con eso. Si bien es un commodity, hay un tema de diferenciación por el lado del servicio, en el sentido de poder garantizar ese suministro y recibirlo en un tiempo acotado. En esa línea, Gasco ha invertido bastante en términos logísticos para poder llegar al cliente de la mejor manera posible en el tiempo más corto.

-El negocio tiene márgenes atractivos, sin embargo nuevos competidores requieren altos montos de inversión y experiencia logística, ¿Ven posible el ingreso de un nuevo actor?

-Los márgenes no son tan atractivos.

-¿Un margen Ebitda sobre el 15% no lo clasificaría como atractivo?

-A eso tienes que quitarle todo lo operacional, la depreciación y la reposición. Además, debes invertir constantemente para poder mantener una operación segura, al mismo tiempo que tener un activo relevante y una logística considerable requiere deuda y los costos financieros que hoy no son bajos. Cuando uno ve la utilidad no estamos hablando de rentabilidades tan altas.

-¿Ve probable que entre un nuevo actor?

-Que entre competencia lo vemos como algo bueno, siempre y cuando entre en las mismas condiciones, bajo una competencia leal. Más allá de las tres empresas de gas con las que la población está familiarizada hay al menos diez empresas en esta industria, y un ejemplo de alta competencia se puede ver principalmente en la Región del Maule con la entrada de nuevos actores.

-¿Cómo se enfrentan a un mercado que crece menos que la actividad económica?

-Es un hecho que cuando las poblaciones empiezan a desarrollarse se electrifican y tienen acceso a nuevas fuentes de energía. Además, el negocio se caracteriza por ser cíclico, ya que hay años donde los altos costos de materia generan que la gente empiece a buscar un sustituto o simplemente se prive de su uso. A diferencia de lo que ocurrió en los años anteriores vemos que la industria está creciendo fuertemente.



Referentes y desafíos que enfrentó