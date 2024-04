Rafael de la Haza: “El mercado tiene que entender que hay períodos con una rentabilidad más baja”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Los cambios gerenciales que ha vivido el Grupo Enel en Italia han ido más allá de sus fronteras y han alcanzado a sus filiales en todo el mundo. El lunes 1 de abril, el español Rafael de la Haza (45 años) asumió como gerente de administración, finanzas y control en Enel Américas. La fecha coincidió con el aterrizaje de la compañía en sus nuevas oficinas ubicadas en el Mercado Urbano Tobalaba (MUT), en Las Condes.

De la Haza es un rostro conocido en el Grupo Enel. En 2004 debutó en el mundo energético al llegar a la española Endesa, sin embargo, tras ser absorbida por la energética italiana, el ejecutivo se trasladó a las oficinas de ésta en Roma, donde se desempeñó como gerente de impuestos.

Su currículum es curioso, comenta. “Vengo de una familia que tiene muchos abogados y por inercia estudié Derecho. Fue la planificación tributaria la asignatura que me llevó a la parte financiera. ¿Cuál es el atractivo? Que es mucho más dinámico que el Derecho puro”, detalla. Más allá de leyes y números, los más de siete años que se desempeñó como investor relation de la empresa forjaron su preocupación por fortalecer los aspectos comunicacionales con el mercado financiero.

Enel Américas opera en siete países: Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Costa Rica, Guatemala y Panamá. La principal preocupación para el CFO es concretar la salida de aquellos países que “no están alineados con la estrategia de la compañía”, tal como Perú, para así impulsar el traspaso a las energías renovables e independizarse económicamente de los commodities. El plan de desinversión que vive Enel Américas comenzó en 2022 y ha significado una recaudación de casi US$ 6 mil millones tras las ventas de empresas de generación y distribución en Argentina, Perú y Brasil.

De la Haza asume la gerencia de una compañía con una estructura financiera sólida, con márgenes y un apalancamiento más sanos que sus competidores de la industria. Pero la realidad económica de Enel América no está exenta de desafíos. En el corto plazo, proyecta usos de caja por alrededor de US$ 3.800 millones que permitirán optimizar y reducir el costo de su deuda -por la cual paga, según sus estados financieros, unos US$ 690 millones en intereses al año- y gestionar la deuda con el fondo de pensiones de Sao Paulo, ya que Enel Américas cuando compró la empresa de distribución se hizo cargo de pasivos por concepto de pensiones de sus trabajadores. Allí acumula pasivos por unos US$ 1.300 millones, según la información de su último Plan Estratégico.No es el único inconveniente que debe enfrentar en Brasil -que reporta más de la mitad de sus ingresos totales-. La Aneel (Agencia Nacional de Energía Eléctrica) inició un proceso disciplinario en contra de la compañía por apagones en Sao Paulo, los que le han significado propuestas de multas por alrededor de US$ 30 millones y lo sitúan en una delicada situación, ya que el vencimiento de las tres concesiones es en los próximos años, por lo cual están en juego 15 millones de clientes.

Y, mientras la salida de Perú está próxima a concretarse, la retirada de Argentina pareciera pausarse. En el país trasandino, Enel ya vendió dos centrales -Dock Sud y Costanera-, sin embargo, la venta de Edesur -su mayor inversión a nivel local- es una incógnita tras la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada.

Qué hacer con US$ 3.800 millones

- En el marco del plan 2024-2026 hay identificados usos de caja por US$ 3.800 millones. ¿Cómo pretenden ocupar esos ingresos?

- Somos una compañía que está generando caja, que tiene un ratio de endeudamiento bajo y que puede gestionar su deuda, por tanto, estamos proyectando reducir la deuda más costosa en los países en los que operamos. Por ende, a través de un programa de gestión de pasivos, nos hemos planteado reducir la deuda con el fondo de pensiones de Sao Paulo, nuestra deuda más cara.

- Además del fondo de pensiones, ¿qué otra deuda en específico pretenden pagar?

- Hay identificados usos de caja de la totalidad de los fondos que vamos a recibir. En detalle, proyectamos destinar US$ 1.300 millones para otras deudas en Brasil, la cual es la más cara que tenemos al tener una tasa de interés promedio del 13,6%. Pero, también destinaremos US$ 600 millones para la amortización de un bono estadounidense que vence en 2026, mientras US$ 700 millones se destinarán a iniciativas que agreguen valor para los accionistas.

- En 2022 Enel anunció el inicio del proceso de desinversión, el cual ha significado ventas en Brasil, Perú y Argentina. ¿Cuándo proyectan dar por cerrado ese programa?

- Sin ninguna duda a lo largo de 2024. Ojalá sea en el primer semestre.

- Enel Américas cerró 2023 con un Ebitda de US$ 3.749 millones y una deuda de US$ 6.543 millones ¿Cómo se sitúan en comparación con los otros actores de la industria?

- Estamos viendo otros competidores con unos niveles de deuda que ante una situación de estrés tendrán menos flexibilidad para responder que Enel América. El nivel de endeudamiento cercano a las 1,5 veces nos da una flexibilidad para afrontar con éxito nuevas inversiones, con un menor costo financiero y mejor preparados para atender una situación de estrés que pudiera llegar en el futuro.

- Fitch Ratings establece que la compañía tiene una “solvencia sólida” ¿Cuáles fueron los pasos para lograr mantener los niveles de apalancamiento?

- Pues una disciplina financiera absoluta, es decir, mantener un equilibrio entre la caja que generamos, los dividendos que distribuimos, los riesgos que vemos implícitos a nuestro negocio. Es un equilibrio entre varios factores.

- ¿Las metas en nivel de endeudamiento son compartidas por el grupo?

- El grupo tiene un foco importante en la gestión de deuda, y desde nuestro lado efectivamente ayudamos a que ese objetivo sea factible. Desde Enel Américas creemos que indicadores que se mueven hasta las dos veces o dos punto algo son razonables para una compañía como la nuestra y de hecho así lo testifican las agencias de rating internacionales con las que trabajamos.

- En 2023 el capex de Enel fue sobre los US$ 700 millones, y para los próximos tres años pronostican un total de US$ 5.700 millones. ¿Eso significará un endeudamiento en el corto plazo?

- En el marco del plan esa deuda no aumenta o no aumenta de manera significativa, es decir, va a venir principalmente impulsada de la propia generación de caja de la compañía. Para el 2024, 2025 y 2026 hay un plan de inversiones relevante, pero con una disminución progresiva, ya que estamos teniendo una mirada muy selectiva de invertir en aquellos activos que efectivamente te den un retorno, que vaya a crear valor para la compañía.

Cotización en la Bolsa de Santiago

- Enel Américas tiene sede en Chile pero no tiene negocios operando en el país ¿Cuál es el sentido de que estén listados en la Bolsa de Santiago?

- Es un animal un poco extraño desde ese punto de vista. Si es o no el lugar acertado lo marca el mercado en función del tiempo. Pero me siento orgulloso de decir que gracias a estar basada en Chile ha sido una compañía que ha crecido mucho desde el punto de vista institucional, de gobierno corporativo, de cómo manejar sus finanzas y sus negocios y de cómo controla los riesgos de naturaleza financiera. El hecho de relacionarte con inversionistas con un nivel formativo como el que tiene el mercado chileno, para bien y para mal, hace que no sea fácil pero sí enriquecedor.

- Mientras Colbún y Enel Chile ofrecen a sus accionistas rentabilidad por dividendos superior al 10%, Enel Américas promedia un 1,06% ¿Proyectan aumentar esa cifra?

- Es una de las principales preguntas que a nosotros nos hacen los inversionistas. Enel Américas ha sido una compañía que viene de un período de crecimiento enorme. Nos gustaría darle al mercado todo lo que nos piden, pero el mercado tiene que entender que hay períodos de la compañía que vendrán acompañados de una rentabilidad más baja a cambio de una rentabilidad mucho más alta a futuro.

- ¿Subirá esa cifra en el corto plazo?

- En la medida en que bajas el costo financiero y sacas pasivos de la compañía, eso tiene un impacto directo en la base de distribución de dividendos. Por eso, la venta de activos va a generar plusvalías contables importantes que van a ir directo a la última línea de la compañía como beneficio extraordinario. Eso va a suponer una base de distribución de dividendos mucho mayor (…) No digo que en el futuro no haya que revisar la política de dividendos, pero hoy estamos identificando cómo esa caja tan grande que va a llegar puede eventualmente crear una mayor retribución para nuestros accionistas.

- Teniendo en consideración que Grupo Enel es propietario del 83% de esta filial ¿Cree que la escasez de free float (acciones que pueden negociarse públicamente) afecta el interés de nuevos inversionistas?

- El free float que tiene se ha ido reduciendo y esto impacta directamente en los volúmenes de trading diarios y puede impactar en el interés de algunos inversionistas. Nosotros tratamos de que sea una acción muy líquida, que su 17% de free float sea atractivo, pero evidentemente hay dinámicas de mercado que son innegables.

Independencia de los commodities

- ¿Qué supone desde el punto de vista financiero la conversión a energías renovables?

- Hemos hecho la reconversión a la transición energética de la compañía anticipándonos mucho a lo que iba a llegar. Hoy Enel Américas es una compañía en la que más del 90% de la capacidad instalada proviene de fuentes de energía renovable. Eso, desde lo financiero supone una estabilidad de los flujos de caja, porque prácticamente estás desligado de lo que pueden ser los impactos directos de los commodities, precios de gas, precios del petróleo. En definitiva, tener la posibilidad de trabajar con energías renovables que son predecibles te garantiza los flujos de caja.

- ¿Cuál es el mix de fuentes de energías renovables que más les acomoda?

- Nos sentimos cómodos siendo una empresa predominantemente renovable. Sabemos manejar todos los negocios y somos capaces de complementar todas las tecnologías renovables en función de las necesidades que puedan tener nuestros clientes en cualquier momento.

- Considerando que las hidroeléctricas representan casi el 60% de la generación de energía de Enel Américas ¿Qué costo financiero está teniendo para la compañía la sequía y el cambio climático?

- Desde el punto de vista del análisis de riesgo, hemos vivido fenómenos climáticos en la región que nadie esperaba y que han impactado nuestro negocio. En ese sentido, la tecnología está siendo fundamental para anticipar el impacto de esos fenómenos climáticos que estamos viendo en la región, y cómo desde el área financiera podemos ayudar a que sea factible anticipar las predicciones y cómo eso se traduce en las finanzas de la compañía.





Indicadores y referentes