La OPEP+ pierde fuerza y se complican sus planes de llevar al alza los precios del petróleo

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El domingo pasado, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), liderada por Arabia Saudita, anunciaron una nueva hoja de ruta para la producción. La OPEP y sus aliados acordaron extender sus recortes de 3,66 millones de barriles al día (bpd por sus siglas en inglés) hasta fines de 2025 y comenzar a eliminar gradualmente los recortes voluntarios de 2,2 millones de bpd durante los próximos 16 meses, a partir de septiembre.

Esta última frase es la que dejó en evidencia que algo sucedió en la interna del cartel, que está teniendo con sus socios algunos problemas para controlar el precio del petróleo, en un mercado donde cada vez hay más actores y con distintos intereses.

Según analistas internacionales, la OPEP ha ido cediendo ante un grupo de “países rebeldes” que quieren aumentar la producción, porque ven que las millonarias inversiones realizadas no se solventan manteniendo los recortes.

De ahí que tras los anuncios, el petróleo se hundió más de un 4%, cayendo por el abismo técnico. El Brent -de referencia en Chile- llegó a los US$ 77 el barril y el West Texas (WTI) llegó a cotizar incluso por debajo de los US$ 73, niveles muy cercanos a los mínimos de este año.

Según un informe de PVM Oil, los mercados tienden a reaccionar exageradamente, pero agregan que “queda por ver si la caída de US$ 8 el barril en las últimas 5 sesiones de negociación es una reacción exagerada a la presión inflacionaria arraigada y un mercado sobreabastecido”. Estiman que hay que esperar las próximas estimaciones actualizadas de las tres agencias fundamentales sobre el balance global del petróleo, ya que ello dará forma a la perspectiva de los inversionistas.

Exceso de oferta

En el mercado hay una alta preocupación por el exceso de oferta, de ahí que el crudo haya llegado a niveles mínimos desde febrero. De hecho, los analistas no descartan que toque mínimos del año, en unos US$ 74,80 el barril.

La OPEP no ha ayudado mucho a bajar estos temores. El comunicado del día domingo adjuntaba una tabla en la cual podía observar cómo los países aliados podrán incrementar su producción de crudo desde octubre de este año para revertir los recortes voluntarios acordados en noviembre de 2023.

Para enero de 2025, por ejemplo, Rusia estará produciendo 100.000 barriles más diarios, Arabia Saudita 500.000 y Emiratos árabes Unidos 100.000.

Según Reuters, analistas de Goldman Sachs estiman que la reunión de la OPEP es una señal bajista para el mercado. “Como resultado de la reunión, y dadas las recientes sorpresas al alza en los inventarios en relación con nuestras expectativas, ahora vemos riesgos a la baja para nuestro rango de US$ 75 o US$ 90 para el barril de Brent”, indicaron.

Recordemos que este mismo banco de inversión en abril de este año elevó sus previsiones sobre el precio del crudo Brent, proyectando US$ 86 el barril para la segunda mitad de 2024, frente a los US$ 85 anteriores, y unos US$ 82 para 2025, frente a los US$ 80. Asimismo, en esa oportunidad señaló que era probable que los precios se mantuvieran en el extremo superior de su rango de previsión, citando la decepcionante oferta estadounidense y una prima de riesgo geopolítico.

"Seguimos viendo un techo de 90 $/bbl en el Brent en nuestro caso base de ausencia de golpes geopolíticos a la oferta", añadió Goldman Sachs en abril.

Esta semana, tras los anuncios de la OPEP, Capital Economics publicó una análisis indicando que “por fin, la OPEP esboza un plan el domingo para cuándo y cómo los miembros relajarían los grandes frenos de producción. Suponemos que este plan se sigue y que la producción aumenta gradualmente a partir de octubre, empujando al mercado del crudo a un pequeño superávit para finales del próximo año. En consecuencia, nos estamos aferrando a nuestro pronóstico de que el precio del petróleo Brent cae a US$ 70 por barril en el cuarto trimestre de 2025”.

Los analistas de Capital Economics agregan en su informe a clientes que “la parte más complicada es lo que sucederá a partir de ese momento. La OPEP+ anunció un plan bastante detallado para deshacer gradualmente estos recortes voluntarios de producción desde octubre de 2024 hasta septiembre de 2025 'sujeto a las condiciones del mercado'".

Estas “condiciones de mercado” son interpretadas por los analistas como una puerta de escape. Es decir, si el petróleo no logra repuntar y sigue cayendo, la OPEP tiene la opción de impedir que los recortes voluntarios (los 2,2 millones de barriles) vuelvan al mercado. Hay quienes estiman que los productores miembros más rebeldes: Emiratos Árabes Unidos e Irak presionarán para que se levanten las limitaciones.

Pero a este factor de rebeldía se suma otro. El peso de la OPEP en la producción mundial de crudo ha ido en picada. Países como EEUU, Guyana, Nigeria, Canadá o Brasil, han ido aumentando su producción. En el último año, Brasil ha aumentado en 400.000 bpd.

Ante ello, analistas de Capital Economics estiman que los próximos 12 a 15 meses, los países que no están sujetos en la OPEP+ es probable que incrementen su producción en alrededor de 1 millón de bpd, o más, mientras las estimaciones de la Agencia Internacional de Energía apuntan a que la demanda mundial de petróleo alcanzará su punto máximo antes del final de esta década.