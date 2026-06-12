Pérez Mackenna afirma que el gobierno quiere restablecer relaciones con Caracas, pero aún “falta la voluntad y el ‘ok’ de Venezuela”

Pérez Mackenna también destacó la importancia de colaborar con EEUU en materia de seguridad. (Foto: Bloomberg)

De todos modos, el canciller aseguró que las conversaciones entre Chile y Venezuela están evolucionando de manera “positiva”.

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, quiere reanudar plenamente las relaciones diplomáticas con Venezuela antes de que finalice el mandato del gobierno en 2030 para facilitar el regreso de decenas de miles de inmigrantes indocumentados. La pelota está ahora en el campo de Venezuela, dice.

Chile está “golpeando la puerta” en las conversaciones, y no hay obstáculos específicos para reiniciar las relaciones consulares, un paso importante para recomponer los lazos, dijo el máximo diplomático del país, Francisco Pérez Mackenna, en una entrevista desde su oficina en el centro de Santiago.

“Falta la voluntad y el ‘ok’ de Venezuela”, dijo Pérez Mackenna. “Nosotros estamos más que disponibles”.

Pérez Mackenna es el rostro global de la nueva administración conservadora del presidente José Antonio Kast, que llegó al poder en marzo, prometiendo tomar medidas radicales contra la migración clandestina e intensificar los regresos de los venezolanos al país, una posición alineada con la Casa Blanca.

Después de que las fuerzas estadounidenses destituyeran al exlíder de Venezuela Nicolás Maduro en enero, la administración Trump respaldó a su sucesora, Delcy Rodríguez. Kast quiere aprovechar el momento político para restablecer las relaciones y facilitar el regreso de decenas de miles de venezolanos indocumentados. Al no tener vínculos diplomáticos, no tiene donde enviarlos.

“Espero que sea mucho antes de cuatro años”, dijo Pérez Mackenna sobre las relaciones diplomáticas. Maduro rompió relaciones con Chile en 2024, y el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, comentó que la idea de restablecerlas es “imposible” debido al “ataque” verbal de Kast contra el país y su gente.

Las conversaciones entre Chile y Venezuela están evolucionando de manera “positiva”, afirmó Pérez Mackenna.

Jorge Alessandri, el presidente de la Cámara de Diputados de Chile, declaró en una entrevista aparte la semana pasada que Chile podría recurrir a la ayuda de Estados Unidos para reactivar las relaciones con Venezuela. Según Alessandri, los servicios consulares para renovar pasaportes vencidos podrían ofrecerse en la oficina de las Naciones Unidas en Chile, la embajada de EEUU o en una embajada venezolana que haya reabierto.

“Todos pueden ayudar”, dijo Pérez Mackenna al ser consultado sobre si la administración Trump podría brindar asistencia. “Por cierto, esto no es un problema solo de Chile. Hay otros países que están en la misma situación nuestra”.

El Departamento de Estado de EEUU y el Ministerio de la Comunicación e Información de Venezuela, que centraliza la comunicación de las autoridades venezolanas, no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios enviadas por separado.

Aproximadamente 7,9 millones de venezolanos huyeron del colapso económico y social de su país desde 2014, según datos de la ONU. Dentro de Latinoamérica, Colombia alberga a casi 3 millones, mientras que Perú tiene alrededor de 1,5 millones.

Según cifras del INE, al 2023 residían en Chile más de 700.000 venezolanos. Y, de los más de 300.000 extranjeros indocumentados que viven en Chile, la mayoría son venezolanos, según funcionarios del gobierno.

Venezuela también acoge a unos 25.000 chilenos expatriados, algunos de los cuales huyeron durante la dictadura de Chile, que duró 17 años y terminó en 1990.

Negociaciones arancelarias

La política exterior de Kast prioriza la seguridad, el crecimiento económico y la confianza entre las naciones, afirmó Pérez Mackenna, uno de los varios exalumnos de la escuela de negocios de la Universidad de Chicago que forman parte de la administración o están relacionados con ella. Antes de asumir su cargo actual, se desempeñó como gerente general de la sociedad holding Quiñenco durante 28 años.

En los últimos meses, Pérez Mackenna ha viajado EEUU, India y Argentina, y regresará a EEUU a principios de julio para la celebración del 250 aniversario de la independencia del país. Indicó que planea reunirse con inversionistas en Nueva York y con autoridades gubernamentales en Washington.

Pérez Mackenna también indicó que podrían celebrarse reuniones sobre aranceles. “Por lo menos vamos a presentar nuestra inquietudes y nuestra confianza en que tenemos un tratado de libre comercio que queremos mantener vigente”.

Chile ha estado en conversaciones con EEUU desde que la administración Trump le impuso un arancel base del 10% en abril de 2025. Tres meses después, EEUU decidió eximir al cobre refinado de los aranceles de importación, lo que supuso un alivio para Chile, el principal exportador mundial de este metal.

EEUU también propone nuevos aranceles a 60 socios comerciales tras una investigación sobre el manejo de productos presuntamente elaborados con trabajo forzoso. Si se aprueba esta recomendación, los productos chilenos estarían sujetos a un arancel del 12,5%.

Pérez Mackenna también destacó la importancia de colaborar con EEUU en materia de seguridad, específicamente en lo que respecta al intercambio de inteligencia y tecnología.

Entre los países que visitará en los próximos meses se encuentran China en agosto, así como Japón y Filipinas.

Pérez Mackenna, políticamente independiente, también ha dirigido empresas como CCU y Compañía Sudamericana de Vapores. Antes de convertirse en ministro, era columnista habitual sobre temas económicos.