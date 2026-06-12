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Pérez Mackenna afirma que el gobierno quiere restablecer relaciones con Caracas, pero aún “falta la voluntad y el ‘ok’ de Venezuela”

De todos modos, el canciller aseguró que las conversaciones entre Chile y Venezuela están evolucionando de manera “positiva”.

Por: Bloomberg

Publicado: Viernes 12 de junio de 2026 a las 12:17 hrs.

Cancillería Venezuela relaciones exteriores
<p>Pérez Mackenna también destacó la importancia de colaborar con EEUU en materia de seguridad. (Foto: Bloomberg)</p>

Pérez Mackenna también destacó la importancia de colaborar con EEUU en materia de seguridad. (Foto: Bloomberg)

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