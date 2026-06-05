Estudio revela que sólo un 5% de los altos ejecutivos a nivel global se siente preparado frente a la IA
En América Latina, en tanto, el 50% de las organizaciones no les ha comunicado si la IA eliminará o modificará sus puestos de trabajo.
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Stanton Chase es una de las diez compañías líderes en el mundo en búsqueda de ejecutivos, está presente en 45 países e integra la Association of Executive Search Consultants (AESC). En su Panel de Encuestas Ejecutivas, que realiza a altos ejecutivos y miembros de juntas directivas, la del primer trimestre de 2026 abordó la IA y Transformación del Talento, donde descubrió que “en lugar de una revolución productiva, el mercado corporativo, especialmente en Latinoamérica, intenta integrar estos sistemas con líderes que carecen de alfabetización tecnológica”.
Pero no sólo eso, sino que los resultados también revelan que entre los ejecutivos de esta región existe “una preocupante orfandad sobre quién lidera la transformación y un apagón comunicacional hacia los empleados cuyos puestos están en riesgo”, por lo que el estudio concluye que “estamos frente a una crisis de liderazgo disfrazada de desafío técnico”.
La encuesta incluso advierte que las empresas “están comprando la promesa de la eficiencia con Inteligencia Artificial, pero no tienen el talento ni la visión para capitalizarla”. De ahí que el Panel de Encuestas a Ejecutivos de Stanton Chase, aplicado a 214 altos ejecutivos y directores en más de 45 países, dé cuenta de que “la confianza directiva en la IA está en su punto más alto, pero no hay un método para medir si hay retornos reales”.
El estudio revela que a nivel mundial, el 77% de las organizaciones no ha logrado llevar la IA más allá de la experimentación; que sólo el 18% puede demostrar retornos financieros medibles y que un 39% asume que “es muy pronto” para tener esos retornos, invirtiendo a ciegas sin marcos de medición.
Analfabetismo en la plana mayor
Por otro lado, en materia de quién se hace responsable de la transformación de los procesos en una compañía, Latam estaría “a la deriva”; ya que mientras que a nivel global el 29% asigna la responsabilidad de la IA al CEO, en Latinoamérica el 39% de las empresas reconoce que nadie sabe de quién es esta labor. En contraste con Norteamérica, donde sólo el 9% no lo sabe.
Por otro lado, mientras a los trabajadores se les exige eficiencia, el 50% de las organizaciones en Latinoamérica no les ha comunicado si la IA eliminará o modificará sus puestos de trabajo, “generando un costo silencioso en compromiso y retención”, señala el estudio, que además advierte que un 29% de las empresas “está utilizando silenciosamente la edad como filtro para decidir quién recibe capacitación tecnológica y quién queda obsoleto”.
La encuesta revela también que el 62% de los ejecutivos a nivel global confiesa que su organización carece de visión estratégica frente a la IA, el 56% que hay un “analfabetismo de IA” directamente en la plana mayor y que sólo un 5% se considera realmente preparado.
La encuesta del primer trimestre de 2026 sobre IA y Transformación del Talento se realizó entre el 24 de febrero y el 18 de marzo de 2026 y, por región, los encuestados se distribuyeron de la siguiente manera: Europa, Oriente Medio y África (95), Norteamérica (32), América Latina (36) y Asia Pacífico (11). Por cargo, los grupos más numerosos fueron directores ejecutivos (44), directores de recursos humanos (21), directores generales (19), miembros del consejo de administración y consejeros no ejecutivos (16), vicepresidentes ejecutivos, vicepresidentes sénior y vicepresidentes (15), otros cargos directivos (14), directores financieros (10) y directores de operaciones (8). Los encuestados representan nueve sectores industriales.
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