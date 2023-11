Francisca Noguera (30): La cofundadora de la fintech que llegó a Silicon Valley

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Impacto de la inseguridad en el crecimiento

Actualmente a Francisca le preocupa la seguridad nacional. El aumento de la inseguridad y la delincuencia, afirma, puede repercutir en las empresas y desacelerar el crecimiento económico. En este sentido, explica que si Chile es un país más inseguro, hay menos inversión y menos capital. “Hoy día a la gente le da más susto salir a la calle, hay más portonazos y más robos. Eso también me preocupa porque va muy de la mano con el desarrollo económico del país”, dice.

Específicamente en su sector, le preocupa la baja digitalización en los medios de pago en la región. “Si bien en Latinoamérica hemos ido avanzando, todavía no es suficiente. Hay cada vez más gastos, más inversión y más oportunidades, y eso tiene que estar acompañado del desarrollo de los medios de pago”, dice. A nivel nacional, destaca el progreso y los trabajos hechos en esta área, como la cuenta Rut del BancoEstado o las cuentas digitales de aplicaciones como Mach.



El paso por la aceleradora Y Combinator



Francisca es chief officer de Toku, y está encargada del área de ventas, marketing y el ingreso a nivel regional. Está enfocada en los países en que han desarrollado operaciones -Chile, Brasil y México- y ve proyectos con los clientes.

Actualmente potencian las ventas B2B y han tenido proyectos con compañías como HDI Seguros, El Mercurio, Aguas Andinas, Zurich, Hogar de Cristo, Coopeuch, Universidad Andrés Bello, entre otras. “El objetivo siempre es cómo ayudamos a que las empresas se dediquen al core de su negocio, que no pierdan tiempo en recaudación y cobranza -que es un dolor de cabeza y que las desvía 100% de lo que ellos quieren hacer- y no dedicarse al área de recaudación”, explica.

En 2021 la empresa Y Combinator -aceleradora de Silicon Valley- eligió a Toku y a otras siete startups chilenas para ser aceleradas en su generación S21. En 2023 la fintech concretó una ronda de financiamiento de capital semilla por US$ 7 millones con el venture capital norteamericano F-Prime Capital, acompañado por el fondo brasileño Honey Island by 4UM y el mexicano Wollef.



Situación regional

Francisca destaca que Chile es uno de los países más avanzados y vanguardistas de la región en medios de pago. “Hay más adquirentes, hay más players en el mercado y eso hace que sea mucho más dinámico”, enfatiza. Las perspectivas son positivas y existen muchas oportunidades de crecimiento, plantea. “Mi expectativa de acá a cinco años es seguir desarrollándonos en los medios de pago digitales y sobre todo porque hay más necesidad de este desarrollo”, dice y agrega que es a la digitalización a lo que están apuntando.

Fuera de nuestras fronteras, advierte que hay un alto número de personas en Latinoamérica que aún no están bancarizadas. En esta línea, destaca que existe un factor cultural, ya que se tiende a desconfiar de este tipo de plataformas. “Tenemos que trabajar todos e ir hacia cómo ayudamos y cómo le enseñamos a la población que lo que queremos es hacer su vida más llevadera, que tengan una mejor experiencia de pago, que sea más expedito y más personal”, expresa.

El camino hacia Toku