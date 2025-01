Biden concede Medalla Presidencial de la Libertad a Hillary Clinton, Michael J. Fox, Denzel Washington, Lionel Messi

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, concedió la Medalla Presidencial de la Libertad a la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, al actor Michael J. Fox, al futbolista Lionel Messi y a la conservacionista Jane Goodall, en uno de sus últimos actos oficiales en el cargo.

Biden, un demócrata que dejará la Casa Blanca el 20 de enero cuando tome posesión el presidente electo Donald Trump, también entregó lo que se considera el más alto honor civil estadounidense al cantante de U2 Bono, al diseñador de moda Ralph Lauren, al "Chico Ciencia" Bill Nye, al actor Denzel Washington, a la estrella del baloncesto Earvin "Magic" Johnson y a la editora jefa de Vogue, Anna Wintour.

Otros galardonados en la Casa Blanca fueron Tim Gill, activista LGBT; David Rubenstein, filántropo y cofundador de The Carlyle Group; y George Stevens Jr, escritor y director que fundó el American Film Institute.

La estrella internacional de fútbol Lionel Messi no asistió a la ceremonia. Funcionarios de la Casa Blanca dijeron que el jugador argentino tenía problemas de agenda. El inversor y filántropo George Soros también recibió el premio, pero no asistió a la ceremonia. Su hijo Alex lo recibió en su lugar.

Biden también concedió la Medalla de la Libertad a título póstumo a Fannie Lou Hamer, activista por los derechos civiles; Ash Carter, ex secretario de Defensa; Robert F. Kennedy, ex fiscal general y senador estadounidense y hermano del presidente John F. Kennedy; y George Romney, empresario y ex gobernador de Michigan y secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano. Su hijo, el senador Mitt Romney, aceptó el premio en su nombre.

Biden calificó al grupo de galardonados de "personas verdaderamente extraordinarias" que dedicaron sus esfuerzos a dar forma a la causa y la cultura de Estados Unidos.

Clinton, que hizo su propia histórica y fallida apuesta por la presidencia en 2016, ha sido partidaria de Biden, incluida su candidatura a la reelección hasta que se apartó en julio. La exsenadora estadounidense y la primera dama recibieron una gran ovación del público de la Casa Blanca.

Fox, protagonista de las películas "Volver al futuro" y de las series de televisión "Lazos de familia" y "Spin City", padece la enfermedad de Parkinson y entró en la Sala Este en silla de ruedas, pero caminó, con ayuda, y se puso en pie cuando Biden le puso la medalla al cuello. Sonrió y aplaudió durante toda la ceremonia.

Biden dijo que Kennedy era uno de sus "verdaderos héroes políticos". Kathleen Kennedy, hija del difunto senador, aceptó el premio en su nombre.