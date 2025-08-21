Zoom proyecta sólido crecimiento de sus ventas en una positiva señal para las nuevas herramientas de IA

Los ingresos ascenderán a aproximadamente US$ 4.830 millones en el ejercicio fiscal que finaliza en enero, según anunció Zoom este jueves en un comunicado. Los analistas, en promedio, proyectaban ventas de US$ 4.810 millones.

Zoom dio una perspectiva anual de crecimiento de ventas más fuerte de lo esperado y aumentó su pronóstico para el año fiscal, lo que sugiere que los clientes están comprando más de la línea ampliada de productos de software de la compañía.

Los ingresos ascenderán a aproximadamente US$ 4.830 millones en el ejercicio fiscal que finaliza en enero, según anunció Zoom este jueves en un comunicado. Las ganancias, excluyendo algunos artículos, serán de entre US$ 5,81 y US$ 5,84 por acción. Los analistas, en promedio, proyectaron ventas de US$ 4.810 millones y ganancias de US$ 5,60 por acción.

La plataforma de videoconferencias de la compañía cobró relevancia durante la pandemia. Con la reapertura mundial tras las restricciones por la pandemia, muchos consumidores y pequeñas empresas dejaron caducar sus licencias de Zoom. En cambio, los clientes corporativos se han mantenido en gran medida fieles a los servicios de la compañía, incluso con el regreso de más trabajadores a las oficinas y el aumento de la competencia de Microsoft con sus productos Teams.

Las ventas empresariales del segundo trimestre fiscal aumentaron 7%, alcanzando los US$ 730,7 millones, en comparación con la estimación promedio de los analistas de US$ 716,7 millones. Zoom afirmó haber tenido 4.274 clientes en el período, que aportaron más de US$ 100 mil cada uno durante el último año.

"Un segundo trimestre sólido"

La compañía ha estado trabajando durante los últimos años para diversificarse y ofrecer una plataforma de herramientas empresariales, incluyendo un asistente de IA. Esta función de acompañamiento de IA ahora cuenta con millones de usuarios activos mensuales, cuatro veces más que el año anterior, según informó Zoom en una presentación .

“Fue un trimestre sin controversias para Zoom: las tasas de crecimiento se están estabilizando y mejorando, y la compañía continúa manejando a pesar de los vientos en contra del crecimiento continuo”, escribió Tyler Radke, analista de Citigroup.

Las acciones subieron alrededor de 5% en la sesión extendida tras cerrar a US$ 73.17 en Nueva York. La acción ha caído10% este año.

“Tuvimos un segundo trimestre sólido en todos los aspectos, marcado por el logro de nuestro mayor crecimiento interanual de ingresos en 11 trimestres”, dijo el director ejecutivo Eric Yuan en el comunicado.

Los ingresos totales aumentaron 4,7% hasta US$ 1.220 millones en el período finalizado el 31 de julio. El beneficio, excluyendo algunos artículos, fue de US$ 1,53 por acción.

Los resultados reflejan un impulso creciente y que las nuevas funciones de IA de pago parecen estar impulsando los ingresos, escribió John Butler, analista de Bloomberg Intelligence. Aun así, el crecimiento de los ingresos ha sido escaso desde el final de la pandemia y se espera que se mantenga en torno a 3% anual durante al menos los próximos dos años.