Gestora de fondos Toesca crea un comité asesor para ejecutar el proceso de liquidación de los fondos de Sartor
La instancia estará integrada por los abogados Jaime de Larraechea y Juan León, junto a socios de la AGF y los asesores externos de crédito privado, Rodrigo Violic y Andrés Chechilnitzky,
La gestora de fondos Toesca informó este jueves la creación de un comité asesor para el proceso de liquidación de los fondos de Sartor Leasing, Proyección, Táctico, Táctico Internacional y Capital Efectivo, así como de otros seis fondos mutuos cuyos activos están principalmente invertidos en los vehículos anteriores.
De acuerdo con un comunicado de Toesca, el equipo de crédito privado de la gestora contará con la asesoría externa de Rodrigo Violic y Andrés Chechilnitzky, y los abogados Jaime de Larraechea, socio de Garrigues, y Juan León, socio de Claro y Cía.
"La constitución de este órgano consultivo es una medida proactiva impulsada por Toesca para fortalecer la gobernanza y asegurar la mayor diligencia en el proceso. La iniciativa refleja el compromiso de la firma con una gestión transparente, autónoma y rigurosa, anticipándose a eventuales controversias y reforzando los estándares de responsabilidad fiduciaria hacia los aportantes", señaló Toesca.
“La decisión de conformar este comité asesor responde al objetivo de fortalecer la toma de decisiones del equipo gestor y maximizar la recuperación de los aportantes que se han visto afectados por una disminución significativa en el valor de sus inversiones. En ese contexto, la estrategia de cobranza contempla acciones judiciales de diversa índole, negociaciones particulares y todas aquellas gestiones necesarias para optimizar los resultados de recuperación”, destacó Manuel Ossa, socio de Toesca y director del área de crédito privado.
El ejecutivo precisó que “este comité se financia con recursos propios de la AGF, no de los fondos, y -al igual que en las distintas estrategias de inversión- busca apoyar y respaldar las decisiones de negocio y las estrategias que se implementen a nivel de los instrumentos”.
Adicionalmente, Toesca también informó que el abogado Cristián Gandarillas, socio de Gandarillas, Montt y Del Río, se integró al equipo de trabajo que lidera Manuel Ossa como representante de todos los fondos afectados de Sartor y que deberán ser liquidados por el equipo de crédito privado.
