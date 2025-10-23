Click acá para ir directamente al contenido
Gestora de fondos Toesca crea un comité asesor para ejecutar el proceso de liquidación de los fondos de Sartor

La instancia estará integrada por los abogados Jaime de Larraechea y Juan León, junto a socios de la AGF y los asesores externos de crédito privado, Rodrigo Violic y Andrés Chechilnitzky,

Por: Nicolás Cáceres

Publicado: Jueves 23 de octubre de 2025 a las 14:37 hrs.

