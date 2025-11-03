Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Macro
Macro

La visión de JP Morgan a dos semanas de la primera vuelta presidencial: “Sería prematuro dar por sentado el resultado”

En un informe enviado a clientes, el banco de inversión también se refirió a que "el déficit fiscal se está produciendo en un contexto de gastos corrientes descontrolados y de una fuerte reducción de los gastos de inversión”,

Por: Amanda Santillán

Publicado: Lunes 3 de noviembre de 2025 a las 13:42 hrs.

JP Morgan elecciones gasto fiscal Amanda Santillán
<p>La visión de JP Morgan a dos semanas de la primera vuelta presidencial: “Sería prematuro dar por sentado el resultado”</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Impuesto al lujo: Justicia falla contra el SII en emblemático primer caso con la nueva Ley de Cumplimiento Tributario
2
DF MAS

Antonio Jalaff: "Mi gran error fue haber ido a todos los aumentos de capital de Patio, el ego y la soberbia”
3
Empresas

Golpe a Punta Puertecillo: SEA de la Región de O'Higgins recomienda rechazar proyecto para regularizar loteo
4
Empresas

Viña Undurraga anticipa fusiones, ventas de activos y reducción de la industria en 20%
5
Mercados

Francisco Ibáñez, el chileno que trabaja en el corazón de la división de índices de Bloomberg
6
DF MAS

Surfer, compañero de curso de ME-O y gestor de Dominga: la historia y redes de Andrés Trivelli, el sucesor de Fernando Larraín al mando de LV
7
Empresas

Corte Suprema vuelve a dar portazo a Club Palestino en su polémica con la Municipalidad de Las Condes
8
Empresas

Latam solicita mediación para intentar un acuerdo ante inminente huelga de uno de sus dos sindicatos de pilotos
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Laboral & Personas Fondos de Inversión Entre Códigos Salud Innovación y Startups

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete