EEUU y Corea del Sur sellan nuevo acuerdo comercial: Seúl invertirá US$ 350 mil millones en la economía norteamericana a cambio de menores aranceles a sus autos

Corea del Sur acordó invertir US$ 350 mil millones en Estados Unidos a cambio de una reducción en los aranceles a las exportaciones de automóviles hacia la mayor economía del mundo, según el pacto alcanzado por el presidente Donald Trump y su homólogo Lee Jae Myung.

El acuerdo de este miércoles reducirá los aranceles estadounidenses a las importaciones de automóviles surcoreanos de 25% a 15%, lo que aliviará la presión sobre la industria automotriz del país asiático, que enfrentaba tasas más altas que sus competidores japoneses. Los vehículos representaron cerca de un tercio de las exportaciones surcoreanas a EEUU el año pasado, según datos comerciales de la ONU.

“Llegamos a un acuerdo”, dijo Trump, quien se encuentra en Corea del Sur para la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). “Hicimos muchas cosas diferentes. Gran sesión”.

El trato pone fin a meses de discusiones después de que se alcanzara un acuerdo marco en julio. Seúl había resistido las demandas de Washington de realizar inversiones en efectivo por adelantado, retrasando la firma incluso después de que Tokio firmara un pacto similar con la administración Trump en septiembre.

Según Kim Yong-beom, jefe de políticas de Lee, Corea del Sur acordó invertir US$ 200 mil millones en efectivo en EEUU, con un tope anual de US$ 20 mil millones y reparto de utilidades entre ambos países hasta recuperar la inversión inicial.

El resto —US$150 mil millones— se canalizará mediante una asociación en construcción naval entre ambas naciones.

El secretario de Comercio de EEUU, Howard Lutnick, encabezará un comité para evaluar los proyectos de inversión surcoreanos. El acuerdo aún debe ser ratificado por la Asamblea Nacional de Corea del Sur, controlada por el Partido Democrático de Lee.

Impacto económico y condiciones

Autoridades surcoreanas habían señalado que no podían replicar el acuerdo japonés debido a menores reservas internacionales y ausencia de un convenio de intercambio de divisas con EEUU.

El gobernador del Banco Central de Corea del Sur, Rhee Chang-yong, afirmó ante legisladores que las inversiones anuales de entre US$ 15 mil y US$ 20 mil millones en EEUU tendrían un efecto neutro sobre el won.

La reducción de aranceles por parte de Washington colocará a la industria automotriz surcoreana en igualdad de condiciones con la japonesa, cuyos envíos enfrentan un gravamen de 15% bajo su propio acuerdo comercial con EEUU.

Además, EEUU se comprometió a garantizar que los futuros aranceles a los semiconductores no perjudiquen las exportaciones surcoreanas frente a las de Taiwán, agregó Kim.