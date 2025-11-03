Grupo Falabella mueve sus piezas: gerente general de Tottus Chile pasará a liderar Sodimac en el país a partir de 2026

La última semana trajo importantes movimientos al interior del Grupo Falabella. El martes pasado, y luego de dos décadas al frente de Sodimac Chile, Eduardo Mizón presentó su renuncia, comunicando al directorio su decisión de dejar el cargo. El anuncio coincidió con una buena noticia para el holding: Fitch Ratings mejoró su calificación a BBB- con perspectiva estable, devolviéndole el grado de inversión.

Este lunes los movimientos siguieron, con nuevos ajustes en su estructura de liderazgo. A través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Falabella anunció que Sebastián Simonetti, actual gerente general de Tottus Chile, asumirá como gerente general de Sodimac Chile a partir del 1 de enero de 2026, en reemplazo de Mizón.

En paralelo, Tottus pasará a ser liderada en el país por el brasilero Renato Giarola, quien sumará esta función a sus actuales cargos de gerente regional del negocio y gerente general de Perú, roles que desempeña desde diciembre de 2023.

“Quiero destacar la llegada de Sebastián Simonetti a Sodimac, quien cuenta con una sólida trayectoria en el mundo del retail. Confiamos que su capacidad de liderazgo y profundo conocimiento de la industria de Mejoramiento del Hogar serán un gran aporte para los desafíos que enfrentará en su nuevo rol”, destacó el gerente general corporativo del Grupo Falabella, Alejandro González.

Ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile y MBA por Kellogg School of Management de Northwestern University, Simonetti tiene más de una década de experiencia dentro del grupo. Además de liderar durante dos años y medio Tottus Chile, antes ocupó distintos cargos en el ecosistema de Falabella, entre ellos gerente de operaciones en Sodimac Chile, gerente de retail digital corporativo de la misma firma, y gerente de planificación y desarrollo en Tottus y Sodimac.

Respecto del nuevo liderazgo en la cadena de supermercados, González también destacó la trayectoria de Renato Giarola, quien acumula más de 26 años de experiencia en el sector del retail y la alimentación en empresas como Lojas 1A99, Dia y Grupo Pao de Acucar; y subrayó las oportunidades que representa su doble rol.

“Durante estos casi dos años que lleva Renato Giarola a la cabeza de Tottus, ha contribuido a mejorar la propuesta de valor de nuestro supermercado y la experiencia de nuestros clientes de manera significativa, lo que se ha traducido en un crecimiento rentable en Chile y Perú. Estoy seguro de que su trayectoria y foco seguirán siendo un gran aporte para llevar este negocio a su máximo potencial, ahora también desde la gestión directa de Chile”, recalcó el ejecutivo.

Y añadió: “Su experiencia en el mundo digital es clave para seguir avanzando en nuestra propuesta omnicanal, que es el corazón de la estrategia del Grupo, reforzando así la marca Tottus”.