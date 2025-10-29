Alphabet supera las previsiones de resultados gracias al crecimiento de su unidad de nube impulsada por la IA

Las acciones de la matriz de Google subieron hasta 7,5% en las operaciones posteriores al cierre.

Alphabet reportó ventas trimestrales por sobre las estimaciones de los analistas, impulsadas por el desempeño de su unidad de nube, que continúa creciendo a medida que las startups de Inteligencia Artificial (IA) buscan el respaldo y la capacidad de cómputo de Google. Las acciones subieron hasta 7,5% en operaciones posteriores al cierre.

Las ventas del tercer trimestre, excluyendo pagos a socios, aumentaron a US$ 87.500 millones, informó la compañía en un comunicado este miércoles. La cifra superó el promedio de US$ 85.100 millones estimado por los analistas, según datos recopilados por Bloomberg. La utilidad neta fue de US$ 2,87 por acción, frente a los US$ 2,26 proyectados por Wall Street.

Apuesta por la IA

La empresa está realizando inversiones récord para avanzar en IA e incorporar respuestas y asistencia de su modelo de lenguaje Gemini en productos populares como el buscador. Alphabet señaló que su gasto de capital para el año será de entre US$ 91 mil millones y US$ 93 mil millones, por encima de la estimación anterior de US$ 85 mil millones.

Los inversionistas esperan que el fuerte gasto de Google en IA se traduzca en un mayor dinamismo comercial, especialmente en el negocio de la nube y en la publicidad en búsquedas. La compañía considera que sus grandes inversiones en IA —que incluyen infraestructura, investigación y talento— son esenciales para competir con rivales de cloud computing como Amazon y Microsoft.

Las acciones de Google subieron 2,7% durante las operaciones normales de la jornada para cerrar en US$ 274,57, acumulando así un alza de 45% en lo que va del año.