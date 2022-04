¿Cómo les fue a las auditoras "Big Four" en las juntas de accionistas?

A pocos días de que culmine la temporada de juntas de accionistas, las auditoras "Big Four" comienzan a sacar las cuentas de este proceso. Y aunque no existen cifras consolidadas de esta industria -ya que no tienen obligación de informar a la CMF-, esta línea de negocios es una de sus principales fuentes de ingresos después de la consultoría.

En el caso de PwC, la firma logró nuevos clientes en el periodo de juntas tales como: Embotelladora Andina, Entel y su matriz Almendral, Indisa, Tanner y Consorcio.

El socio principal de PwC Chile, Renzo Corona destaca el respaldo de las empresas luego de sellar en febrero las indemnizaciones relacionadas al caso la Polar por un total de US$ 64 millones a las AFP y Moneda.

“Esto denota un fuerte respaldo de la comunidad empresarial a PwC. Creo que el mercado premió el hecho de que dimos la cara y resolvimos un problema que tenía su origen hace 10 años y parecía casi imposible de resolver”, dice.

El acuerdo entre las AFP y la auditora fue un factor clave para obtener la venia de los accionistas de Embotelladora Andina, que en 2021 trabajó con EY. Según la información disponible en el sitio web de investor relations de la firma, el 22 de febrero de 2022, y “luego de ser informado del acuerdo alcanzado entre PwC y AFP Provida que puso fin al proceso a raíz del caso La Polar, el directorio aprobó la propuesta, y acordó someterla consideración de la junta ordinaria de accionistas de la sociedad”.

EY se "queda" con La Polar

Otro de los cambios relevantes que se produjeron en las juntas de accionistas fue en La Polar, compañía que eligió a EY como empresa auditora para 2022 en reemplazo de KPMG.

"Ante la búsqueda de renovar cada cierto periodo de años a la empresa auditora, se propone en primer lugar a EY, principalmente por su vasta experiencia en la industria con clientes similares. Luego se propone a GT, RSM y KPMG", justificó el cambio La Polar a sus accionistas.

"En este año, nuestra estrategia fue enfocarnos básicamente en la calidad de las auditorías racionalizando la carga de trabajo de nuestros equipos, incorporando nuevas tecnologías y herramientas de auditoría (Big Data, Inteligencia Artificial y otras) para mitigar los riesgos profesionales, y proteger nuestros márgenes para mantener una rentabilidad mínimamente aceptable. Desde ese punto de vista, creo que hemos logrado el objetivo", señala el socio líder de Auditoría de EY, Andrés Marchant.

El ejecutivo agrega que, en 2022, EY sigue teniendo una participación relevante en el mercado regulados IGPA. "Gran parte de la cartera de nuestros clientes del 2021 nos han confirmado tales como: Caja La Araucana, Echeverria Izquierdo, Zurich Chile AGF, Chilena Consolidada Seguros Generales, Zurich Santander Seguros de Vida, entre otros. Algunos de los clientes nuevos para el 2022 que ya nos han confirmado son La Polar, Setop S.A. y el Grupo Intervial. Estamos a la espera de los resultados de los procesos de licitación, que deberían estar terminando a fines de abril.

Deloitte suma a Ripley

Otra de las "Big Four" que registró nuevos clientes fue Deloitte. Uno de ellos fue Ripley, firma que hasta el año pasado estaba en manos de PwC, pero que en la junta ordinaria de accionistas se votó un cambio de auditor.

"Deloitte presentó una propuesta competitiva para los servicios que la compañía requiere para sus tres negocios en Chile y Perú, tanto en los aspectos técnicos, como en la experiencia y tiempo del personal especializado necesarios para llevar a cabo un proceso de auditoría que cumpla con los más altos estándares, así como en los aspectos económicos, considerando honorarios y los recursos que destinaría a prestar los servicios de auditoría", explicó Ripley a sus accionistas.

El socio líder de Auditoría de Deloitte, Mauricio Farías, indica que durante este periodo de juntas sumaron además a la Bolsa de Santiago y AFP Habitat, ambas estaban en manos de KPMG.

"Pese que a la fecha no se han realizado todas las juntas ordinarias de accionistas, hacemos un balance positivo de nuestro crecimiento, ya que hemos mantenido sustancialmente nuestra actual cartera de clientes y hemos sido nombrados auditores en empresas en el mercado regulado, incluyendo empresas del IPSA", señala Farías.

Consultada KPMG por el desempeño en el periodo de juntas, no participó de este artículo.