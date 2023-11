Así es el perfil de los votantes que se inclinan por cada una de las opciones del plebiscito, según la encuesta UDP-Feedback

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

En la medida que se acerca la fecha del plebiscito constitucional crece la incertidumbre acerca del resultado del proceso, a pesar de que las encuestas muestran un respaldo significativo a la opción “en contra”.



La última encuesta UDP-Feedback ratifica estos datos, pero también da cuenta de que ha aumentado significativamente el interés ciudadano por el proceso constitucional, que había estado muy alicaído durante el trabajo de la Comisión Experta y del Consejo Constitucional. Junto a ello es posible definir un perfil acerca de quiénes son los que se inclinan por una u otra postura.

Por lo pronto, el estudio revela que el 53,8% de los chilenos tiene un alto interés por el proceso, en contraste con un 23,9% que admite tener un bajo interés; mientras que el restante 22,3% está en un punto medio. En este contexto, el 64,2% quiere cambiar la Constitución y el 25,8% no.



Un 9,7% de los consultados admite derechamente que no le interesa el tema. Y ya de cara al plebiscito, el 64% de los chilenos asegura tener suficiente o mucha información sobre el proceso constitucional, lo que contrasta con el 35,7% que reconoce tener poca o ninguna información.

El estudio se alinea con lo que hasta ahora han mostrado la mayoría de las encuestas, al recoger que el 53% votará “en contra” y sólo el 34% lo hará “a favor”. Por otro lado, el 8,8% votará nulo o blanco y 2,1% no sabe o no responde. Llama la atención que pese a que el referendo es con voto obligatorio, un 2% de los consultados asegura que no asistirá a votar.



Entre quienes votarán “en contra”, el 30% lo hará porque no le gusta la propuesta; el 24% porque no resuelve los problemas del país y otro 24% porque no se siente representado por los pactos políticos presentes en el proceso; el 14% votará “en contra”, porque estima que el proceso no es legítimo; el 5% prefiere mantener la actual Constitución y un escaso 1% lo atribuye a no estar informado sobre lo que se vota.

En contraste, quienes están decididos a votar “a favor”, lo harán en gran medida (25%) porque les gusta el texto propuesto; porque le dan legitimidad al proceso (22%), porque es necesario cambiar la actual Constitución (17%); en menor medida porque se sienten representados por los pactos políticos que participaron en el proceso (9%); y otro 9% lo hará impulsado porque cree que resuelve los problemas del país.

Por otra parte, la inseguridad sigue siendo el problema que más preocupa a la ciudadanía (48,2%); seguido por la inflación (25,4%), el resultado del proceso constitucional (15,4%) y las noticias sobre casos de corrupción (5,3%).

"A favor" y "en contra"

A partir de las respuestas, el estudio pudo perfilar a quienes se inclinan por la opción “a favor” y los que están “en contra”.

Así, entre quienes integran el 53% que se inclinan por la opción “en contra”, destacan las mujeres (58%), menores de 39 años (59%) y de la Región Metropolitana (58%). Además, se identifican principalmente como de izquierda (92%) o centroizquierda (81%); tienden a preferir un Estado regulador (49%) por sobre un sistema de libre mercado (21%), tienen una buena aprobación del Gobierno del Presidente Gabriel Boric (62%) y tienden a creer que si gana la opción “en contra”, no influirá en la estabilidad del país (68,7%).

En tanto, el 34% que se siente más inclinado a votar “a favor” son hombres (40%), de la zona norte del país (40%), adultos mayores de 60 años (39%) que se identifican principalmente como de derecha (66%) o de centroderecha (64%). En este contexto, desaprueban mayoritariamente al Gobierno (90%) y la principal emoción que refleja el momento actual para ellos es de incertidumbre (43%).



En esta opción la inseguridad es una fuente de preocupación principal (67%), mucho más alto que en el total de la muestra (48%), y consideran que si gana el voto “en contra”, el país será más inestable que en la actualidad (47%). Estos votantes tienden a preferir mayoritariamente el sistema de libre mercado (69%) por sobre uno donde el Estado ocupa un rol regulador (10%).



La encuesta se realizó entre el 14 y 16 de noviembre y se aplicó a una muestra de 4.825 personas mayores de 18 años, a lo largo del país, a través de la plataforma digital de UDP-Feedback.