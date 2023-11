Presidente de la DC descarta pasar a Frei al Tribunal Supremo y asegura que proceso constitucional se cierra independiente del resultado del plebiscito

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Siguen las repercusiones por la postura a favor que mostró el expresidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, frente a la propuesta constitucional a plebiscitar el próximo 17 de diciembre, a pesar del respaldo de su partido a la opción "En contra".

Frente a la intención de un grupo de militantes de que la directiva pase nuevamente al Tribunal Supremo a Frei, el diputado y presidente de la Democracia Cristiana (DC), en conversación con Tele13Radio, Alberto Undurraga, indicó que, si bien no es prerrogativa solo de la dirigencia del partido y técnicamente lo puede hacer cualquier militante, no corresponde emprender esta acción, ya que la decisión de Frei está en el marco de la libertad de conciencia que tienen todas las personas.

"Lo que nos corresponde a todos de aquí al plebiscito es darle a conocer a las chilenas y chilenos por qué creemos que lo mejor para Chile es votar en contra", dijo, sumando además la alerta que han planteado algunos profesores de Derecho que apuntan a que la nueva Constitución haría inconstitucional la penalización del narcotráfico.

"Tiene algunos aspectos positivos, pero tiene muchos aspectos negativos que son inaceptables. Algunos de nuevo están planteando que se esté a favor para reformar, ese no es el camino, el mejor camino para Chile es estar en contra", enfatizó el diputado.

El ejemplo argentino

Y añadió que, a propósito de los extremos, "miremos un poco lo que pasa al otro lado de la cordillera (...) El aprendizaje aquí en Chile es que los argentinos no tuvieron una tercera opción fuerte y eso no nos puede pasar en Chile. Por lo tanto, el desafío ya pasado el plebiscito, es construir una opción que plantee transformaciones con acuerdos (en general), que pueda ser fuerte y que se pueda enfrentar a los extremos".

Si bien indicó que no ha podido conversar con el exmandatario ahora, aseguró que conversaron antes que él tomara su decisión, la que -según señaló- respeta. "Es una persona importante para Chile, importante para nuestro partido, pero tiene una visión distinta, también muy minoritaria respecto a lo que significa nuestra posición".

Undurraga sostuvo que las mismas críticas que hace el expresidente Frei en su carta respecto a la propuesta constitucional "para nosotros son suficientes para estar en contra". "Cuando se habla de que no es un producto de un acuerdo, sino que la imposición de un sector, cuando habla él también de que hay un retroceso en derechos o que están en riesgo los derechos logrados por las mujeres en nuestro país, son algunas de las razones que para nosotros son suficientes para estar en contra, porque nos parece que no es un buen texto", indicó.

El escenario del "día después"

Respecto a lo que sucederá el día después de la votación en el escenario de ganar la opción "En contra", Undurraga aseguró que está convencido que este proceso se cierra independiente del resultado. "Y, si gana el 'En contra', como espero, no va a haber una tercera convención, un tercer consejo, sino que cualquier modificación a la Constitución se hará mediante reformas constitucionales".

Ya mirando lo que sucederá desde el 18 de diciembre en adelante, sobre si es partidario de reformar la Constitución vigente o dejar tranquilo el tema por un tiempo, indicó que "hay algunas cosas que es importante reformar". "Hay cosas relativas al sistema político que es importante reformar, pero vuelvo a decirlo, eso se hace con acuerdo y en el marco de reformas constitucionales, no en el marco ni de consejos ni de convenciones. Este proceso se acaba el 17 de diciembre".

En esa línea, consultado por la propuesta del senador Jaime Quintana, presidente del Partido Por la Democracia (PPD) de cerrar el debate constituyente hasta 2030, valoró lo que hace la colectividad en cuanto a crear una señal clara de que no habrá un tercer proceso y que cualquier cambio, cualquier mejora a la Constitución, tiene que hacerse a través de reformas constitucionales. "Esto tiene que ver con una razón bien democrática. Si dos veces el pueblo de Chile rechaza el texto que se ofrece, estamos suponiendo que gana el 'En contra' como esperamos, la verdad es que eso significa que no hay que seguir en ese intento", dijo, agregando que no se han puesto a pensar respecto al año específico.

Declaraciones inaceptables

Asimismo, Undurraga calificó como "inaceptable" los dichos del senador Daniel Núñez quien dijo en su cuenta de X no sorprenderse frente a la votación "A favor" de Frei en el plebiscito porque -a su juicio- "hace rato se olvidó de los asuntos públicos y los problemas de la gente. Solo está preocupado de ganar plata con sus negocios". El presidente de la DC recalcó: "Eso refuerza el hecho de que nosotros tengamos nuestra propia franja y nuestra propia campaña (...) Chile requiere acuerdos y para ello la verdad que no son los extremos los que facilitan acuerdos, más bien los dificultad de lado y lado".