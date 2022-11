Ejemplos en eficiencia en energía, biotecnología y ahorro de agua: las startups seleccionadas por ProChile en la COP27

Emprendedores que destacan en innovación y respuestas concretas para combatir el cambio climático. Ese es el perfil de las siete startups seleccionadas como parte de la misión de ProChile y que participan en la conferencia sobre el clima COP27 en Sharm El-Sheikh en Egipto. Un grupo donde también destaca la presencia de mujeres, las iniciativas en regiones y las soluciones desde las pymes.

Las startups seleccionadas por ProChile son Kran, de soluciones de nanoburbujas para el agro y la minería; Suncast, que realiza predicción de energía solar y eólica; BioFiltro, enfocada en el tratamiento secundario de aguas residuales; ChucaoTec, expertos en nanoburbujas y remediación del lecho marino; Kilimo, la plataforma que con IA ahorra agua y potencia las prácticas de riego agrícola; Rudanac Biotec, que ha desarrollado un proceso para la biodesintegración de la chatarra metálica; y Aintech, un laboratorio dedicado al desarrollo de materiales y productos en el campo de la nanociencia.

"Este es un ejemplo de las muy buenas empresas que están trabajando en tecnología y están generando soluciones en energía, en biotecnología, en agua", dice a DF en Egipto Valentina Vargas, del equipo de Sostenibilidad en ProChile.

Las empresas chilenas que participarán en la próxima Conferencia del Clima de la ONU, en Egipto

Constanza Levicán, fundadora de Suncast y presidenta de ClimaTech Chile, la nueva asociación que promueve el uso de tecnologías con el fin de mitigar los múltiples efectos de la crisis climática, destaca la importancia de las iniciativas privadas para lograr acciones concretas en cambio climático. "Si bien nosotros creemos que los acuerdos políticos son relevantes, realmente son insuficientes y por eso es necesario impulsar desde los nuevos negocios y ahí las startups tiene un gran rol porque avanzan muy rápido y pueden ayudar a las grandes corporaciones a alcanzar sus objetivos de desarrollo sostenible", dice Levicán.

Andrea Ramos, líder de Sustentabilidad para Latinoamerica de Kilimo y directora de ClimaTech Chile, pone énfasis en la tecnología para poder solucionar la crisis climática "no por amor a la tecnología per se, si no porque es tan urgente esta crisis que necesitamos soluciones ágiles y escalables".

"Estamos en una era donde debemos reducir el consumo y el impacto en los recursos, pero generar los mismos o más outputs productivos, debido al crecimiento de la población y el desarrollo humano", señala Tomás Bravo, uno de los fundadores de ChucaoTec.

Jaime de la Cruz, fundador y CEO de Kran, recuerda un seminario al que asistió hace algunos años, "donde alguien dijo que los negocios del futuro eran los que le devolvíamos a la tierra lo que le hemos quitado y yo creo que hoy día los empresarios que no entiendan eso están en otra micro. Asi que, claramente, es súper valioso que estemos acá, porque todas estas empresas y startups que estamos acá estamos haciendo cosas. No estamos jugando con algo que queda solamente en las palabras, sino que estamos haciendo acciones que tienen un foco súper claro con devolverle a la naturaleza lo que le hemos quitado".

El potencial del aporte de las startups a las grandes corporaciones en cambio climático es esencial, coincide Rafael Concha, cofundador de BioFiltro. "Estamos reduciendo el metano y estamos generando huellas de carbono para que las grandes empresas puedan llegar a su net zero el 2030", dice.