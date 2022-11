COP27: arquitectos del Acuerdo de París urgen un pacto similar para proteger la biodiversidad

El Acuerdo de París adoptado por 196 partes en la COP21 de 2015 estableció en 1,5ºC el límite del calentamiento global para evitar consecuencias nefastas para el planeta. Ahora, sus arquitectos urgen a los líderes mundiales firmar un acuerdo similar que garantice la protección de la biodiversidad afectada por el cambio climático.

Los expertos lanzaron este mensaje coincidiendo con el día de la Biodiversidad en la COP27, que se celebra en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, como recado de cara a la Conferencia de la ONU sobre Biodiversidad (COP15) que se celebrará en Montreal, Canadá, en diciembre.

"No hay camino para limitar el calentamiento global a 1,5° C. si no se actúa para proteger y recuperar la naturaleza. Sólo si tomamos medidas urgentes para detener y revertir la pérdida de naturaleza en esta década, al tiempo que seguimos intensificando los esfuerzos para descarbonizar rápidamente nuestras economías, podemos esperar alcanzar la promesa del Acuerdo de París", recoge el comunicado de los ideólogos de este pacto.

"Para ser claros: conseguir emisiones netas cero para 2050 sólo es posible si también actuamos ahora para conseguir una sociedad positiva para la naturaleza", destacaron el presidente de la COP21, Lauren1 Fabius; el presidente de la COP20, Manuel Pulgar-Vidal; la representante especial de Francia para la COP21, Laurence Tubiana; y la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático entre 2010 y 2016, Christiana Figueres.

Los signatarios destacaron la estrecha relación que existe entre el clima y la crisis de biodiversidad actual, motivo por el que pidieron a los líderes mundiales acelerar las acciones para frenar la pérdida de naturaleza con "un acuerdo global, ambicioso y transformativo en la COP15".

Además, señalaron al cambio climático como el principal acelerador en la pérdida de biodiversidad que, a su vez, impide o dificulta a la propia naturaleza aplicar sus propias medidas de adaptación o mitigación de los efectos de la crisis climática.

Oportunidad única

"La COP27 debe ir más allá en reconocer el rol fundamental de la naturaleza como parte de la solución climática y catalizar medidas para proteger y restablecer el medio natural para el beneficio de todos", señalaron los expertos.

La conferencia de la ONU sobre Biodiversidad (COP15), que se desarrollará entre el 7 y 19 de diciembre, se dibuja como "una oportunidad sin precedentes para el mundo para impulsar la acción climática" y fomentar la participación de los países, pero también de la "sociedad con acciones a pie de calle".

Para este encuentro de líderes, los arquitectos del Acuerdo de París piden también adoptar un objetivo mundial de revertir el daño a la biodiversidad para 2030, definir un acuerdo con el presupuesto y apoyo técnico adecuado y garantizar un fuerte mecanismo de implementación que permita monitorizar su desarrollo y progreso.

Otras de las peticiones son acabar con las emisiones de carbono, reconocer la importancia de la implicación de toda la sociedad y poner en el centro de la acción también a las comunidades locales e indígenas.

"El mundo se unió en 2015 para garantizar el Acuerdo de París; ahora instamos a los líderes a hacer lo mismo y a firmar un fuerte pacto capaz de garantizar un mundo positivo con la naturaleza para 2030", pidieron los expertos.