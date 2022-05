Organización Mundial de la Salud advierte el nocivo efecto del tabaco para el medio ambiente

En una jornada de concientización, que este año tiene por lema El Tabaco Envenena Nuestro Planeta, la Organización Mundial de la Salud (OMS) está mostrando el negativo impacto ambiental de esta industria, que cuesta anualmente 600 millones de árboles, 200 mil hectáreas de tierra, 22 mil toneladas de agua y emite 84 mil millones de toneladas de CO2.

Sus emisiones son equivalentes a la quinta parte de las de la aviación civil, por lo que el tabaco también es un importante contribuyente en el cambio climático, indica la indica la OMS en una jornada donde resalta el especial perjuicio de esta industria en los países en desarrollo, donde se encuentran la mayoría de los cultivos.

En esas economías, "el agua y la tierra se necesitan desesperadamente para producir alimentos, pero en lugar de ello se utilizan en letales plantas de tabaco, mientras se destruyen bosques para conseguir más terrenos", lamentó la organización.

Microplásticos en los filtros

A esto debe unirse el negativo impacto de los residuos derivados del tabaco: los filtros de las colillas, que contienen microplásticos, son la segunda principal fuente de polución plástica del planeta.

"Los residuos del tabaco, uno de los desechos más habituales del planeta, contienen más de 7 mil químicos tóxicos que depredan nuestro medio ambiente. Unos 4,5 billones (millones de millones) de filtros contaminan nuestros océanos, ríos, aceras, parques, suelos y playas cada año", advirtió el director de Promoción de la Salud de la OMS, Ruediger Krech.

Precio de la limpieza

La OMS destacó en este sentido el alto precio que la limpieza de los desechos del tabaco, generalmente pagada por los contribuyentes, supone para muchos gobiernos. A China le cuesta unos US$ 2.600 millones anuales, a India US$ 766 millones, y a Brasil y Alemania más de US$ 200 millones cada uno.

El organismo con sede en Ginebra aplaude en este sentido las iniciativas de países como España o Francia, así como ciudades como San Francisco (EEUU), que han desarrollado legislación para que la industria del tabaco pague el costo de la limpieza de sus residuos.

"Urgimos a otros países y ciudades a seguir este ejemplo y además les pedimos que apoyen a los agricultores en la sustitución de los cultivos de tabaco, impongan mayores impuestos a estos productos y ofrezcan servicios de ayuda para que la gente deje de fumar", señaló la OMS.

La organización hace un llamado a que los filtros de los cigarrillos sean "tratados como lo que son, plásticos de un sólo uso" y se considere por ello prohibirlos para proteger la salud y el medio ambiente, ya que además, afirma la OMS, no hay pruebas de que estos filtros tengan algún beneficio para la salud humana.