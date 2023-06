Mayo se anota como el peor mes en financiamiento para startups de la región desde julio de 2020

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Una fuerte caída en el financiamiento de startups en Latinoamérica registró la plataforma de inteligencia de datos para firmas e inversionistas Sling Hub e Itaú BBVA, anotando el resultado más bajo del año y el peor desde julio de 2020, en plena pandemia del Covid-19.

De acuerdo con su reporte mensual, los emprendimientos regionales recaudaron US$ 252 millones en mayo, una disminución del 82% respecto al mismo mes en 2022 y una variación negativa del 42% versus abril, pero el número de rondas de inversión fue el segundo más alto en lo que va del año.

Eso sí, el informe destacó que mayo de 2022 fue el tercer mejor mes de financiamiento del año pasado, lo que explicaría, en parte, la estrepitosa caída.

Desplome en Chile

La tendencia regional se replicó en Chile, donde en mayo las startups vieron una caída en los montos recaudados, pero un aumento en el número de rondas cuando se compara con 2022. Es decir, más rondas, pero con montos sustancialmente más pequeños.

Según la plataforma, las firmas locales levantaron apenas US$ 6 millones en mayo, muy lejos de los US$ 131 recaudados el mismo mes de 2022, es decir, una variación negativa de 95%.

En tanto, las rondas de financiamiento fueron siete, dos más que en mayo del año pasado.

El informe también consignó que la edtech chilena BeeReaders fue la tercera startup que más recaudó en rondas pre Serie A en la región, con US$ 3,5 millones.

Menos dinero, más rondas

En mayo, el número total de rondas registradas en Latinoamérica fueron 70, un 36% menos que en el mismo mes de 2022, totalizando US$ 253 millones.

Brasil lideró la lista con 40 levantamientos de capital y US$ 115 millones recaudados, seguido por México (10) con US$ 77,8 millones levantados.

La ronda promedio fue de US$ 5,3 millones y se registraron 20 levantamientos de capital semilla, el más común del mes.

De este modo, las startups regionales levantaron menos dinero que en abril de este año, pero se registraron un 17% más rondas que ese mes.

En cuanto al desglose por sector, las fintech siguen liderando la lista, llevándose el 43% del total del dinero recaudado con US$ 110 millones, pero también con una fuerte caída de un 70% versus 2022.

Le siguieron las deeptech -firmas en tecnologías avanzadas- con el 28% del total, traducidos en US$ 69,8 millones y las healthtech que se llevaron el 6% del total con US$ 15,7 millones.

Los levantamientos de capital más grandes fueron para la deeptech brasileña Digibee, que cerró una Serie B por US$ 60,1 millones, la fintech mexicana Kapital con US$ 45 millones en deuda y la fintech peruana Leasy, que recaudó US$ 25 millones con el mismo instrumento