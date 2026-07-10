Guía de Ocio: una Bienal, un thriller judicial y teatro familiar

Payasos, Hamlet y marionetas: así será el invierno en Matucana 100

Durante julio, Matucana 100 ofrecerá una cartelera pensada para todas las edades, con obras de teatro, espectáculos de clown y circo, además de talleres y actividades para disfrutar en vacaciones de invierno. La programación incluye montajes inspirados en Shakespeare, historias de memoria y supervivencia, y propuestas participativas para toda la familia.

Entre los destacados están Escuela de payasos, del 9 al 19 de julio, un espectáculo de clown y circo donde el público se convierte en jurado; La tertulia del trueque, del 16 al 19 de julio, que mezcla teatro, música en vivo y marionetas para abordar la memoria y el envejecimiento; ADA, del 23 al 26 de julio, inspirada en la historia real de Ada Blackjack, una mujer del pueblo inupiat que sobrevivió sola durante tres meses en la isla deshabitada de Wrangel, en Siberia; y Hamlet-Multitud, del 23 de julio al 2 de agosto, relectura contemporánea del clásico de Shakespeare.

La programación también contempla el taller Historia del vampiro en el cine y la cultura, dirigido por el investigador Jorge Letelier, que se realizará entre el 18 de julio y el 8 de agosto.

Cuatro continentes, una exposición: la Bienal de São Paulo está en Santiago

La mayor exposición de arte contemporáneo del hemisferio sur llega por primera vez a Chile. La Sala Andes del Centro Cultural La Moneda exhibirá No todo viajero recorre caminos – De la humanidad como práctica, una selección de la 36ª Bienal de São Paulo que convierte a Santiago en la primera parada internacional y la única en Sudamérica de la itinerancia de esta edición. Estará abierta hasta el 4 de octubre.

La exposición reúne más de 110 obras de 19 artistas de cuatro continentes, con fotografía, pintura, textiles, cerámica, instalaciones y esculturas que invitan a reflexionar sobre la humanidad, la memoria, la convivencia y las desigualdades del mundo contemporáneo.

Entre los artistas destacados están el fotógrafo sudafricano Ernest Cole, conocido por documentar el apartheid; la haitiana Myrlande Constant, referente del drapo vodou, una bandera ritual del vudú haitiano que se hace bordada a mano con lentejuelas y cuentas brillantes; la pionera iraní del abstraccionismo Behjat Sadr y el fotógrafo Akinbode Akinbiyi, junto a creadores de Brasil, Marruecos, Japón, Pakistán, Senegal y Sierra Leona.

También se ofrecerán actividades como recorridos con comunidades migrantes y afrodescendientes, además de visitas guiadas y actividades educativas.

El CEP abre conversación sobre el proceso creativo de las artes escénicas

¿Qué ocurre antes de que una obra llegue al escenario? Esa es la pregunta que guía Procesos Creativos, el ciclo del Centro de Estudios Públicos (CEP) que durante julio invita a conocer el trabajo, las metodologías y las investigaciones detrás de algunas de las propuestas más destacadas de las artes escénicas chilenas.

Tras una primera sesión encabezada por la dramaturga Emilia Noguera, el ciclo continuó el 9 de julio con el director Luis Guenel, quien presentó un adelanto de Rancho Museo: El Festejo, proyecto inspirado en la búsqueda de su abuelo en el sur de Chile.

El 23 de julio será el turno de Cristián Plana, que ofrecerá la perfoconferencia Encefalitis letárgica (la enfermedad del sueño), basada en Una especie de Alaska, de Harold Pinter, junto al actor Marcial Tagle.

Estos encuentros buscan acercar al público a los procesos de creación que preceden a un montaje teatral. Las actividades se realizan a las 18:30 horas, en el Centro de Estudios Públicos (Providencia). Entrada liberada, con inscripción previa por cupos limitados (www.cepchile.cl).

Inter Alia: el nuevo drama legal de Suzie Miller llega al Teatro Zoco

Después del éxito de Prima Facie, la dramaturgia de la australiana Suzie Miller regresa con Inter Alia, un thriller psicológico que traslada el conflicto desde los tribunales al interior de una familia.

La historia sigue a una reconocida jueza especializada en casos de violencia sexual cuya vida cambia cuando una grave acusación involucra a su propio hijo, obligándola a enfrentar el choque entre su rol profesional y el de madre.

La versión chilena, dirigida por Pablo Halpern, está protagonizada por Paola Giannini, junto a Nicolás Saavedra y Diego Leiva, e incorpora una puesta en escena con mapping, proyecciones y diseño sonoro para explorar el impacto de las redes sociales, la violencia digital y las brechas entre padres e hijos.

El montaje llega a Chile tras su exitoso paso por el West End de Londres, donde fue protagonizado por Rosamund Pike. Se presentará del 10 de julio al 16 de agosto en el Centro para las Artes Zoco, en Lo Barnechea. Funciones de jueves a sábado a las 19:30 horas y domingo a las 18:00 horas con entradas en Punto Ticket.