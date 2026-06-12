Guía de Ocio: Una película mundialera, Violeta Parra en Lo Barnechea, una feria de diseño y una alternativa para bailar

Violeta Parra aterriza en pleno en Lo Barnechea



Esta semana se inauguró la muestra Qué tanto será en el Centro Cultural El Tranque con más de 20 obras pertenecientes a la Fundación Violeta Parra: arpilleras, pinturas, piezas en papel maché y su emblemático guitarrón. Las tres dimensiones -musical, plástica y literaria- se exhibirán de manera gratuita y abierta a todo público hasta inicios de octubre, además habrá actividades de mediación, talleres y conversatorios.



En paralelo, desde el 18 de junio el Centro de las Tradiciones abordará el universo musical de Violeta Parra, con una exhibición de carátulas de sus discos en gran formato, acompañadas de códigos QR que permitirán al público escuchar sus canciones.



Y a partir del 17 de este mes Espacio Arte albergará una muestra centrada en la dimensión literaria de la artista, con una línea de tiempo de su vida y una selección de sus décimas. Centro Cultural El Tranque, Av. El Tranque 10300, de 9 a 18:30 horas. Centro de Las Tradiciones, Av. Lo Barnechea 1200. Espacio Arte Centro Cívico, Av. El Rodeo 12777.



Otra Feria Format en el Vaticano Chico



La novena edición de Feria Format, instancia que lleva casi dos años consolidándose como un punto clave de la escena creativa santiaguina, este fin de semana vuelve al Vaticano Chico. Esta edición reunirá a 45 exponentes destacados del arte visual y diseño local con presencia de nombres como Michael Yaikel, Clemente del Río, José Benmayor y Matías Santa María.



También habrá activaciones de pintura en vivo (junto a Tienda Boykot), djs, una zona especial para artistas del tatuaje y un patio gastronómico. De 12 a 20 horas, en la Casona Margarita, Obispo Salas 0381, Providencia. Entre las estaciones de Metro Salvador y Baquedano.



Una invitación a bailar

Eliges una canción y aprendes una coreografía, esa es la idea sencilla pero innovadora tras We Dance. Los socios de este estudio de baile que abrió a comienzos de mayo en Vitacura son Antonia Irarrázabal -diseñadora y fundadora de AIRE consultores-, Roberto Pons -ingeniero dedicado al mundo inmobiliario- y el arquitecto Rodrigo Duque Motta.



“Somos tres emprendedores que tenemos en el ADN la locura de emprender, así que nos embarcamos en esta idea de entrar al mundo wellness con una alternativa distinta. Hay harta oferta de gimnasios, yoga, pilates, pero sentíamos que existía una demanda por baile que no estaba siendo cubierta. La gente que quiere volver a bailar”, cuenta Antonia.



Se trata de crear un lugar donde ir a pasarlo bien, a reírse y atreverse, que sea cómodo y le dé la bienvenida a un público transversal con ganas de bailar, pero cada uno a su ritmo, comenta la socia. Hay cuatro profesores que imparten clases en distintos horarios y cada sesión supone la elección de una canción cuya coreografía se aprende de a poco. Hits como “I wanna dance with Somebody” de Whitney Houston, “Baile inolvidable” de Bad Bunny o “Maniac” de Michael Sembello son algunas de las alternativas actuales, y el catálogo irá cambiando y creciendo con las propuestas del público.

También están explorando armar convenios y propuestas para empresas. www.wedance.cl Vitacura 3535 local 5 piso -1.

Una película entretenidamente mundialera

Un título perfecto para disfrutar en la semana en que arranca el Mundial de Fútbol es México 86, en Netflix. Dirigida por Gabriel Ripstein, la cinta protagonizada por Diego Luna y Karla Souza muestra en clave de semificción cómo México logró adjudicarse el histórico Mundial de 1986, compitiendo con Estados Unidos frente a la FIFA, con personajes como Henry Kissinger y el empresario Emilio “Tigre” Azcárraga involucrados, y luego superando los estragos del terremoto de 1985 en CDMX.



Muy entretenida y liviana, la película muestra cómo se juega el deporte fuera de la cancha.