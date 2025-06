Ministros, ex concertacionistas y empresarios: los donantes de los candidatos a primarias

Un total de $ 413 millones de aportes privados recibieron los cuatro candidatos a las primarias de la centroizquierda que se miden este domingo.



Según datos del Servel actualizados al 19 de junio, Gonzalo Winter fue el que más aportes recibió. El Frente Amplio como partido político ha recibido $ 132 millones, principalmente de donaciones realizadas por el mismo grupo político.



Mientras que su candidato, Gonzalo Winter, recibió $ 105 millones de 165 aportantes, varios de ellos también como donaciones del partido. Dentro de los nombres que aparecen destacan el del ministro de Energía, Diego Pardow, quien aportó $ 1.200.000, y el de Economía, Nicolás Grau, desembolsó el mismo monto; su par de Trabajo, Giorgio Bocardo, aportó $ 200 mil.



También aparecen la presidenta del FA, Constanza Martínez, quien hizo dos aportes por $ 750 mil; y el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, con $ 1 millón. También con aportes aparecen Nicolás Ruiz, asesor del Ministerio de Minería, y Camila Miranda, de la Fundación Nodo. El ex candidato y ministro Jorge Arrate, aportó $ 100 mil, mientras que Daniel Arancibia, subgerente de operaciones de Buses Vule, aportó $ 50 mil.



La candidata del PPD, Carolina Tohá, ha recibido $ 46.619.000 de un total de 180 aportes. Y en su listado sí aparecen más nombres conocidos: los subsecretarios Danilo Núñez, de Obras Públicas; Luis Felipe Ramos, de Energía; Sebastián Vergara, de Bienes Nacionales, y Jorge Daza, de Transportes, aportaron $ 500 mil, cada uno. La ministra de Obras Públicas, Jessica López, aportó $ 1 millón. Con diferentes montos de menos de $ 1 millón aparecen Ricardo Montero, Victor Barrueto, María Soledad Barría, Luis Thayer Morel, Jaime Gazmuri, Alejandra Jorquera, Patricio Meller, José Joaquín Brunner, Javiera Parada, Jorge Correa Sutil, Jorge Burgos; también Ricardo Solari y Jorge Marshall.



Desde el mundo privado en el listado figuran Pedro Assael, ex ejecutivo de VTR, con $ 200 mil; Rodrigo Castillo Murillo, ex director ejecutivo del gremio de empresas eléctricas, aparece con dos aportes por $ 200 mil, y la socia de Extend María del Pilar Velasco Silva con $ 200 mil. El PPD se autoaportó $ 40 millones.



Jeannette Jara, por su parte, recibió $ 13,2 millones con pocos nombres conocidos. Uno de ellos es el del alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, con $ 750 mil, y Camilo Ballesteros, jefe de asesores de la Subsecretaría de Prevención del Delito, con $ 400 mil. El Partido Comunista por su parte recibió otros $ 7,2 millones de tres privados.



Jaime Mulet recibió $ 7,9 millones, buena parte recursos que él y su familia se aportaron. Su partido se autodonó $ 60 millones.



En la otra vereda, la candidata de Chile Vamos Evelyn Matthei, también puede recibir aportes al estar inscrita como precandidata. Suma cinco aportes por un total de $ 17,5 millones. El principal proviene de Javier Paulsen Naulín, padre de su jefe de campaña Diego Paulsen, y con negocios en el sector transporte y agrícola en La Araucanía, quien aportó $ 9 millones. Le siguen Fernando Matthei, su hermano, con $ 3 millones, la directora de la compañía de seguros Orion, Karen Saphores, puso otros $ 3,5 millones y Patricio Parodi, socio de Consorcio, aportó $ 2 millones.