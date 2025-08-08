Ex ministros y subsecretarios de Bachelet, Lagos y Piñera participan en nueva consultora de comunicación estratégica

Esta semana se realizó la primera reunión en las oficinas de Sway Latam Consultores en Las Condes. El tema fue el actual momento político y económico.

Sway Latam Consultores se llama la empresa creada por Juan Cristóbal Portales -doctor en Comunicación Política, académico UAI y columnista- y en cuyo “board of directors” participan profesionales que estuvieron en los gabinetes de los presidentes Lagos, Bachelet y Piñera. Su relación con esta consultora especializada en activismo reputacional, advocacy y asuntos corporativos se traduce en reuniones semanales o quincenales en las que se van abordando distintos temas.

En ese grupo -donde hay diversas profesiones, sensibilidades y pertenencias políticas- participan Jorge Canals, exsubsecretario de Medio Ambiente de Michelle Bachelet; Karla Rubilar, exministra de Desarrollo Social del gobierno de Sebastián Piñera; y Pedro García, exministro de Salud de Ricardo Lagos. Lo completan Guillermo Larraín, expresidente del Banco Estado (en 2015); Jorge Sahd, director del Centro de Estudios Internacionales UC; Soledad Terrazas, médico experta en financiamiento de enfermedades de alto costo; Romina Garrido, presidenta de la Comisión Asesora Ministerial para la Implementación de la Ley de Protección de Datos Personales; y Carolina Leay, experta en comunicación estratégica.

La primera sesión del grupo se realizó el lunes 4 de agosto, en las oficinas de la consultora en Las Condes. Allí, la mesa de asesores analizó el actual escenario político-económico y coincidió en que el modelo tradicional de comunicación corporativa está agotado. La creciente polarización, señalaron, exige que las empresas replanteen su forma de relacionarse, pasando de mensajes unidireccionales a conversaciones con la sociedad civil y las comunidades locales. Por eso, acordaron iniciar encuentros con directorios de empresas para compartir nuevas herramientas comunicacionales, que les permitan articularse frente a corrientes de opinión políticas y territoriales cada vez más ideologizadas y radicalizadas contra la inversión. El exministro Pedro García enfatizó que un enfoque ético y transparente debe ser el pilar de esta nueva aproximación.