Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Coffee break
Coffee break

Ex ministros y subsecretarios de Bachelet, Lagos y Piñera participan en nueva consultora de comunicación estratégica

Esta semana se realizó la primera reunión en las oficinas de Sway Latam Consultores en Las Condes. El tema fue el actual momento político y económico.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 8 de agosto de 2025 a las 18:43 hrs.

Consultoras empresas Ministros
<p>Ex ministros y subsecretarios de Bachelet, Lagos y Piñera participan en nueva consultora de comunicación estratégica</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

¿Fueron al estadio y conciertos? El nuevo cruce de datos que prepara la Contraloría por mal uso de licencias médicas en el sector público
2
Coffee break

“Niñerías, hipocresía y candidaturas nostálgicas”: lo que dijeron Landerretche y Briones en el aniversario de Gestión Social
3
Punto de partida

La ruta de la dupla chilena-española detrás del restaurante El Valenciano
4
Punto de partida

La química de una venta: cómo Apus creció en silencio hasta entrar al radar de una multinacional de US$ 6 mil millones
5
Cómo cuido mis lucas

Los factores que impulsan el rally del IBEX
6
Cultura

Marcelo Leppe, el científico chileno cuyo nombre es ahora una isla en la Antártica
7
Personaje

A la familia Sanz el hotel Bidasoa le quedó chico
8
Coffee break

Quién es el chileno que defendió el cobre en la Casa Blanca

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Salud Construcción Fondos de Inversión Innovación y Startups

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete