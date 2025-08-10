Luis Lacalle Pou y Cayetana Álvarez de Toledo: los speakers de la próxima edición de La Otra Mirada
Liderada por Nicolás Ibáñez, este próximo 4 y 5 de septiembre vuelve La Otra Mirada, iniciativa que año a año convoca a diferentes speakers y líderes del pensamiento crítico a reflexionar sobre diversos temas de actualidad. Este año, con el nombre “La Otra Mirada a la Democracia”, la edición contará con la participación del expresidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou y la diputada por Madrid en el Congreso español, Cayetana Álvarez de Toledo.
En conferencias anteriores, La Otra Mirada ha contado con una gran variedad de speakers sobre su escenario. Entre ellos, el escritor Mario Vargas Llosa; el profesor británico Niall Ferguson; el abogado colombiano Iván Duque; la blogger cubana Yoani Sánchez; la activista somalí Ayaan Hirsi; y el economista francés Guy Sorman.
La primera jornada 2025 de La Otra Mirada tomará lugar en el Auditorio del Campus Peñalolén de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ahí Luis Lacalle Pou abrirá el conversatorio Diálogos de Democracia: ¿Hacia dónde va Latinoamérica? con una exposición propia. Tras su intervención, se llevará a cabo un panel de conversación en el que participarán Cayetana Álvarez de Toledo y el rector de la universidad, Francisco Covarrubias, y se debatirá sobre los peligros del autoritarismo y los riesgos del populismo de la región.
Al día siguiente el evento abrirá con una conferencia -disponible vía streaming- de Álvarez de Toledo y le seguirá una conversación con Lacalle Pou, moderada por el abogado chileno Hernán Larraín.
