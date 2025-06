MUT recibe premio internacional en desarrollo urbano

El martes, el Urban Land Institute -una de las organizaciones internacionales más influyentes en desarrollo urbano- galardonó al Mercado Urbano Tobalaba (MUT) con el premio ULI Americas Awards for Excellence 2025.



La distinción reconoce desde 1979 a los proyectos más destacados de America, Europa y Asia-Pacifico en materia de arquitectura, inversión inmobiliaria, planificación urbana y sustentabilidad. Entre algunas de las iniciativas que han recibido este premio en el pasado están The High Line en Nueva York; Puerto Madero en Buenos Aires; The Wharf en Washington DC; y la Torre del Hotel W en Chile.



Tras recibir entre diciembre y marzo de 2025 más de 90 postulaciones de proyectos ubicados en todo el continente, un jurado compuesto por expertos internacionales del ULI reconoció al MUT -iniciativa que abrió sus puertas en 2023 con una inversión de US$ 600 millones- por su impacto en la ciudad de Santiago y su aporte en el ámbito económico, medioambiental y social. El proyecto, desarrollado por el grupo inmobiliario Territoria, contempla ocho niveles y 20.000 metros cuadrados de jardines y terrazas, junto con espacios de gastronomía, comercio y oficinas.



“Este es un reconocimiento que valoramos mucho, entre otras cosas, porque somos el único proyecto de América Latina que lo obtuvo”, asegura Ignacio Salazar, gerente general de Territoria.



“Pero mucho más importante, porque reafirma una convicción que tenemos desde hace años: que los proyectos urbanos pueden ser mejores cuando se piensan abiertos a la ciudad, integrados a sus barrios, y con un rol más activo en la vida cotidiana de las personas. Eso es clave en nuestro modelo de negocios”, dice.