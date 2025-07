Bitcoin se puso los pantalones largos: 3 claves del buen momento de la criptomoneda

Esta semana pasó lo que muchos esperaban (y otros dudaban): el Bitcoin superó por primera vez los US$ 120 mil. Pero lo interesante no está sólo en el precio, sino en quiénes están comprando… y qué viene después.

A veces hay que ver las cosas con perspectiva. Hace justo cinco años, en julio de 2020, cada Bitcoin valía alrededor de US$ 9 mil. Hoy, ese mismo activo, con las mismas características, cuesta cerca de US$ 120 mil. Un aumento de más de 1.230%.



Lo presento de otra forma: si en 2020 invertiste $ 1 millón en Bitcoin, hoy tendrías más de $ 13 millones. Una rentabilidad muy por encima del IPSA, del S&P, Nasdaq, Apple, fondos mutuos, el dólar, la UF y casi cualquier otro activo disponible para el inversionista retail, en Chile o en el mundo. En este quinquenio, pocos lo han hecho mejor. Nvidia es uno de ellos.



En el mundo cripto hay euforia. Una euforia, eso sí, más contenida que en años anteriores, cuando los récords despertaban FOMO y especulación. Esta semana, Bitcoin -la criptomoneda más transada del mundo- volvió a romper su propio techo.



¿Pero por qué ocurrió esto ahora? Existen múltiples factores que influyen en el rally, pero hay uno que se repite en boca de analistas: Bitcoin, ahora sí, se puso los pantalones largos.



Nicolás Jaramillo, CEO de Arch.Finance, una firma que potencia portafolios de inversión con criptoactivos, comenta que ha cambiado el perfil de los compradores. “Habitualmente estos rallies eran liderados por inversionistas retail. Sin embargo, esto no ha pasado en esta oportunidad. Son inversionistas institucionales los que están entrando, y esto hace que eventualmente estas subidas sean más estables comparado con lo que hemos visto en el pasado”.



Las tres claves

Jaramillo entrega tres elementos que, en simultáneo, explican el buen momento de esta cripto.

En primer lugar, dice el experto, existe un “mejor ambiente regulatorio a partir de una serie de leyes que se están discutiendo en el Congreso de Estados Unidos. Esto permite que el capital institucional entre con mucha mayor fuerza”. Por otro lado, agrega, “el rol de resguardo de valor y alternativa al oro que Bitcoin se ha ido ganado se está consolidando. Cada vez más inversionistas consideran a Bitcoin para sus portafolios”. Un tercer factor, comenta, es la situación de deuda a nivel mundial. “En especial en EEUU hace que los activos escasos sean un refugio y Bitcoin es una gran alternativa en esta situación”.



La pregunta que se hace el mercado es cuál es el techo de su precio. Jaramillo reconoce que es “difícil proyectar un valor en estas circunstancias”. A pesar de eso, apunta que “la mayoría de los analistas y bancos de inversión lo ubican en torno a US$ 200 mil”. Desde su firma, eso sí, son cautelosos, pero optimistas: “Creemos que todavía hay espacio para que Bitcoin -y sobre todo el resto de las criptomonedas- se sigan apreciando”.



Por todo esto, el mercado cripto ahora se apresta a entrar en su próxima etapa. Para Jaramillo, Bitcoin ya duplicó su valor respecto de los máximos del ciclo anterior, impulsado por los flujos récord hacia los ETF y una narrativa institucional cada vez más sólida. Ahora, el foco está en el resto del ecosistema, liderado por Ethereum, que todavía no ha tenido un rendimiento comparable. Esto, proyecta Jaramillo, “sugiere un potencial catch up en los próximos meses”.



Y lo justifica. Dice que los fundamentos acompañan: “Miles de ETH están siendo adquiridos diariamente por los ETF, empresas comienzan a incorporar criptoactivos en sus balances como reserva de valor, y los avances regulatorios en EEUU brindan mayor certeza al sector. El foco ahora está en Ethereum y otras altcoins de alta capitalización, que podrían protagonizar la próxima fase del rally”.

Habrá que esperar.







Cifra de la semana: US$ 500 millones

Es lo que invertirá Apple en MP Materials, la única productora de tierras raras con sede en Estados Unidos. El acuerdo busca impulsar la producción local de estos minerales clave para fabricar desde iPhones hasta misiles, y llega justo después de que el Departamento de Defensa comprometiera otros US$ 400 millones en acciones preferentes. Las noticias hicieron que la acción de MP Materials subiera más de 20% en un día. Desde que se abrió a bolsa en 2020, la compañía ya acumula un alza cercana al 500%.

Dónde apostar:

Peter Thiel y una empresa cripto desconocida

Se llama BitMine Immersion Technologies y es probable que nunca hayas escuchado de ella. Con sede en Las Vegas, esta empresa mantiene un perfil bajo, pero su negocio -mezcla de minería de criptomonedas y acumulación estratégica de Ethereum- la está convirtiendo en una acción que empieza a dar que hablar en Wall Street.





En concreto, BitMine se dedica a operar centros de minería de Bitcoin y Ethereum en zonas con energía barata como Trinidad y Texas. Pero no sólo mina: también asesora a otras empresas que quieren obtener ingresos denominados en Bitcoin y ofrece servicios vinculados al hashrate como instrumento financiero. Hasta ahí, nada demasiado distinto al resto del ecosistema cripto.





Lo que puso a BitMine en el radar de los inversionistas fue otra cosa: se acaba de filtrar que Peter Thiel, el cofundador de PayPal y Palantir (la firma que más subió en la bolsa gringa en 2024), es su mayor accionista. El billonario reveló una participación del 9,1% en la firma, lo que disparó las acciones y confirmó que los peces gordos de Silicon Valley están mirando a esta empresa en serio.





Un dato: en cuestión de una semana, sus papeles subieron más de 2.000%, aunque ahora se reajustaron y acumulan un crecimiento anual de 500%.