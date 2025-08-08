Los factores que impulsan el rally del IBEX
El índice bursátil español ha tenido un año explosivo, con una rentabilidad que supera el 20% y niveles que no se veían desde 2007. ¿Qué está empujando este rally, qué empresas lo lideran, y hay espacio para seguir creciendo?
Noticias destacadas
El IBEX 35 es el índice que agrupa a las 35 empresas con mayor liquidez que cotizan en el Sistema de Interconexión Bursátil Español, que une a las bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Ahí conviven pesos pesados como Banco Santander, Telefónica, BBVA, la textil Inditex -matriz de Zara- y la energética Iberdrola, que actualmente tiene la mayor ponderación del índice.
Este buen momento coincide con el boom macroeconómico de España. La semana pasada Goldman Sachs analizó este fenómeno en un extenso informe para sus inversionistas. Ahí, el banco de inversión explica que, a diferencia de lo que ocurría antes, el crecimiento ya no depende sólo del turismo. El país ha experimentado un cambio estructural en su matriz de servicios, con una mayor participación de sectores de alto valor agregado como finanzas, tecnología, servicios profesionales y bienes raíces. Ese cambio -poco apreciado por los inversionistas, según el reporte- ha empujado el PIB y, con él, al mercado accionario.
Este rally del IBEX se trata de un crecimiento inusual, considerando el carácter históricamente rezagado de este índice frente a otros mercados desarrollados. Desde 2007, este selectivo no ha vuelto a tocar sus máximos históricos. Pero hoy está más cerca que nunca.
¿Por qué ha ocurrido esto?
Javier Mella, académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes, ofrece una visión similar: “En general la economía ha andado bien, y se espera que siga así, con tasas de crecimiento sobre el promedio europeo, además con una economía menos expuesta al comercio exterior con Estados Unidos, con quien presenta un déficit comercial. Hay que recordar que en general los mercados accionarios tienden a anticiparse a la economía en su comportamiento”.
Ojo con...
Ignacio Mieres, jefe de análisis XTB Latam, ahonda en esa idea: “De cara al medio plazo, conviene seguir muy de cerca la evolución de los bancos líderes (Santander, CaixaBank y BBVA), principales motores del IBEX, así como de las empresas de carácter defensivo. Además, los grupos de infraestructuras y las compañías tecnológicas bien posicionadas para aprovechar tendencias estructurales ofrecen oportunidades interesantes”.
¿Techo o espacio?
Mieres coincide: “Aunque el índice cotiza cerca de sus máximos históricos, existen argumentos que sugieren margen para continuar al alza, siempre que persistan la fortaleza macroeconómica de España y los buenos resultados empresariales”.
Pero matiza: “No se puede descartar una fase de consolidación o mayor volatilidad en el corto plazo, debido al menor volumen de negociación típico del verano y a la persistente incertidumbre global derivada de tensiones comerciales, riesgos geopolíticos y decisiones de política monetaria”.
Dónde apostar: Inditex
Entre las principales iniciativas destaca el proceso continuo de remodelación y apertura de tiendas -cada vez más grandes y con mayor presencia de tiendas “enseña”-, así como las inversiones en tecnología y logística para enriquecer la experiencia en tienda y aumentar su diferenciación frente a competidores. A esto se suman múltiples iniciativas enfocadas en sostenibilidad, clave en una industria intensiva en recursos como el fast retailing.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
LO MÁS LEÍDO
Newsletters
Hui Chen, cofundadora de CDE advisors: “EEUU ha sido líder en el panorama del cumplimiento, pero está creando muchas incertidumbres hoy en día”
La experta en ética y compliance señaló que si bien el país norteamericano ha sido líder en la materia, los cambios políticos han alterado el panorama.
Sokjin Chang, director general del Global Digital Innovation Network: “Las startups chilenas no pueden depender del sector privado para salir a otros mercados”
El experto abordó las similitudes entre Corea y Chile, las brechas en el ecosistema local y el potencial para crear empresas conjuntas entre startups de ambos países para llegar a nuevos mercados.
BRANDED CONTENT
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete