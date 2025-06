Irán y el ABC de la Guerra de los 12 días

¿Quién manda a quién?



“Irán tiene una estructura política caótica que viene desde los tiempos tempranos de la revolución islámica. Está el Estado laico con el presidente Masoud Pezeshkian, pero encima tienes al Consejo de los guardianes, de los cuales el Ayatolá Alí Jamenei es el líder supremo. Y en paralelo, tienes una suerte de órgano paramilitar, la Guardia Revolucionaria Islámica, que a la vez es un instrumento directamente a disposición de los Ayatolás. Cuando llamas por teléfono a Teherán, debes tener muy claro con quién estás hablando: con los Ayatolás, que tienen una visión más bien simbólica; con el gobierno laico, que es racional pero no tiene soberanía completa; o con la Guardia Revolucionaria Islámica que son los tipos que tienen una visión ultra agresiva, militarizada y fanática en lo religioso.



Pezeshkian es quien consiguió la última tregua. El jueves apareció el Ayatolá celebrando la victoria, aunque todo el mundo sabe que Irán no ganó. Eso es parte de la pelea de poder interna dentro de Irán. Nadie se va a atrever a decirle al Ayatolá que perdieron porque eso significaría problemas graves tanto para el presidente como para la Guardia Revolucionaria. Es un elefante en la habitación".





Los sospechosos de siempre



"Irán pasó más de 20 años apostando todo a una combinación estratégica que tenía como eje el programa nuclear, que comenzó en los años ‘60 dentro del plan internacional Átomos por la paz, pero que tras la revolución, con el Ayatolá RuhollahJomeini (que lideró el régimen entre 1979 y 1989) en el apogeo de su poder, tomó otro cariz.



Dado que el país tiene depósitos de uranio, desarrolla su propia tecnología. Es la razón por la cual usan centrífugas en lugar de sistemas de refinación más modernos.



Durante la guerra contra Irak en la década del ‘80, los iraníes avanzaron en la conversión del programa a una fase militar. La década pasada el presidente Mahmud Ahmadineyad cometió tres errores que alertaron al mundo.



Primero declaró, y luego reiteró cuatro veces, que quiere convertir a Israel en un cementerio nuclear radiactivo.



Segundo, comenzó a comprar en Corea del Norte la tecnología para lo que se conoce como vectores, es decir formas de lanzar una bomba, ya sea un misil, un bombardero. Los iraníes tienen tecnología local de desarrollo de misiles balísticos, pero más bien de corto alcance, de unos 800 kilómetros, que son los que se usaron para combatir contra Irak en la Guerra de las ciudades.



Podría especularse que intercambiaron uranio y tritio con Corea del Norte a cambio de tecnología de misiles. Y los coreanos del norte les entregaron propelente sólido, más seguro de manejar que los combustibles hiperbólicos líquidos. Ahí aparecen los misiles Shahab-3, el Sejjil y el más moderno, el Khorramshahr, que tienen 2.000 kilómetros de alcance, es decir, justo para llegar a Israel. Eso les permite embarcarlos y utilizarlos en lanzadores móviles que pueden meter adentro de un camión de carga normal y disfrazarlos.



Además, esos misiles tienen una cabeza de combate que puede levantar hasta 500 kilos. Ninguna bomba nuclear de país desarrollado hoy en día pesa tanto como media tonelada. Eso hace pensar que esos misiles se estaban desarrollando para llevar una bomba nuclear de primera generación, que pesan unos 400-500 kilos.



Y el tercer elemento son tres informes de la Agencia Internacional de Energía Atómica -de 2023, 2024 y otro de hace dos semanas atrás- que afirman que Irán tiene 60 kilos de uranio enriquecido al 50%. Esa ya es una luz roja. El uranio que tú necesitas para generar electricidad tiene que estar enriquecido apenas al 3,5%. El 50% es indesmentible que tiene aplicación militar. El año pasado la Agencia Internacional de Energía Atómica plantea que Irán ya tenía del orden de 400 kilos de uranio enriquecido al 70%. Con 90% tú puedes tener un arma atómica.



Una cosa es tener el uranio, otra cosa es poder hacer que entre en una reacción en cadena. Para eso necesitas lo que se conoce como gun o pistola: un cilindro que lanza un átomo que genera la reacción en cadena. Lo verdaderamente desafiante es la tecnología para fabricarlo. Todo indica que los iraníes estaban desarrollando su propia pistola.



Y cuando la Agencia Internacional de Energía Atómica dice: ‘No se nos ha permitido el acceso a todas las instalaciones’, ese es el momento en que tú comprendes que, si es amarillo, tiene patas palmeadas, tiene pico y grazna: es pato. Tienen el misil, tienen el uranio, tienen la pistola..."

El cinturón roto





"Irán invirtió de manera masiva en la creación del eje de la resistencia; una serie de actores estatales, paraestatales y semi estatales que hacían de proxys y atacaban a Israel o a árabes que eran hostiles para Irán permitiéndole a ellos quedarse atrás. Los niños símbolos de esto son Hezbolá en el Líbano, el régimen de Assad en Siria, los hutíes en Yemen, y pese a que no son chiitas, Hamas en Gaza, y su movimiento madre que es la Hermandad Musulmana en Egipto.



¿Cuál fue el problema? Cuando Israel comienza a tener mejores relaciones con los árabes, los iraníes se aterrorizan. Los árabes, puestos a decidir con quién se asocian, tienen por un lado a un persa impredecible musulmán chiita o al otro un Israel que por lo menos firmó un Tratado de paz con Egipto en 1979 en Camp David y con Jordania en 1994 en Oslo. Los estados árabes comienzan a preferir a Israel.



El 10 de octubre del 2023 se tendría que haber firmado la apertura de relaciones entre Arabia Saudita e Israel. Y días antes se lanzó el fatal ataque de Hamas a Israel. Esto es un problema normal de maniobra de objetivos limitados en términos de pensamiento estratégico. Mandas a montar un ataque chico que descarrile el proceso específico, pero tu intermediario se entusiasma y genera un ataque que se convierte en una afrenta mayor para el adversario. Lo que era un objetivo limitado pasa a ser un conflicto mítico de supervivencia.



El ataque el 7 de octubre de 2023 fue tan brutal que despertó flashbacks en la población israelí de lo que había sido la segunda Intifada e incluso el Holocausto. Las imágenes horrorosas de jóvenes despedazadas y otras escenas dantescas que horrorizaron a Israel y lo llevaron a destruir el eje de la resistencia iraní.



Demolió Hamas, Hezbolá, cayó el régimen de Asad en Siria, que aunque no está clara la participación israelí, si es que tuvo alguna, pero mira tú la casualidad. Como consecuencia Irán pierde su anillo exterior de defensa que gastó US$ 120 mil millones en apuntalar los últimos 20 años. Se desesperan y asumen que la última posibilidad de salvación es el programa atómico y comienzan a cometer errores en su camuflaje. Hasta ahora habían tenido una prudencia exquisita en mantener la denegabilidad plausible.



Estados Unidos, entonces, de manera discreta los llama a negociar. Eso tuvo algunas referencias en prensa especializada académica de relaciones internacionales, fueron 60 días de conversaciones en Omán. Hasta que en el día 61, se retiran los estadounidenses en lo que esperaban que fuera una medida de presión contra Pezeshkian y la cancillería iraní. Los israelíes no esperan más y atacan. Ahí es cuando Trump dice ‘nos vamos a tomar dos semanas para negociar’. Pero en ese momento le dicen: ‘Jefe, esto ya no es para negociar’. Y se lanza la operación Martillo de medianoche.



Usaron el bombardero B2. Estados Unidos tiene 19 aviones B2 y cada uno cuesta US$ 2.800 millones. Son literalmente hechos a mano. Comprometieron 15 de esos en esta operación. Eso es un mensaje político. Estuvieron dispuestos a sacar aviones de su tríada de disuasión estratégica nuclear contra Rusia, a cambio de mandar un mensaje extraordinariamente claro: ‘No vamos a permitir que una potencia tenga armas nucleares sin que deje nítidamente claro que va a tener una doctrina nuclear de no primer uso’".





El débil momento del Ayatola



“El Ayatolá Alí Jamenei -en el poder desde 1989- además de tener 87 años y un cáncer de próstata complicado, no es una figura de tanto respeto dentro de la teocracia.



Existen dos escuelas de interpretación coránica. El 90% del mundo musulmán es suní, que es una versión en general más moderada, aunque tiene sus propios radicales como Osama Bin Laden. En el caso de los chiitas, la interpretación es mucho más literal y dura. Estos intérpretes coránicos tienen que ser personas de un nivel intelectual contundente. El Ayatolá Ruhollah Jomeini era un fanático religioso, pero con un pedazo de cerebro. Jamenei en cambio la única virtud que tiene es que era el gran ayudante de Jomeini. Él, su familia y su clan son mirados despectivamente por el resto de los clérigos.



Hoy tenemos un choque entre la Guardia Revolucionaria y el gobierno civil. El año pasado cuando el presidente Ebrahim Raisi murió en un accidente de helicóptero, llamaron a una elección y ganó este doctor Pezeshkian al que nadie controlaba.



Islámico, practicante, pero un tipo mucho más moderado y que no tiene redes con los Ayatolá. Él está tratando de negociar, está tratando de firmar una paz mientras la Guardia Revolucionaria está desatada lanzando misiles y al Ayatolá lo tienen escondido en un búnker para que no lo maten y a la vez para que no tome ninguna decisión.



La sociedad iraní es la más laica de Asia Central y Medio Oriente. En el caso de Irán, las mujeres van a la universidad, trabajan, tienen patrimonio personal. Es una sociedad más abierta. Pero el problema es que dentro de la Guardia Revolucionaria tienes un grupo que en Occidente conocemos como la Policía de la moral. Ahí tienes el choque de dos mundos. Los jóvenes iraníes no tienen nada que ver con los ayatolás, entonces hay una tensión social que es brutal.



En las últimas décadas Irán ha gastado US$ 300 mil millones: US$ 100 mil millones en apuntalar al eje de la Resistencia; US$ 80 mil millones en el programa nuclear y US$ 120 mil millones en defensa regular, tanques, misiles, aviones, mientras la calidad de vida en Irán es una mugre.



Durante la pandemia hubo motines salvajes en Irán porque la Guardia Revolucionaria no creía en las vacunas y hubo un momento en que las estaba impidiendo. El ciudadano iraní promedio está chato. En Irán hay Internet libre entonces un joven iraní sabe perfectamente lo que se está perdiendo. Pero no hay oposición formal. Existen movimientos ciudadanos y pretender que haya un cambio de regimen inmediato es imposible. Pero el gobierno actual de Pezeshkian, que es probablemente lo más laico posible, podría lentamente iniciar una dinámica de transformaciones sociales.



Esto hay que pensarlo como un proceso largo, más que un Bigbang.



Estos días salieron unas primeras declaraciones de Irán aceptando un Tratado de paz que luego desmintieron. Eso fue gallito entre la Guardia Revolucionaria y el gobierno, que por primera vez logró doblarles la mano a los primeros. Eso puede deberse a tres motivos.



Primero, porque han matado a prácticamente todos los líderes de la Guardia. Segundo, por razones económicas: ‘Estuvimos 25 años gastando millones y lo único que conseguimos es que nos bombardeen y nos hagan talco’. Es decir, una derrota política estructural. Y tercero, como el Ayatolá no estaba disponible -lo deben haber tenido en un búnker en los Montes Sagros- no pudieron doblarle la mano a la Cancillería".







La Fuerza Quds y la amenaza a Latinoamérica



"Es extraordinariamente importante ver lo que va a ocurrir en las próximas semanas. Y hay una clave: La acción de la Fuerza Quds a nivel global. Quds significa la Santa y es el nombre con el que los musulmanes se refieren a Jerusalén porque es donde está la mezquita dorada de Al-Aqsa desde donde Mahoma ascendió a los cielos en cuerpo y alma. El que esté controlado por los israelíes para ellos es una humillación brutal. Entonces este grupo de acción terrorista exterior tiene el objetivo de sacar a los israelíes de Jerusalén.



Cuando en 1994 los israelíes mataron al comandante de Hezbolá, dos meses después vino el atentado a la AMIA en Buenos Aires. Hoy sabemos que ese ataque fue hecho por comandos del grupo Quds, pero la logística se las proveyó Hezbolá.



El eje de la resistencia utiliza a América Latina para lavar dinero. Por eso nos debieran interesar todos estos reportes de iraníes que fijan domicilio en Chile y luego desaparecen. Pero a mí lo que más me preocupa es que la embajada iraní en La Paz tiene 600 diplomáticos acreditados. Cuesta pensar por qué se necesitarían tantos.



Entonces podrían ser operativos de la fuerza Quds que están siendo perseguidos en Europa, Asia o Estados Unidos. Los mandan a Bolivia para enfriarse. La triple frontera se está alimentando de dinero que proviene de Irán. De Hezbolá. Ese es un elemento que el mundo político chileno está en fase de negación, tapándose los ojos.



Por ahora va a bajar la temperatura del conflicto al nivel habitual. Con algunas operaciones de combate en la conexión de las fronteras de Turquía, Siria, Irán, Irak. Ahí los norteamericanos tienen una serie de bases de fuerzas especiales. Pero en el mediano plazo, entre dos y seis meses más, probablemente algo pueda ocurrir. Una acción que requiera mayor logística y planificación. Y esa es la parte que me asusta, porque América Latina es un blanco prioritario, no porque tengamos nada importante acá, sino que, porque como no concebimos esto como un problema y tenemos estructuras de seguridad frágiles, es más fácil venir a poner una bomba acá que ir a poner una bomba en París, Londres o Bélgica".



Trump, “útil y oportuno”



"Trump es un narcisista. Eso está fuera de toda discusión. Basta verlo. Es un tipo que necesita prestigio después de sus contradicciones. En particular después del Liberation Day ha comenzado a circular el apodo TACO, es decir, Trump Always Chickens Out. Necesita grandes éxitos internacionales. No le resultó la paz en Ucrania porque Putin no se rinde.



En este caso ni a los israelíes ni a los iraníes les interesaba continuar la escalada de ataques cruzados. Trump estuvo en el momento preciso para pararlos en seco y darles la excusa oportuna para soltar la biela. Pero no digamos que Trump dentro de su mente preparó un proyecto de paz. Se lo adjudicó y a estas alturas del partido, es evidente que como detesta a Obama, quiere un premio Nobel de la Paz. Pero con todo el respeto del caso, no lo va a tener jamás. Fue útil y fue oportuno.



Esto no elimina el programa nuclear iraní, lo retrasa. Irán sigue teniendo a los científicos y si realmente se empecinan y están dispuestos a seguir gastando cifras siderales de dinero, pueden lograrlo. Pero están varios años más lejos de tener una bomba atómica de lo que estaban hasta hace algunas semanas atrás. Además, representaría un desafío político y económico complejo”.