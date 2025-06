Jornadas hasta las 4 AM, una firma nocturna y los grandes ganadores: la historia de la venta de Talana

Jueves 26 de junio. 18:30. Ignacio Spiniak, CEO de Talana, aún está en las oficinas en calle Los Militares, Las Condes, y aunque repite en varias ocasiones que el equipo está celebrando el hito que firmaron ese mismo día, la venta de la compañía al gigante europeo Visma, está de pie al otro lado de la pantalla contando este proceso. Con ganas de irse.

La startup tiene recorrido. Fue fundada por José Antonio Akel y Pablo de la Barra en 2016, y cinco años después vendieron al fondo Venturance. Previo a la venta, tuvieron dos inversionistas ángeles, Juan de Dios Fernández y Francisco Gutiérrez. Ese año, Talana y Buk competían a la par, dicen conocedores del negocio, tenían cifras similares y era una lucha reñida por ser líder del mercado. Fue a finales de 2021 cuando Buk se disparó, con la ronda de US$ 50 millones donde entró Greenoaks y Softbank. En ese momento fue valorizada en US$ 417 millones, hoy ya vale más del doble, además de ser la líder indiscutida en el mercado chileno.

Venturance, como tradicionalmente lo hacen los private equity, compró Talana con el objetivo de consolidarlo y salir a vender. Para eso contrataron como CEO al ex CFO de Cornershop y Lemontech, Andrés Barriga. Tras poco más de dos años, asumió como CEO Spiniak, que venía del fondo Linzor Capital, “en junio de 2023, exactamente hace dos años y cuatro días, de hecho”, dice el ingeniero civil, que también cuenta con un MBA en Stanford.

Mientras parte de su equipo lo espera en el restaurante Lolita Jones para celebrar, Spiniak cuenta cómo ha sido su tiempo en Talana.

“Tocaba una siguiente etapa en la compañía, de meterle mucho foco y consolidar nuestro producto y servicio”, dice, y niega que a él lo hayan contratado para vender la empresa. “Venturance me invitó para seguir creando valor en la compañía. Contrario a lo que mucha gente piensa, preparar una compañía para la venta no es tomar decisiones cortoplacistas de ahorrar gastos, de pensar en el micro plazo. Una compañía atractiva para un tercero, como en este caso para un jugador líder en el mundo del software, debe tener una empresa con un equipo motivado, con clientes fieles con perspectivas de crecimiento”, dice.

Desde que él entró en 2023 la firma ha crecido un 50%, asegura. Cuentan con 2.300 clientes, 6.000 usuarios y un equipo de 300 personas. Tienen operaciones en Chile y Perú y clientes en otros seis países. Además, a finales del año pasado compraron Nivelat y People First. Según los estados financieros publicados en la CMF, la firma facturó US$ 13,5 millones en 2024.

“En ese momento no estábamos buscando una venta”

En noviembre de 2024 empezaron las conversaciones con Visma. Previamente la empresa europea que facturó casi US$ 3 billones en 2024 había tocado la puerta de Talana en 2020 y en 2023. “Son los líderes indiscutidos en Europa y ahora están buscando nuevos mercados, el foco de la compañía es crecer en Latinoamérica, quieren ser los número uno en software para recursos humanos y finanzas. Han comprado ocho compañías y Talana es la inversión más grande que han hecho hasta la fecha”.

Spiniak no revela el monto pagado pero conocedores del negocio afirman que la cifra fue cercana a lo US$ 100 millones, lo que representa más de un 2X a la inversión de Venturance cuatro años atrás.

A diferencia de otras épocas, dice Spiniak, “en ese momento no estábamos buscando una venta, ellos se acercaron a través de un intermediario brasileño y pusimos las condiciones con las que podríamos considerarlo”.

El 5 de enero empezó el due diligence “y no paró hasta cinco días atrás, realmente se metieron en todos los detalles de la empresa”, cuenta el CEO. Por el lado de ellos trabajó el estudio de abogados Bofill Mir y a Visma lo representó CMS Carey y Allende.

Fue un proceso exigente “pero muy entretenido”, relata el ingeniero. “Nos hicieron ver Talana de nuevas formas, nos hicieron aprender, sacamos mucho aprendizaje y nos abre el apetito de todo lo que vamos a aprender con ellos a futuro”, agrega.

Visma se caracteriza por comprar las empresas y dejarlas seguir operando con libertad, asegura Spiniak, por lo que no debería haber muchos cambios. “Vamos a seguir siendo Talana, con su equipo, con los procesos y los planes que teníamos, pero ahora con el respaldo de un referente mundial en tecnología”, afirma.

Con respecto a la diferencia de valorización con Buk, Spiniak dice: “no voy a comentar valorizaciones. Pero la verdad es que el mercado es muy grande, muy atractivo y por ende con competencia intensa. Creo que esa competencia nos hace a todos mejorar, nosotros estamos concentrados en lo que estamos haciendo, y eso fue lo que le atrajo a ellos”.

La agenda del día

Spiniak no es de muchas palabras, cuentan quienes lo conocen, y en esta conversación evita temas que puedan traer problemas. Pero estas mismas personas destacan su capacidad de trabajo e inteligencia, siempre es el primero en llegar a la oficina y muchas veces el último en irse, sabe armar equipos y delegar.

En el último tiempo se renovó gran parte de la gerencia de la firma: Rosario Errazuriz, también de Stanford, asumió como CFO en agosto del año pasado; Sebastián Serra, ex gerente de producto de Cencosud, asumió este mismo rol en Talana; el ex director de TI de Cencosud entró en febrero de este año como CTO y el ex gerente de tecnología de la ACHS, Juan Pablo Munita, asumió en noviembre del 2023 el cargo de COO.

Durante los últimos días confiesa que se quedaron varias noches trabajando y cerrando procesos hasta las 4 de la mañana, y el miércoles 26 firmaron a las 22:00 horas en las oficinas de Bofill Mir.

Fue una semana intensa, pero especialmente el jueves. De hecho, tanto así que “le acabo de sacar una foto a la pizarra que tengo atrás en mi oficina con todo lo que tenía que hacer en el día, fue un día irrepetible”, dice orgulloso. Durante la mañana le mandó mail a los clientes contando la noticia, luego se subió el hecho esencial a la CMF (el fondo de Venturance Saas HR es público) y después envió los comunicados a la prensa y redes sociales. A las 12:45 se reunió con los 20 líderes de la firma para contarles la noticia -se había mantenido en reserva- y a las 13:00 se citó a las 300 personas para comunicar la transacción.

Dice que mucha gente se le acercó a comentar el anuncio y que había muy buen ánimo en la oficina. “La palabra que resume la sensación de los talanos hoy día es orgullo”, asegura.

En retrospectiva, “miro para atrás y se me aprieta un poco la guata”, confiesa el CEO, “por el salto que dí, venía de un mundo distinto. Han sido dos años de aprendizaje continuo, todos los días aprendiendo temas de tecnología, de proceso, de liderazgo, nunca había liderado un equipo y de repente tenía un equipo de 300 personas”.

Los ganadores

Según el registro en la CMF, la propiedad de la compañía estaba dividida en: 62,78% de Fondo de inversión Saas HR (Venturance), 15,23% de Rentas Canal Franklin Limitada (Francisco Ramón Gutierrez), 11,62% Rentas Tissa Limitada (Tomás Müller) y 5,37% Inversiones Los Cazadores Spa (Juan de Dios Fernández). Lo restante corresponde a los fundadores de Nivelat y ejecutivos de la firma. Ninguno con más de 1%.