Guía de Ocio: Una cinta rebelde, un atlas alternativo, teatro familiar y una nueva exposición

Un atlas en otra dimensión

Las fotografías de Alejandro Olivares proponen una mirada alternativa que visibiliza dimensiones humanas, simbólicas y culturales que escapan a los registros convencionales. Atlas de la historia abstracta y subjetiva de Chile recorre el territorio nacional desde la premisa de que el territorio no es sólo un espacio físico, sino un cruce de memorias, afectos e identidades que configuran la nación. Este proyecto fue realizado entre los años 2009 al 2025 y está inspirado en el Atlas de Chile de Claudio Gay. Olivares fue editor de fotografía de The Clinic en Chile durante más de 10 años y es colaborador de múltiples medios de comunicación tanto nacionales como extranjeros. Publicado por su editorial Buen Lugar, el libro se lanzó oficialmente en Stgo Foto y son 300 ejemplares en encuadernación suiza. Se encuentra en buenlugar.com





Las escenas evocativas de Peró

Bajo el título Hace falta mirar algo con interés, para que se vuelva interesante, el artista Francisco Peró presenta en Galería NAC una nueva exposición que hace un contrapunto entre la experiencia personal y la narrativa colectiva. Ocupando un lenguaje figurativo que conversa con imágenes ambiguas, Peró abre un espacio donde el arte, la literatura y la historia están presentes y además determinan una búsqueda de identidad. Su investigación se inspira en referentes como Aby Warburg, Gerhard Richter, Walter Benjamin y Werner Herzog. De lunes a viernes de 10 a 19 horas, y sábados de 11 a 14 horas, hasta el 6 de septiembre en Américo Vespucio Norte 2878, Vitacura @galerianac



Otro Famfest para toda la familia

80 funciones, más de 35 obras de teatro, danza, circo y música, propuestas internacionales, talleres, plazas interactivas y otras actividades para toda la familia, desplegadas en 10 comunas de la Región Metropolitana, como Lampa, La Pintana, Renca y San Ramón. Una gran parrilla es la que trae el Festival Internacional de Teatro Familiar, Famfest, organizado por Teatro Mori, en su decimoctava edición que celebra bajo el lema “El teatro de las niñeces es hoy” en homenaje a Gabriela Mistral, a 80 años de su Premio Nobel. Del 9 al 24 de agosto. Toda la programación en famfestchile.cl









Un amor arriesgado

Una vida honrada es una película sueca que se encuentra entre las novedades de Netflix y que cuenta la historia de un joven estudiante de derecho con aspiraciones literarias que llega a la ciudad de Lund lleno de expectativas puestas en lo académico. Pero pronto se tropieza con una misteriosa chica que forma parte de una banda de jóvenes anarquistas y queda prendado no sólo de ella también del mundo del que proviene. Se une a las aventuras de este grupo que cae en excesos, y al poco andar todo se escapa de las manos. Entretenida y rápida, la cinta aborda cuestiones ideológicas y morales a través de sus personajes, y tiene una atractiva estética.