Guía de Ocio: Una cinta rebelde, un atlas alternativo, teatro familiar y una nueva exposición
Noticias destacadas
Un atlas en otra dimensión
Las fotografías de Alejandro Olivares proponen una mirada alternativa que visibiliza dimensiones humanas, simbólicas y culturales que escapan a los registros convencionales. Atlas de la historia abstracta y subjetiva de Chile recorre el territorio nacional desde la premisa de que el territorio no es sólo un espacio físico, sino un cruce de memorias, afectos e identidades que configuran la nación. Este proyecto fue realizado entre los años 2009 al 2025 y está inspirado en el Atlas de Chile de Claudio Gay. Olivares fue editor de fotografía de The Clinic en Chile durante más de 10 años y es colaborador de múltiples medios de comunicación tanto nacionales como extranjeros. Publicado por su editorial Buen Lugar, el libro se lanzó oficialmente en Stgo Foto y son 300 ejemplares en encuadernación suiza. Se encuentra en buenlugar.com
Las escenas evocativas de Peró
Bajo el título Hace falta mirar algo con interés, para que se vuelva interesante, el artista Francisco Peró presenta en Galería NAC una nueva exposición que hace un contrapunto entre la experiencia personal y la narrativa colectiva. Ocupando un lenguaje figurativo que conversa con imágenes ambiguas, Peró abre un espacio donde el arte, la literatura y la historia están presentes y además determinan una búsqueda de identidad. Su investigación se inspira en referentes como Aby Warburg, Gerhard Richter, Walter Benjamin y Werner Herzog. De lunes a viernes de 10 a 19 horas, y sábados de 11 a 14 horas, hasta el 6 de septiembre en Américo Vespucio Norte 2878, Vitacura @galerianac
Otro Famfest para toda la familia
80 funciones, más de 35 obras de teatro, danza, circo y música, propuestas internacionales, talleres, plazas interactivas y otras actividades para toda la familia, desplegadas en 10 comunas de la Región Metropolitana, como Lampa, La Pintana, Renca y San Ramón. Una gran parrilla es la que trae el Festival Internacional de Teatro Familiar, Famfest, organizado por Teatro Mori, en su decimoctava edición que celebra bajo el lema “El teatro de las niñeces es hoy” en homenaje a Gabriela Mistral, a 80 años de su Premio Nobel. Del 9 al 24 de agosto. Toda la programación en famfestchile.cl
Un amor arriesgado
Una vida honrada es una película sueca que se encuentra entre las novedades de Netflix y que cuenta la historia de un joven estudiante de derecho con aspiraciones literarias que llega a la ciudad de Lund lleno de expectativas puestas en lo académico. Pero pronto se tropieza con una misteriosa chica que forma parte de una banda de jóvenes anarquistas y queda prendado no sólo de ella también del mundo del que proviene. Se une a las aventuras de este grupo que cae en excesos, y al poco andar todo se escapa de las manos. Entretenida y rápida, la cinta aborda cuestiones ideológicas y morales a través de sus personajes, y tiene una atractiva estética.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Hui Chen, cofundadora de CDE advisors: “EEUU ha sido líder en el panorama del cumplimiento, pero está creando muchas incertidumbres hoy en día”
La experta en ética y compliance señaló que si bien el país norteamericano ha sido líder en la materia, los cambios políticos han alterado el panorama.
Hacienda entrega nuevo balance del caso licencias: más de 10 mil funcionarios públicos sumariados y sobre $ 12 mil millones en sueldos pagados
Según se reportó, se identificaron 10.173 funcionarios a los que se les aplicará sumario, de los cuales 10.038 siguen con proceso administrativo en curso; 80 están cerrados y 55 ya cuentan con una resolución que está en proceso de cierre.
Sokjin Chang, director general del Global Digital Innovation Network: “Las startups chilenas no pueden depender del sector privado para salir a otros mercados”
El experto abordó las similitudes entre Corea y Chile, las brechas en el ecosistema local y el potencial para crear empresas conjuntas entre startups de ambos países para llegar a nuevos mercados.
BRANDED CONTENT
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete