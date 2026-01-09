Guía de Ocio: La nueva serie de suspenso que remece Netflix, teatro, cine al aire libre y una exposición
Cine de calidad y al aire libre
Un clásico de verano en la capital es el cine al aire libre y como ya es tradición el Festival de Cine Wikén ofrece una gran selección con diez títulos aclamados por la crítica extranjera, varios de ellos preestrenos. El panorama incluye además una variada oferta gastronómica para disfrutar en el Parque Bicentenario antes de que arranque la función.
Con cartelera hasta el 17 de enero, para estas noches la programación ofrece el domingo Calle Málaga protagonizada por la actriz español Carmen Maura, el lunes 12 The Ugly, thriller que viaja desde Corea del Sur, el miércoles 14 se exhibe The Letter con Harvey Keitel, el viernes 16 es turno para el suspenso con Dead of Winter de Emma Thompson y por último el festival cierra el próximo sábado con Song Sung Blue, musical basado en hechos reales que sigue a una pareja -interpretada por Hugh Jackman y Kate Hudson- que forma una banda tributo a Neil Diamond. El detalle en vitacuracultura.cl
La nueva serie de suspenso que conquista Netflix
Enero arrancó con un título favorito en el gigante del streaming. Inspirada en la novela del escritor Harlan Coben, la serie En Fuga se ha convertido en un éxito. En ocho capítulos la historia muestra a un padre desesperado por recuperar a una de sus hijas que ha abandonado el hogar con malas juntas, pero en el camino surgen secretos familiares e inesperados giros. En este thriller, protagonizado por Ellie de Lange, James Nesbitt, Ruth Jones y Minnie Drive, nada es lo que parece. Perfecta para una maratón.
Humor negro sobre las tablas
Temis, la tercera parte de la trilogía de la Compañía Bonobo escrita por Pablo Manzi y aclamada por la crítica en temporadas anteriores, llega ahora al Teatro Municipal de Las Condes. El título alude a la diosa griega de la justicia y precisamente ese es el corazón de esta obra que muestra a una familia próspera cuya estabilidad se ve amenazada por la llegada de una hermana criada en un ambiente radicalmente distinto y que hace temblar sus certezas morales.
Con el humor negro, inteligencia y absurdo que caracteriza a Bonobo, además de una creativa puesta en escena, se logra incomodar y entretener al espectador al mismo tiempo que se genera una profunda reflexión. Del 15 al 18 de enero, jueves a sábado a las 20 horas y domingo a las 19 horas. www.tmlascondes.cl
Nuevas formas de “grabitar”
Con desechos orgánicos que se transforman en escultura y poesía, la artista y orfebre Liliana Ojeda presenta siete piezas que combinan tres oficios: cerámica, hierro y un innovador textil orgánico hecho a partir de cáscaras de naranjas. Tras años de investigación, Ojeda utiliza una innovadora técnica artesanal autodidacta que utiliza cáscaras de cítricos destinadas a la basura en ferias y puestos de jugos, y las somete a un proceso de raspado, deshidratación y costura a mano. El resultado es un “textil orgánico” de membrana.
Grabitar cuenta con la curatoría de Macarena Murúa e invita a los asistentes a transitar entre las obras. Abierta hasta el 28 de febrero en el Centro Cultural Montecarmelo en Providencia la entrada es liberada.
