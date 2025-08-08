Tras una larga espera, Robinson Crusoe tendrá un nuevo colegio
Nicolás del Río es uno de los arquitectos que estará a cargo de la construcción del Colegio Insular Robinson Crusoe que a más de 15 años del 27F saldará la deuda pendiente con el archipiélago de Juan Fernández. Aquí entrega más detalles del proyecto que a partir del próximo año acogerá a los alumnos de la isla y también será un nuevo espacio abierto a la comunidad.
Pero esta semana se anunció que se adjudicó una nueva licitación: durante el primer trimestre de 2026 debería montarse el edificio prefabricado que viajará casi en su totalidad por barco para luego ser levantado en un terreno de 11.000 m². Tendrá capacidad para albergar a 225 estudiantes y su inversión total en diseño y construcción se acerca a los $ 24 mil millones. A cargo de la obra está la constructora De Vicente y las oficinas de arquitectos DRAA y EB.
“Fue triste porque se generaron muchas expectativas, pusimos nuestro capital humano para presentarle a la comunidad un colegio y quedó en nada”, dice el arquitecto. Decidieron participar de esta nueva licitación que abrió Desarrollo País -nueva entidad que depende del Mineduc- en febrero de este año, en parte en un espíritu de revancha y también por cariño al proyecto que no prosperó.
Trabajo en equipo
Obstáculos y oportunidades
“Este encargo tiene que buscar dentro de lo posible evitar aglomerados o áridos”, afirma el arquitecto. Llevar sacos de cemento para luego mezclarlos con sacos de arena resulta costoso y poco sustentable, explica. “Este colegio puesto en Valparaíso vale una décima parte de lo que costará en la isla Robinson Crusoe”, agrega para graficar la inversión que representa.
Motivo de orgullo
“Todos estos procesos son cada vez más colaborativos, ya no se puede pensar de otra manera porque lo que está en juego es la viabilidad del proyecto. Este colegio puede ser un motivo de orgullo para los isleños. Se buscó que tuviera una propuesta lúdica, que no fuera un edificio rígido. Creo que a nivel de arquitectura es un colegio que se lo quisiera cualquier lugar de Chile. Esperamos que los habitantes de Robinson Crusoe se apropien de él”, concluye Del Río.
