Click acá para ir directamente al contenido
Inicio CAPITAL Cultura Estilo de vida ED
Estilo de vida ED

Las voces que están reinterpretando Santiago

Nuevos cronistas urbanos le están cambiando la cara a la percepción de Santiago. Aquí tres observadores de la ciudad registran su arquitectura, sus historias y sus contrastes desde ángulos poco habituales. Lo que tienen en común: invitan a mirar con otros ojos y a subirle la autoestima a una capital que, según ellos, está subvalorada y mal contada.

Por: Josefina Hirane

Publicado: Viernes 19 de diciembre de 2025 a las 17:00 hrs.

<p>Las voces que están reinterpretando Santiago</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Contraloría iniciará inédita auditoría ante denuncias de parlamentarios por acuerdo Codelco-SQM
2
Economía y Política

Ejecutivo traba proyecto que beneficia a adultos mayores en materia de contribuciones
3
Empresas

Francisco Pérez Mackenna: el histórico CEO de Quiñenco que podría migrar hacia la Cancillería del Gobierno de Kast
4
DF MAS

Los nuevos pasos de Javier Etcheberry tras la venta de Klap
5
Señal DF

Ni Entel, ni Claro: los interesados detrás de la nueva fórmula para vender Telefónica
6
Economía y Política

Francisca Kegevic, economista jefa de Econsult: “El próximo año podría tenerse un impulso adicional” en inversión
7
Empresas

Gobierno calcula que buses eléctricos generaron un ahorro de $ 60 mil millones anuales al sistema
8
Economía y Política

Contribuciones, impuesto a empresas y nuevo sistema: los cambios tributarios que marcarán 2026
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Fondos de Inversión Construcción Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete